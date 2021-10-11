Schoonmaak- en onderhoudstips voor huis en tuin
Volgens een wereldwijd onderzoek naar schoonmaakpraktijken, uitgevoerd in opdracht van Kärcher, besteedt één persoon gemiddeld 3u en 20 minuten per week aan de schoonmaak. Vaak wordt hiervoor een reinigingsmachine of een huisrecept gebruikt. Of het nu voor binnen of buiten is, tips over het gebruik van het juiste gereedschap kunnen uw werk versnellen en tijd vrijmaken om te genieten van de leuke dingen in het leven.
Binnenshuis
Tips om vuil in huis aan te pakken
De keuken, badkamer of woonruimtes schoonmaken – het huishouden is meer dan alleen de grote lenteschoonmaak. Want na verloop van tijd sluipt er vuil in uw huis: vlekken op de vloer, op de bekleding en op tapijten. Pollen, stof en strepen op de ramen. Voedsel- en vetresten in de keuken. Kalk- en zeepresten in de badkamer. Maar met een paar trucs, het juiste schoonmaakmateriaal, de correcte schoonmaakmiddelen en huisrecepten kan vuil snel worden verwijderd en wordt uw huis weer snel proper en hygiënisch schoon.
Buitenshuis
Tips voor reiniging en onderhoud rondom het huis
Als u een tuin hebt, is er altijd veel werk: in de lente is het tijd om de sporen van de winter te verwijderen van uw terras, oprit en de paadjes. In de zomer moet u de planten water geven, regelmatig uw gazon maaien, maar ook de haag scheren en bomen en struiken snoeien. In de herfst moet u de tuin dan weer klaarmaken voor de winter, de bladeren opruimen en de tuinmeubels opbergen. Bovendien verdienen uw voertuigen ook een regelmatig onderhoud, of u nu een fiets, moto, auto of mobilhome hebt.
Hieronder vindt u enkele handige tips om deze taken te vergemakkijken.