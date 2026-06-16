Sweeping
Le balayage ? Un jeu d'enfant. Nos produits de haute qualité fabriqués à partir de matériaux haut de gamme et robustes facilitent grandement le balayage. Pour balayer comme les vrais profs.
Balais et pelle-balayette
Des accessoires indispensables au quotidien pour le ramassage des gros déchets dans toutes les situations.
Balais et manche
Élimination ergonomique et efficace des gros déchets et de la poussière directement dans le bac.
Pinces à gros déchets
Élimination des déchets en extérieur et en intérieur : ramassage confortable des objets sans se baisser.