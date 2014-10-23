Depuis plus de 30 ans, Kärcher attache une importance particulière à la compatibilité environnementale et au ménagement des ressources lors du développement, de la sélection des matières premières et de la production de ses produits de nettoyage et d'entretien. Les détergents parfaitement adaptés aux possibilités des appareils garantissent non seulement un résultat optimal de nettoyage, mais permettent également de réaliser des économies d'eau et d'énergie et de gagner du temps. Une biodégradabilité facile est parfaitement naturelle.