Manuele schoonmaakuitrusting
Tact is onvervangbaar. Handmatige reinigingsapparatuur is essentieel voor de dagelijkse onderhoudsreiniging van vloeren, oppervlakken of ramen. Vooral in gebieden die moeilijk toegankelijk zijn met machines. Wij bieden oplossingen op maat voor efficiënte, professionele reinigingsprocessen en de hoogste normen. Hoogwaardige, ergonomische handgereedschappen maken absolute reinheid mogelijk.
Ga voor een eenvoudige reiniging met onze schoonmaaksets
Alle manuele schoonmaakoplossingen
Schoonmaaktrolleys, transportkarren & mobiele emmersystemen
Verschillende basisuitrustingen, een modulaire en ergonomische structuur en de robuuste duurzaamheid van onze schoonmaakkarren maken efficiënt en zuinig schoonmaken mogelijk.
Vloeren en oppervlakken - droge reiniging
Onze kwaliteitsproducten maken het droog reinigen van oppervlakken en vloeren heel eenvoudig. Dankzij de handige hulp is het schoonmaken in een handomdraai gedaan - moeiteloos en eenvoudig.
Vloeren - natreiniging
De juiste apparatuur voor het zuinig en effectief nat reinigen van vloeren - vooral op plekken die moeilijk toegankelijk zijn met machines.
Oppervlakken - natreiniging
Ergonomisch ontworpen producten voor het handmatig nat reinigen van oppervlakken. Gekenmerkt door topkwaliteit voor superieure vuilopname. Garandeert betrouwbare reinheid.
Ramenreiniging
Topkwaliteit voor professionals. Het streeploos reinigen van glas vereist een ergonomisch ontwerp, veilige verbindingsonderdelen en veelzijdige componenten. Voor veilig en zuinig werken.
Benodigdheden
Meer tijd voor de belangrijke dingen: perfect op elkaar afgestemde schoonmaakspullen voor handmatig schoonmaken. Voor meer efficiëntie en snelheid in een handomdraai