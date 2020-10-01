Service à domicile pompes d'arrosage (type BP)
Kärcher vous aidera avec une (problème d') installation une réparation. Vous trouverez ci-dessous les modalités de l'assistance technique.
Vous essayez de résoudre le problème vous-même?
Vous trouverez ci-dessous quelques réponses possibles à votre question ou problème. Il se peut que votre problème ou défaut puisse être résolu avec cela. Sinon, vous pouvez vous inscrire au bas de la page pour obtenir l'assistance d'un technicien.
- Que faire si la pompe fonctionne mais ne pompe pas d'eau:
1) Air dans la pompe
En cas de fuites, sceller tous les raccords avec un produit d'étanchéité approprié (par ex. Ruban Téflon) pour éviter les dysfonctionnements dus à des fuites ou à une prise d'air.
2) L'air ne peut pas s'échapper du côté pression
Ouvrez le point de retrait côté refoulement
3) Pas d'eau disponible
Vérifiez le réservoir d'eau
- Que faire si la pompe ne fonctionne pas ou s'arrête soudainement pendant le fonctionnement:
1) Alimentation interrompue
Vérifiez les fusibles et les connexions électriques
2) L'interrupteur de protection thermique du moteur a éteint la pompe en raison d'une surchauffe du moteur
Retirez le bouchon, laissez refroidir la pompe, nettoyez la zone d'aspiration, empêchez le fonctionnement à sec Conseil Le temps de refroidissement avant le redémarrage du moteur peut aller jusqu'à 150 min
- Que faire si la pompe s'arrête et redémarre:
1) Le fusible de l'interrupteur thermique a éteint la pompe pour la protéger contre la surchauffe ou l'a remise en marche après son refroidissement.
Pour éviter toute récurrence, le système doit être vérifié pour les fuites et scellé.
- Que faire si le moteur redémarre immédiatement après la coupure:
1) La pression dans le système est perdue
Vérifiez les connexions, y compris les joints et la sortie d'eau. Les plus petites fuites ont une influence sur le fonctionnement.
2) La pression d'air dans le réservoir est trop basse
Remplissez la chaudière avec 2,0 bar (contrôle tous les six mois)
3) Le clapet anti-retour ne se ferme pas correctement
Vérifier le clapet anti-retour côté aspiration
4) Membranes du réservoir sous pression défectueuses
Remplacer les membranes
- Que faire si la puissance tombe ou est trop faible:
1) Filtre d'aspiration ou clapet anti-retour (accessoires spéciaux) sale
Nettoyer le clapet anti-retour du filtre d'aspiration (accessoires spéciaux)
2) La puissance de la pompe dépend de la hauteur et de la périphérie connectée
Max. hauteur, voir les données techniques, sélectionner un autre diamètre ou longueur de tuyau si nécessaire
- Que faire avec le bruit vibrant lors de la prise d'eau:
1) La membrane dans le réservoir sous pression vibre
Bruit dépendant du fonctionnement qui peut être résolu en abaissant la pression de l'air de remplissage dans le réservoir
- Que faire si la pompe fonctionne mais ne fournit pas d'eau:
1) Il y a de l'air dans la pompe
a. Vérifier la mise en service correcte
2) La zone d'aspiration est bloquée par des particules de saleté
a. Retirez la fiche secteur
b. Nettoyez la zone d'aspiration
3) Le préfiltre est sale
a. Retirez la fiche secteur
b. Laisser refroidir la pompe
c. Nettoyez la zone d'aspiration
ré. Nettoyage du préfiltre
e. Rincez tous les résidus de saleté du bas du raccord de remplissage à travers l'ouverture de remplissage
F. Allumer la pompe
4) Le tuyau d'aspiration ou l'adaptateur de raccordement n'est pas correctement vissé
a. Vérifiez que les joints sont correctement installés
b. Serrez le tuyau d'aspiration et l'adaptateur de raccordement à la main
- Que faire si la pompe ne démarre pas ou s'arrête brusquement pendant l'utilisation:
1) L'alimentation a été interrompue
a. Vérifiez les fusibles et les connexions électriques
2) Le préfiltre est sale
a. Nettoyez le préfiltre
b. Rincez tous les résidus de saleté du bas du raccord de remplissage à travers l'ouverture de remplissage
3) La pompe est en mode automatique et la pression dans le système est supérieure à 1,3 bar. En mode automatique, l'appareil ne fonctionne pas si une pression interne supérieure à 1,3 bar est disponible, c'est-à-dire si une colonne d'eau de plus de 13 m travaille sur la pompe
a. Réduisez la pression dans le système. La pompe se met en marche automatiquement dès que la pression dans le système tombe en dessous de 1,3 bar.
