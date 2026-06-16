Vegen
Vegen kan echt zo eenvoudig zijn. Vegen wordt aanzienlijk eenvoudiger met behulp van onze kwaliteitsproducten die gemaakt zijn van hoogwaardige, robuuste materialen. Dit is hoe echte schoonmaakprofessionals vegen
Veger & blik
De onmisbare hulp in het dagelijks leven: de klassieke manier om grof vuil op te rapen in alle omgevingen.
Bezems & stelen
Ergonomische en efficiënte verwijdering van grof vuil en stof rechtstreeks in de opvangbak.
Tang voor grof vuil
Afvalverwijdering in buiten- en binnenruimtes: gemakkelijk tillen van voorwerpen zonder bukken en strekken.