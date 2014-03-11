Balai électrique
Des petits accidents arrivent de temps en temps. Les ramasser devient un jeu d'enfant maintenant. Grâce au balai électrique KB 5 de Kärcher 5 vous êtes parés à toute éventualité. Des mises en beauté dans votre maison créent parfois des pagailles. Le nouveau balai électrique de Kärcher est toujours prêt pour rétablir l'ordre, une fois que la famille a fini ses activités. Un rangement peu encombrant, un entraînement par batterie et une opération confortable – cet appareil est toujours prêt à l'emploi si vous en avez besoin. Un nettoyage rapide: la brosse rotative garantit des performances de nettoyage parfaitement propres dans un rien de temps. Pas d'histoires – et un nettoyage parfait en un tournemain!
Plus rapide qu'un aspirateur.
Vous connaissez tous le probème: dès que vous avez fini d'aspirer, il y a de nouveau des miettes sur le sol. Le balai électrique de Kärcher est idéal pour un nettoyage intermédiaire - sans besoin de reprendre l'aspirateur. Grâce à son design compact et moderne, le balai électrique peut être rangé partout où vous en avez besoin et il est toujours prêt à l'emploi.
Toujours prêt à l'emploi: grâce à la technologie des batteries lithium-ion du KB 5, l'appareil peut être utlisé jusqu'à 30 minutes sur des sols durs.
Parfait pour les petits trucs: le KB 5 est compact, très maniable et directement prêt à l'emploi - idéal dans votre maison entier.
Toujours rangé nettement, mais également toujours à portée de la main: le KB 5 compact peut être rangé partout, ce qui signifie qu'il se trouve toujours exactement là où vous en avez besoin.
Des performances de nettoyage excellentes dans un design compact.
Le système de nettoyage innovateur adaptif du balai électrique de Kärcher fournit des performances de nettoyage excellentes. Grâce au coin de balayage réglable, au guidage optimal de la saleté et à sa brosse de nettoyage spéciale, les ordures sont transportées de façon efficace vers le réservoir à déchets sans distribution des restes et des poussières.
Des possibilités d'application infinies
Le balai électrique de Kärcher vient à la rescousse pour nettoyer les accidents journaliers, grands ou petits - pour enlever les poils d'animaux ou les miettes qui restent après le repas. Le KB 5 peut être utilisé sur tous les sols durs et les tapis.
Un nettoyage profond : les saletés sont effectivement enlevées, en non seulement balayées en rond