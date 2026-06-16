Manuele schoonmaakuitrusting

Tact is onvervangbaar. Handmatige reinigingsapparatuur is essentieel voor de dagelijkse onderhoudsreiniging van vloeren, oppervlakken of ramen. Vooral in gebieden die moeilijk toegankelijk zijn met machines. Wij bieden oplossingen op maat voor efficiënte, professionele reinigingsprocessen en de hoogste normen. Hoogwaardige, ergonomische handgereedschappen maken absolute reinheid mogelijk.