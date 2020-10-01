Service à domicile pompes d'arrosage (type BP)

Que faire si la pompe fonctionne mais ne fournit pas d'eau:

1) Il y a de l'air dans la pompe

a. Vérifier la mise en service correcte

2) La zone d'aspiration est bloquée par des particules de saleté

a. Retirez la fiche secteur

b. Nettoyez la zone d'aspiration

3) Le préfiltre est sale

a. Retirez la fiche secteur

b. Laisser refroidir la pompe

c. Nettoyez la zone d'aspiration

ré. Nettoyage du préfiltre

e. Rincez tous les résidus de saleté du bas du raccord de remplissage à travers l'ouverture de remplissage

F. Allumer la pompe

4) Le tuyau d'aspiration ou l'adaptateur de raccordement n'est pas correctement vissé

a. Vérifiez que les joints sont correctement installés

b. Serrez le tuyau d'aspiration et l'adaptateur de raccordement à la main

Que faire si la pompe ne démarre pas ou s'arrête brusquement pendant l'utilisation:

1) L'alimentation a été interrompue

a. Vérifiez les fusibles et les connexions électriques

2) Le préfiltre est sale

a. Nettoyez le préfiltre

b. Rincez tous les résidus de saleté du bas du raccord de remplissage à travers l'ouverture de remplissage

3) La pompe est en mode automatique et la pression dans le système est supérieure à 1,3 bar. En mode automatique, l'appareil ne fonctionne pas si une pression interne supérieure à 1,3 bar est disponible, c'est-à-dire si une colonne d'eau de plus de 13 m travaille sur la pompe

a. Réduisez la pression dans le système. La pompe se met en marche automatiquement dès que la pression dans le système tombe en dessous de 1,3 bar.





Que faire si la pompe s'arrête et que la LED «Erreur côté aspiration» est allumée:

1) Le débit est perturbé, aucune pression ne s'accumule

a. Retirez la fiche secteur

b. Vérifiez s'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'aspiration (par ex. Réservoir)

c. Vérifiez les connexions côté aspiration pour détecter les fuites

ré. Nettoyage du préfiltre

e. Rincez tous les résidus de saleté du bas du raccord de remplissage à travers l'ouverture de remplissage

F. Allumer la pompe

2) Le débit est trop faible, la protection contre la marche à sec a arrêté la pompe

a. Vérifiez s'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'aspiration (par ex. réservoir)

b. Ouvrez davantage le robinet d'eau. Le débit est augmenté.

3) Erreur d'amorçage en raison d'une fuite ou d'un robinet d'eau fermé. La pompe ne termine pas le mode d'aspiration

a. Ouvrez le robinet d'eau

b. Vérifiez le système pour les fuites. Si la fuite ne peut pas être corrigée, installez un réservoir tampon.





Que faire si la pompe s'arrête en fonctionnement automatique et que la LED «Erreur côté pression» est allumée

1) La pompe démarre et s'arrête fréquemment en raison de fuites

Vérifiez que le côté pression ne fuit pas (par exemple, un robinet d'eau qui goutte). Si la fuite ne peut pas être corrigée, installez un réservoir tampon

b. Allumer la pompe

2) La pression est trop basse après l'arrêt de la pompe. L'appareil redémarre immédiatement et s'allume et s'éteint fréquemment

a. Augmentez la pression côté refoulement. Lors de l'utilisation dans le jardin, utilisez un tuyau d'arrosage d'une longueur minimale de 5 m avec un diamètre de ¾ "ou 15 m avec un diamètre de ½". Avec une installation fixe, un tuyau tampon ou un réservoir tampon.

b. Allumer la pompe





Que faire si la pompe s'arrête en mode manuel et que la LED «Erreur côté pression» est allumée

1) La pompe fonctionne pendant au moins 4 minutes, bien que la sortie côté refoulement (par ex.le robinet d'eau) soit fermée. La protection contre la surchauffe éteint l'appareil

a. Retirez la fiche secteur

b. Ouvrez la sortie d'eau raccordée côté refoulement





Que faire si la puissance diminue ou est trop faible

1) La zone d'aspiration est bloquée par des particules de saleté

a. Retirez la fiche secteur

b. Nettoyez la zone d'aspiration

2) Le préfiltre est sale

a. Retirez la fiche secteur

b. Laisser refroidir la pompe

c. Nettoyez la zone d'aspiration

ré. Nettoyage du préfiltre

e. Rincez tous les résidus de saleté du bas du raccord de remplissage à travers l'ouverture de remplissage

F. Allumer la pompe

3) Le côté aspiration fuit

Vérifiez que le côté aspiration ne fuit pas.

4) La hauteur maximale a été dépassée ou le volume n'a pas été optimisé.

a. Respectez la hauteur maximale

b. Si nécessaire, sélectionnez un diamètre de tuyau différent ou une longueur de tuyau différente

5) La section transversale côté refoulement est rétrécie

a. Ouvrez complètement la vanne ou la vanne à bille.

6) Le flexible côté refoulement est plié.

a. Retirez les plis du tuyau