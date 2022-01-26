Checklist: de essentiële zaken in een oogopslag

Wat is het beste moment om je haag te snoeien? Welk tuingereedschap moet je gebruiken voor het onderhoud van je heggen? Hoe knip je een rechte haag? Al deze vragen worden hier beantwoord. De volgende punten kunnen dienen als checklist voor het goed organiseren van het snoeien van je haag.

Beste periode: vanaf wanneer moet je je haag snoeien? In principe zijn het voor- en najaar de beste seizoenen om je haag te onderhouden. Het is dan niet te warm en niet te koud, en dat betekent dat gesnoeide takken zich goed kunnen vernieuwen. Als je wilt, kun je in juni een onderhoudssnoei doen. De frequentie waarmee je je haag moet snoeien, hangt af van het soort planten waaruit hij bestaat. Sommige planten, zoals liguster of veldesdoorn, groeien sneller dan andere en het kan daarom nodig zijn die twee keer per jaar te snoeien. Daarentegen volstaat voor soorten als ceder, taxus of laurierkers één snoeibeurt per jaar.

Tuingereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen: wat heb je nodig? Afhankelijk van het soort plant en de gewenste vorm heb je verschillende soorten tuingereedschap nodig. Maar in de eerste plaats moet je voor je eigen veiligheid zorgen. Zorg dus dat je stevige schoenen draagt, handschoenen aan hebt, en zet een veiligheidsbril op! Om je heggen en struiken niet al te veel geweld aan te doen, zorg je dat het mes van je snoeigereedschap goed scherp is. Wat persoonlijke beschermingsmiddelen en efficiëntie betreft, zijn batterij aangedreven heggenscharen een absolute aanrader. Voor heggen die een paar meter hoog zijn, kun je een telescopische heggenschaar gebruiken.

Onderhoud van de heggen: waar moet je op letten? Je moet je heggen elk jaar snoeien. Als je er te lang mee wacht, moet je meer snoeien en dat leidt tot verzwakking van de haag. Je kunt beter niet snoeien als het erg warm is, want daardoor kunnen de pas geknipte takken uitdrogen. Met regelmatig onderhoud kun je ook de eventuele beschadigde takken verwijderen en zo het betreffende stuk haag een fijne oppepper geven. Idealiter laat je je vóór de aankoop van je struiken adviseren over de groei en onderhoudsbehoeften van de planten.