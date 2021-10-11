Schoonmaak- en onderhoudstips voor huis en tuin

Volgens een wereldwijd onderzoek naar schoonmaakpraktijken, uitgevoerd in opdracht van Kärcher, besteedt één persoon gemiddeld 3u en 20 minuten per week aan de schoonmaak. Vaak wordt hiervoor een reinigingsmachine of een huisrecept gebruikt. Of het nu voor binnen of buiten is, tips over het gebruik van het juiste gereedschap kunnen uw werk versnellen en tijd vrijmaken om te genieten van de leuke dingen in het leven.

Schoonmaak en onderhoudstips voor huis en tuin

Binnenshuis

Tips om vuil in huis aan te pakken

De keuken, badkamer of woonruimtes schoonmaken – het huishouden is meer dan alleen de grote lenteschoonmaak. Want na verloop van tijd sluipt er vuil in uw huis: vlekken op de vloer, op de bekleding en op tapijten. Pollen, stof en strepen op de ramen. Voedsel- en vetresten in de keuken. Kalk- en zeepresten in de badkamer. Maar met een paar trucs, het juiste schoonmaakmateriaal, de correcte schoonmaakmiddelen en huisrecepten kan vuil snel worden verwijderd en wordt uw huis weer snel proper en hygiënisch schoon.

Badkamer schoonmaken
Keuken schoonmaken
Woonkamer schoonmaken
Ramen reinigen
Parket en laminaat reinigen
Tapijt reinigen
Tegelvloer reinigen
PVC en linoleum reinigen
Bekleding reinigen

Buitenshuis

Tips voor reiniging en onderhoud rondom het huis

Als u een tuin hebt, is er altijd veel werk: in de lente is het tijd om de sporen van de winter te verwijderen van uw terras, oprit en de paadjes. In de zomer moet u de planten water geven, regelmatig uw gazon maaien, maar ook de haag scheren en bomen en struiken snoeien. In de herfst moet u de tuin dan weer klaarmaken voor de winter, de bladeren opruimen en de tuinmeubels opbergen. Bovendien verdienen uw voertuigen ook een regelmatig onderhoud, of u nu een fiets, moto, auto of mobilhome hebt.

Hieronder vindt u enkele handige tips om deze taken te vergemakkijken.

Een houten terras schoonmaken
Afvalcontainers schoonmaken
Terrastegels schoonmaken
De garage schoonmaken
Oprit en terras reinigen
De serre of veranda schoonmaken
Netjes renoveren en inrichten
Kampeeraccessoires schoonmaken
Dakgoten schoonmaken
Mos verwijderen
De barbecue schoonmaken
Onkruid verwijderen

Schoonmaken en onderhoud van voertuigen

Auto-onderhoud
Velgen schoonmaken
Je auto wassen
Je fiets schoonmaken
De camper schoonmaken
Je motor schoonmaken

Tuinonderhoud

Alle informatie rond tuinonderhoud
Het gras maaien
Heggen snoeien
Bomen snoeien
Dode bladeren verwijderen
De vijver schoonmaken