- Que faire si la pompe s'arrête et que la LED «Erreur côté aspiration» est allumée:
1) Le débit est perturbé, aucune pression ne s'accumule
a. Retirez la fiche secteur
b. Vérifiez s'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'aspiration (par ex. Réservoir)
c. Vérifiez les connexions côté aspiration pour détecter les fuites
ré. Nettoyage du préfiltre
e. Rincez tous les résidus de saleté du bas du raccord de remplissage à travers l'ouverture de remplissage
F. Allumer la pompe
2) Le débit est trop faible, la protection contre la marche à sec a arrêté la pompe
a. Vérifiez s'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'aspiration (par ex. réservoir)
b. Ouvrez davantage le robinet d'eau. Le débit est augmenté.
3) Erreur d'amorçage en raison d'une fuite ou d'un robinet d'eau fermé. La pompe ne termine pas le mode d'aspiration
a. Ouvrez le robinet d'eau
b. Vérifiez le système pour les fuites. Si la fuite ne peut pas être corrigée, installez un réservoir tampon.
- Que faire si la pompe s'arrête en fonctionnement automatique et que la LED «Erreur côté pression» est allumée
1) La pompe démarre et s'arrête fréquemment en raison de fuites
Vérifiez que le côté pression ne fuit pas (par exemple, un robinet d'eau qui goutte). Si la fuite ne peut pas être corrigée, installez un réservoir tampon
b. Allumer la pompe
2) La pression est trop basse après l'arrêt de la pompe. L'appareil redémarre immédiatement et s'allume et s'éteint fréquemment
a. Augmentez la pression côté refoulement. Lors de l'utilisation dans le jardin, utilisez un tuyau d'arrosage d'une longueur minimale de 5 m avec un diamètre de ¾ "ou 15 m avec un diamètre de ½". Avec une installation fixe, un tuyau tampon ou un réservoir tampon.
b. Allumer la pompe
- Que faire si la pompe s'arrête en mode manuel et que la LED «Erreur côté pression» est allumée
1) La pompe fonctionne pendant au moins 4 minutes, bien que la sortie côté refoulement (par ex.le robinet d'eau) soit fermée. La protection contre la surchauffe éteint l'appareil
a. Retirez la fiche secteur
b. Ouvrez la sortie d'eau raccordée côté refoulement
- Que faire si la puissance diminue ou est trop faible
1) La zone d'aspiration est bloquée par des particules de saleté
a. Retirez la fiche secteur
b. Nettoyez la zone d'aspiration
2) Le préfiltre est sale
a. Retirez la fiche secteur
b. Laisser refroidir la pompe
c. Nettoyez la zone d'aspiration
ré. Nettoyage du préfiltre
e. Rincez tous les résidus de saleté du bas du raccord de remplissage à travers l'ouverture de remplissage
F. Allumer la pompe
3) Le côté aspiration fuit
Vérifiez que le côté aspiration ne fuit pas.
4) La hauteur maximale a été dépassée ou le volume n'a pas été optimisé.
a. Respectez la hauteur maximale
b. Si nécessaire, sélectionnez un diamètre de tuyau différent ou une longueur de tuyau différente
5) La section transversale côté refoulement est rétrécie
a. Ouvrez complètement la vanne ou la vanne à bille.
