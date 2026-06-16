NETTOYEURS DE VITRES ET DE SURFACES

Le Window Vac Professional WVP 10 est un aspirateur à eau léger pour tous les types de surfaces lisses. Cet appareil tenu à la main, robuste et professionnel, permet un nettoyage sans effort ni éclaboussures : à lʼhorizontale, à la verticale et même au-dessus de la tête. Parfait pour nettoyer les vitres, le carrelage, les vitrines, les armoires à vin, etc.

K-mop : nouveau chez Kärcher
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Distribution facile et sans contact du détergent sur vos surfaces lisses ou en plexiglas.

WVP maxime

Nettoyez toutes les surfaces lisses rapidement et de manière hygiénique. Convient parfaitement au nettoyage du plexiglas.

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