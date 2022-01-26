Moeiteloos heggen snoeien: tips en tricks voor heggen
Veel alledaagse handelingen die op het eerste gezicht doodgewoon lijken, kunnen bij nader inzien complex zijn en veel vragen oproepen. Dat is bijvoorbeeld het geval met heggen snoeien. Als je er niets vanaf weet, kan het onderhoud en het recht snoeien van heggen letterlijk op een ramp uitlopen. We kunnen er kort over zijn: heggen snoeien vereist de nodige kennis! Hieronder volgen wat tips en tricks om je te helpen je heggen goed te snoeien.
Checklist: de essentiële zaken in een oogopslag
Wat is het beste moment om je haag te snoeien? Welk tuingereedschap moet je gebruiken voor het onderhoud van je heggen? Hoe knip je een rechte haag? Al deze vragen worden hier beantwoord. De volgende punten kunnen dienen als checklist voor het goed organiseren van het snoeien van je haag.
Beste periode: vanaf wanneer moet je je haag snoeien? In principe zijn het voor- en najaar de beste seizoenen om je haag te onderhouden. Het is dan niet te warm en niet te koud, en dat betekent dat gesnoeide takken zich goed kunnen vernieuwen. Als je wilt, kun je in juni een onderhoudssnoei doen. De frequentie waarmee je je haag moet snoeien, hangt af van het soort planten waaruit hij bestaat. Sommige planten, zoals liguster of veldesdoorn, groeien sneller dan andere en het kan daarom nodig zijn die twee keer per jaar te snoeien. Daarentegen volstaat voor soorten als ceder, taxus of laurierkers één snoeibeurt per jaar.
Tuingereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen: wat heb je nodig? Afhankelijk van het soort plant en de gewenste vorm heb je verschillende soorten tuingereedschap nodig. Maar in de eerste plaats moet je voor je eigen veiligheid zorgen. Zorg dus dat je stevige schoenen draagt, handschoenen aan hebt, en zet een veiligheidsbril op! Om je heggen en struiken niet al te veel geweld aan te doen, zorg je dat het mes van je snoeigereedschap goed scherp is. Wat persoonlijke beschermingsmiddelen en efficiëntie betreft, zijn batterij aangedreven heggenscharen een absolute aanrader. Voor heggen die een paar meter hoog zijn, kun je een telescopische heggenschaar gebruiken.
Onderhoud van de heggen: waar moet je op letten? Je moet je heggen elk jaar snoeien. Als je er te lang mee wacht, moet je meer snoeien en dat leidt tot verzwakking van de haag. Je kunt beter niet snoeien als het erg warm is, want daardoor kunnen de pas geknipte takken uitdrogen. Met regelmatig onderhoud kun je ook de eventuele beschadigde takken verwijderen en zo het betreffende stuk haag een fijne oppepper geven. Idealiter laat je je vóór de aankoop van je struiken adviseren over de groei en onderhoudsbehoeften van de planten.
Basisprincipes voor het snoeien van heggen: snoei, gereedschap en tips voor recht snoeien
Je kunt aan de slag! De enige vraag die je je nog moet stellen is hoe je je haag het beste kunt snoeien om hem de gewenste vorm te geven. We zeiden het al eerder: het is allemaal een kwestie van snoeitechniek. Om je haag in de gewenste vorm te krijgen, moet je zorgen dat je over het juiste snoeigereedschap beschikt.
Trapezium of rechthoekig? Welke vorm geef je je haag?
Trapezium en rechthoekig zijn de meest gebruikte vormen voor heggen. Laatstgenoemde is naar verhouding ruimtebesparender en is goed geschikt voor bladheesters (liguster, laurierkers, haagbeuk). De trapeziumvorm is heel populair onder tuiniers. De haag wordt daarbij naar boven toe taps toe ingekort, zodat het zonlicht gelijkmatig op de haag kan vallen. Je mag de haag echter niet al te sterk uitdunnen, want dan kunnen er lelijke bruine gaten ontstaan. Om die reden raden vakmensen aan om bij het terugsnoeien altijd te zorgen dat er nog groene bladeren aan de takken te zien zijn.
Gereedschap
Of je snoeiproject al dan niet slaagt hangt in de eerste plaats af van je tuingereedschap. Als het blad van je heggenschaar bot is, riskeer je verwondingen aan de bladeren en de takken. Diamantgeslepen bladen zijn daarom de beste keuze. Als je het verkeerde tuingereedschap kiest, stel je bovendien jezelf bloot aan onnodige risico’s. Zo kun je voor heggen die een paar meter hoog zijn bijvoorbeeld een telescopische heggenschaar gebruiken. Dat is niet alleen veiliger, het is ook prettiger voor je rug en bovendien uitermate efficiënt.
