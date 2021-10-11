Tips voor reiniging en onderhoud rondom het huis

Als u een tuin hebt, is er altijd veel werk: in de lente is het tijd om de sporen van de winter te verwijderen van uw terras, oprit en de paadjes. In de zomer moet u de planten water geven, regelmatig uw gazon maaien, maar ook de haag scheren en bomen en struiken snoeien. In de herfst moet u de tuin dan weer klaarmaken voor de winter, de bladeren opruimen en de tuinmeubels opbergen. Bovendien verdienen uw voertuigen ook een regelmatig onderhoud, of u nu een fiets, moto, auto of mobilhome hebt.

Hieronder vindt u enkele handige tips om deze taken te vergemakkijken.