NETTOYEURS DE VITRES ET DE SURFACES

Le Window Vac Professional WVP 10 est un aspirateur à eau léger pour tous les types de surfaces lisses. Cet appareil tenu à la main, robuste et professionnel, permet un nettoyage sans effort ni éclaboussures : à lʼhorizontale, à la verticale et même au-dessus de la tête. Parfait pour nettoyer les vitres, le carrelage, les vitrines, les armoires à vin, etc.