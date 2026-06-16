Sweeping

Le balayage ? Un jeu d'enfant. Nos produits de haute qualité fabriqués à partir de matériaux haut de gamme et robustes facilitent grandement le balayage. Pour balayer comme les vrais profs.

Kärcher Balais et pelle-balayette

Balais et pelle-balayette

Des accessoires indispensables au quotidien pour le ramassage des gros déchets dans toutes les situations.

Découvrir les produits
Kärcher Balais et manche

Balais et manche

Élimination ergonomique et efficace des gros déchets et de la poussière directement dans le bac.

Découvrir les produits
Kärcher Pinces à gros déchets

Pinces à gros déchets

Élimination des déchets en extérieur et en intérieur : ramassage confortable des objets sans se baisser.

Découvrir les produits
Kärcher