Manuele schoonmaakuitrusting

Tact is onvervangbaar. Handmatige reinigingsapparatuur is essentieel voor de dagelijkse onderhoudsreiniging van vloeren, oppervlakken of ramen. Vooral in gebieden die moeilijk toegankelijk zijn met machines. Wij bieden oplossingen op maat voor efficiënte, professionele reinigingsprocessen en de hoogste normen. Hoogwaardige, ergonomische handgereedschappen maken absolute reinheid mogelijk.

K-mop: nieuw bij Kärcher

Ga voor een eenvoudige reiniging met onze schoonmaaksets

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Kärcher Schoonmaaktrolleys, transportkarren & mobiele emmersystemen

Schoonmaaktrolleys, transportkarren & mobiele emmersystemen

Verschillende basisuitrustingen, een modulaire en ergonomische structuur en de robuuste duurzaamheid van onze schoonmaakkarren maken efficiënt en zuinig schoonmaken mogelijk.

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Kärcher Vloeren en oppervlakken - droge reiniging

Vloeren en oppervlakken - droge reiniging

Onze kwaliteitsproducten maken het droog reinigen van oppervlakken en vloeren heel eenvoudig. Dankzij de handige hulp is het schoonmaken in een handomdraai gedaan - moeiteloos en eenvoudig.

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Kärcher Vloeren - natreiniging

Vloeren - natreiniging

De juiste apparatuur voor het zuinig en effectief nat reinigen van vloeren - vooral op plekken die moeilijk toegankelijk zijn met machines.

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Kärcher Oppervlakken - natreiniging

Oppervlakken - natreiniging

Ergonomisch ontworpen producten voor het handmatig nat reinigen van oppervlakken. Gekenmerkt door topkwaliteit voor superieure vuilopname. Garandeert betrouwbare reinheid.

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Kärcher Ramenreiniging

Ramenreiniging

Topkwaliteit voor professionals. Het streeploos reinigen van glas vereist een ergonomisch ontwerp, veilige verbindingsonderdelen en veelzijdige componenten. Voor veilig en zuinig werken.

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Kärcher Benodigdheden

Benodigdheden

Meer tijd voor de belangrijke dingen: perfect op elkaar afgestemde schoonmaakspullen voor handmatig schoonmaken. Voor meer efficiëntie en snelheid in een handomdraai

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Kärcher