Voor een perfect gesnoeide haag kiezen steeds meer tuiniers voor een batterij aangedreven heggenschaar. In tegenstelling tot conventionele elektrische apparaten zijn moderne heggenscharen snoerloos en uitgerust met een batterij met een lange levensduur.
Moderne batterij aangedreven heggenscharen zijn comfortabel om mee te werken in bijna elke houding en bieden daarnaast verschillende voordelen, zoals:
- een zaagfunctie voor dikkere takken
- een ergonomische, draaibare handgreep voor een goede grip in alle werkposities
- een afneembare snoeikam die zorgt dat vallend snoeisel vóór de haag valt in plaats van erin
- een mesbeschermer ter voorkoming van beschadiging van muren en vloeren
- een kantelbare snijkop voor hoge heggen
Het is allemaal een kwestie van techniek! Een touwtje voor een rechte haag.
Vraag elke tuinexpert hoe je een haag perfect en vooral recht snoeit en het antwoord is steevast: “dat kan niet zonder touwtje! ”. En oh, wat is het simpel! Je hoeft namelijk alleen maar een touwtje te spannen langs de bovenkant van de haag. Dat touwtje mag overigens niet aan de heg bevestigd worden, dus je maakt het bijvoorbeeld vast aan twee palen of stokken. En je plaatst het op de hoogte die je haag na het snoeien moet hebben. Het touwtje moet strak gespannen staan zodat het niet kan vervormen als er snoeisel op valt – dat zou hele lelijke golven in je haag creëren.
Goed een haag snoeien: 5 stappen voor een perfecte haag
1. Het touwtje spannen
Span het touwtje op de hoogte die je voor je haag wilt hebben. Het dient als referentiepunt voor een rechte snede. Check voordat je begint dat er geen nesten in de haag zitten.
2. Verticaal snoeien
Snoei de haag met regelmatige bewegingen van onder naar boven. We raden je aan om regelmatig even een stap terug te doen om te controleren of je nog steeds recht gaat. Let op: voor loofheesters of -bomen met grote bladeren raden we je aan om handmatig te snoeien, want het gebruik van een heggenschaar kan de bladeren verwonden en doen afsterven. Het devies is dus: minder is meer! Snoei niet meer dan nodig is en zorg dat je groen blad overlaat.
3. Horizontaal snoeien
Het snoeien van de bovenkant van de haag vergt veel concentratie. De messen moeten net boven het gespannen touwtje worden geplaatst. Bij deze stap moet je nóg voorzichtiger zijn als je op een ladder staat. Vakmensen adviseren het gebruik van een telescopische heggenschaar met kantelbare kop: daarmee kun je moeiteloos precieze contouren snoeien.
4. Details
Zodra het belangrijkste deel van de haag is gesnoeid, kun je met behulp van een heggenschaar de punten op de i zetten en je haag de finishing touch geven. Tot slot geef je je tuingereedschap dan een onderhoudsbeurt.
5. Onderhoud
Idealiter check je de staat van elk apparaat (mogelijke beschadigingen en vuil) onmiddellijk na het gebruik. Verwijder eventuele aarde- of plantenresten van het apparaat met een vochtige doek en een harde borstel. Controleer regelmatig of alle moeren, bouten en schroeven op het toestel nog goed vastzitten. Om een hoog en constant snijvermogen te garanderen, is het raadzaam het snijblad van de heggenschaar regelmatig te slijpen met een platte vijl en vervolgens de braam die zich bij het slijpen heeft gevormd, te verwijderen met een slijpsteen. Als je het niet aandurft om de messen zelf te slijpen, kun je daarvoor natuurlijk een vakman inschakelen. Tot slot wrijf je het blad in met olie (bijvoorbeeld Ballistol) om het te beschermen tegen roest.
6. Verwijdering van heggensnoeisel
Eerst werk, dan plezier: voordat je je werk kunt bewonderen, moet je de gesnoeide takken en bladeren opruimen. Als je een hakselaar hebt, gebruik je die om het snoeisel te versnipperen zodat het daarna in de compostbak kan of naar het recyclingcentrum kan worden gebracht. Voor dikkere takken kun je ook een takkenschaar gebruiken.