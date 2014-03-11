Balai électrique

Des petits accidents arrivent de temps en temps. Les ramasser devient un jeu d'enfant maintenant. Grâce au balai électrique KB 5 de Kärcher 5 vous êtes parés à toute éventualité. Des mises en beauté dans votre maison créent parfois des pagailles. Le nouveau balai électrique de Kärcher est toujours prêt pour rétablir l'ordre, une fois que la famille a fini ses activités. Un rangement peu encombrant, un entraînement par batterie et une opération confortable – cet appareil est toujours prêt à l'emploi si vous en avez besoin. Un nettoyage rapide: la brosse rotative garantit des performances de nettoyage parfaitement propres dans un rien de temps. Pas d'histoires – et un nettoyage parfait en un tournemain!