6) Le flexible côté refoulement est plié.
a. Retirez les plis du tuyau
- Que faire si la pompe fonctionne mais ne pompe pas:
1) Air dans la pompe
a. Installation étanche (tuyau résistant au vide, serrer à la main l'adaptateur de raccordement (côté aspiration et côté refoulement)
b. Remplissez la pompe d'eau via le raccord de pression jusqu'à ce qu'elle déborde
c. Pour réduire le temps d'amorçage, soulevez le flexible de pression d'environ 1 mètre, attendez que la pompe s'amorce et pomper uniformément
2) Zone d'aspiration bloquée
Retirez le bouchon et nettoyez la zone d'aspiration
3) Le tuyau d'aspiration ou l'adaptateur de raccordement n'est pas vissé correctement ou pas complètement
Serrez le tuyau d'aspiration et l'adaptateur de raccordement à la main.
- Que faire si la pompe ne fonctionne pas ou s'arrête pendant le fonctionnement:
1) Alimentation interrompue
Vérifiez les fusibles et les connexions électriques
2) Le thermocontact a arrêté la pompe en raison d'une surchauffe (uniquement avec le kit jardin BP 4).
Retirez le bouchon, laissez la pompe refroidir, nettoyez la zone d'aspiration, empêchez le fonctionnement à sec
- Que faire si la puissance tombe ou est trop faible:
1) Zone d'aspiration bloquée
Retirez le bouchon et nettoyez la zone d'aspiration
2) La puissance de la pompe dépend de la hauteur et de la périphérie connectée
Max. hauteur, voir les données techniques, sélectionner un autre diamètre ou longueur de tuyau si nécessaire
3) Section transversale rétrécie côté refoulement, par exemple en raison d'une vanne / vanne à bille pas complètement ouverte.
Ouvrir complètement la vanne / vanne à bille
4) Tuyau plié côté refoulement.
Éliminez les plis dans le tuyau.
- Que faire si le pied d'écartement est défectueux:
1) Effet mécanique sur le pied de distance (chute).
a. Dévissez le pied d'écartement défectueux avec une clé Allen (SW6) et remplacez-le (pièce de rechange).
Vous souhaitez faire appel à un technicien Kärcher?
Nous sommes là pour vous! Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas résoudre le problème ou l'installation vous-même, nos techniciens sont prêts pour vous. Vous pouvez opter pour une installation ou une intervention en cas de défaut. Inscrivez-vous simplement en cliquant sur le bouton ci-dessous.
*Uniquement valable pour les appareils qui tombent encore dans la période de garantie et qui ont été achetés en Belgique ou en Luxembourg. En dehors de la période de garantie, une réparation se fait sur devis.
L'installateur installera la pompe à l'emplacement que vous aurez indiqué au prix de 110€ TVA inclus.
Il connecte ensuite l'appareil aux tuyaux fournis par vos soins (plug n 'play). Attention! L'ensemble du circuit des tuyaux et des pièces de raccordement doit être fourni par le demandeur + prêt à l'emploi.
Il ventile l'appareil et met l'appareil sous pression.
Il teste le fonctionnement de l'appareil et donne des conseils sur l'entretien de l'appareil.
Le tarif de 110€ comprend l'installation, les frais de déplacement et la TVA. Vous devez payer le coût de l'installation au moment de l'installation, en espèces.
Notre technicien testera la pompe et fera un diagnostic. S'il n'y a pas de défaut dans la pompe, mais qu'il y a une autre cause pour qu'elle ne fonctionne pas correctement, notre technicien ne peut pas y remédier. Dans ce dernier cas, il n'y a pas d'intervention sous garantie et nous devons facturer l'intervention (100€ TVA inclus).
PE. mauvaise installation (électrique), pas / mal entretenu de l'appareil, tuyaux incorrects, niveau de pression sur l'installation, filtres ou raccords, ... ont un impact énorme sur le fonctionnement de l'appareil.
S'il y a effectivement un défaut dans la pompe et que cela tombe dans la période de garantie (étendue), cette intervention est à la charge de Kärcher.
Si l'intervention n'est pas couverte par la garantie, cette intervention doit être payé, en espèces, au moment de l'intervention.