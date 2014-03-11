Aspirateurs professionels

La gamme d’aspirateurs professionnels Kärcher se montre particulièrement polyvalente. Que ce soit dans l’industrie, l’automobile, le nettoyage des bâtiments ou l’artisanat, Kärcher offre la solution optimale adaptée à chaque application. Nos aspirateurs professionnels séduisent par leur qualité et leur longévité ainsi que par leur technologie de filtration innovante et leur exceptionnel confort d’utilisation.

Kärcher Aspirateurs eau et poussières

Aspirateurs eau et poussières

Les aspirateurs eau et poussières Kärcher sont polyvalents et indispensables. Ils éliminent tous les déchets: fins ou gros, secs ou humides et même les liquides.

Kärcher Aspirateurs

Aspirateurs

Nos aspirateurs poussières Kärcher et leur technologie aboutie permettent une élimination fiable de la saleté non adhérente et sèche : l'idéal pour l'utilisation dans les hôtels, les bureaux, les magasins ou le nettoyage de bâtiments. Fabriqués à partir de jusqu'à 60 % de matières recyclées, ces appareils constituent une solution durable pour les besoins de nettoyage quotidiens. Les aspirateurs compacts s'illustrent par leurs performances élevées en utilisation continue et conviennent parfaitement au nettoyage courant quotidien ainsi qu'au nettoyage en journée. Avec un niveau sonore de seulement 52 dB(A), ces appareils ultra silencieux s'emploient sans problème même dans les environnements sensibles au bruit.

Kärcher Aspirateurs professionnels.

Les avantages d’un aspirateur professionnel

Les aspirateurs professionnels ont l’avantage d’être plus pratiques comparé aux aspirateurs classiques. Ils permettent d’intervenir rapidement sur de vastes locaux, comme les milieux hospitaliers ou les grandes surfaces.

Des appareils polyvalents

Un aspirateur de qualité professionnelle s'avère polyvalent pour le nettoyage de divers types de sols. Il excelle aussi bien dans l'aspiration des petits déchets que dans la gestion des saletés plus importantes. Son système de filtration est spécifiquement conçu pour répondre aux exigences des professionnels, tout comme ses cuves.

Des aspirateurs durables

Les composants d’un aspirateur professionnel se distinguent par leur robustesse. Ils sont particulièrement résistants aux chocs et à l’usure. Vous avez donc l’assurance d’un appareil durable en vous tournant vers ce type d’appareil. En moyenne, la longévité d’un aspirateur professionnel est le double de celle d’un aspirateur classique.

De la puissance à revendre

Vous travaillez dans le secteur du bâtiment ? Vous devez nettoyer des bâtiments commerciaux ou des milieux industriels ? Optez pour nos aspirateurs professionnels. Kärcher propose des appareils puissants pour nettoyer les saletés les plus résistantes. Vous bénéficiez ainsi d’un grand confort et économisez un temps précieux pendant le nettoyage.

Bien choisir votre aspirateur professionnel

Pour trouver l’aspirateur professionnel qu’il vous faut, commencez par définir vos besoins en nettoyage. Nous vous présentons quelques astuces pour vous aider dans vos choix.

Pensez à votre métier

Certains équipements sont spécifiquement élaborés pour répondre aux besoins particuliers de certaines catégories professionnelles. Par exemple, les travailleurs dans les ateliers de menuiserie nécessitent un aspirateur capable d'aspirer les copeaux, une fonctionnalité non essentielle pour le nettoyage d'un bâtiment commercial.

Vérifiez l’ergonomie de l’appareil

L’aspirateur professionnel pèse souvent plus lourd que les aspirateurs classiques. Pour faciliter son déplacement, il doit être équipé d'une poignée bien maniable. Le bruit dégagé par l’aspirateur peut aussi présenter une gêne pour l’utilisateur. Portez donc une attention particulière sur le niveau sonore de l’appareil.

Ringler Absaugsysteme

Systèmes d'aspiration

Depuis 40 ans, Ringler est un fabricant renommé de petits aspirateurs industriels mobiles, d'installations d'aspiration stationnaires avec structure de canalisations et d'installations de dépoussiérage avec unités de détection conçues sur mesure.

