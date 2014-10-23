Produits de nettoyage et d'entretien Home & Garden
La propreté grâce au matériel adéquat. Les appareils de nettoyage Kärcher fournissent une puissance maximale grâce à des détergents adaptés aux différentes tâches. Notre gamme comprend un large choix de matériel de nettoyage pour toutes les tâches de nettoyage autour de la maison et dans le jardin.
Depuis plus de 30 ans, Kärcher attache une importance particulière à la compatibilité environnementale et au ménagement des ressources lors du développement, de la sélection des matières premières et de la production de ses produits de nettoyage et d'entretien. Les détergents parfaitement adaptés aux possibilités des appareils garantissent non seulement un résultat optimal de nettoyage, mais permettent également de réaliser des économies d'eau et d'énergie et de gagner du temps. Une biodégradabilité facile est parfaitement naturelle.
Nettoyez votre véhicule avec un effet WOW!
Une voiture nettoyée se sent mieux. Non seulement parce qu'il a l'air neuf, qu'il sent bon et qu'il brille plus longtemps, mais aussi parce que la pollution peut causer des dommages à long terme au véhicule. Les produits de nettoyage et d'entretien WOW de Kärcher sont parfaits pour un look brillant et un entretien à long terme de la voiture!
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Détergents pour nettoyeurs haute pression
La nouvelle génération de détergents de Kärcher séduit par son principe actif 3-en-1 unique en son genre. Parallèlement à leur excellent effet nettoyant, les nouveaux multitalents garantissent un nettoyage en douceur et une protection fiable - et épargnent à l'utilisateur beaucoup de temps et de peine. Par l'emploi de matières premières naturelles et renouvelables, Kärcher mise désormais résolument sur le développement durable.
Détergents pour Nettoyeurs de Sols
Grâce à la gamme étendue d'accessoires pour le Floor Cleaner de Kärcher, vous pouvez adapter votre nettoyage parfaitement aux besoins de vos sols. Le détergent standard, par exemple, convient à tous les sols durs, tandis que les détergents spéciaux pour bois et pierres offrent un soin et une protection supplémentaire à ces sols.
Détergents pour Window Vacs
Les détergents pour vitres concentré sont conçus pour un nettoyage sans traces de toutes les surfaces égales imperméables comme le verre, les fenêtres, les miroirs, les cabines de douche etc. Ils améliorent aussi l'écoulement de l'eau et tiennent les surfaces propres pour plus longtemps.
Détergents pour Injecteur/extracteur
Nettoyage hygiénique des tapis, des sols durs, de la tapisserie et des matelas. Les décapants d'extraction de jet de Kärcher pulvérisent le détergent et l'enlèvent ainsi que la saleté.
Poudre détartrante pour nettoyeurs vapeur
Ce détartrant détartre efficacement les nettoyeurs vapeur et autres appareils à eau chaude comme par exemple le chauffe-eau ou la machine à café, pour une durée de vie accrue et une consommation électrique réduite.