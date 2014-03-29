Nettoyage des cuves
Depuis plus de 40 ans, Kärcher propose des installations fiables et performantes pour le nettoyage intérieur des cuves. En tant que leader du marché des systèmes de nettoyage professionnels, nous proposons une solution personnalisée sur la base de composants modulaires pour chaque application. Grâce à notre expérience et à la qualité élevée de nos produits, nos installations sont efficaces et permettent d'économiser des coûts d'énergie et d'exploitation. Du conseil à la maintenance des installations, en passant par l'étude, la fabrication et la transmission, nous nous tenons à tout moment aux côtés de nos clients. À chaque étape, nous vous convaincrons grâce à nos concepts innovants et à notre gamme complète de services.
Tout pour nettoyer impeccablement l'intérieur des réservoirs.
Les systèmes fiables de nettoyage intérieur des cuves sont nécessaires aussi bien dans les domaines du transport/de la logistique que dans l'industrie chimique. Sous l'effet de la mondialisation, les flux de marchandises augmentent fortement, de même que les exigences de qualité en termes de nettoyage. Outre aux normes strictes de qualité de type HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) et SQAS (Safety and Quality Assessment System), il est nécessaire de se conformer durablement à des certificats de nettoyage uniformes à l'image de l'ECD (European Cleaning Document). Une tâche qui requiert le savoir complet des experts pour les quelque 200 000 matériaux différents existants. Toutes les installations de nettoyage Kärcher sont spécifiquement conçues en fonction des matériaux en présence. Les détergents spécifiques Kärcher sont un élément important du concept. La garantie de la sécurité au travail fait partie intégrante du nettoyage intérieur des réservoirs. Cela comprend les mesures de sécurité pour la protection contre les risques d'explosion (ATEX) ainsi que les mesures d'assainissement de l'air rejeté et des eaux usées. Les solutions modulaires Kärcher profitent au client de manière optimale et répondent aux diverses exigences auxquelles sont soumises les machines de nettoyage. Il est possible d'apporter à tout moment des modifications ou des extensions grâce au système modulaire.
Applications
Depuis le nettoyage intérieur des réservoirs de voiture jusqu'au nettoyage du silicium, Kärcher propose toute une gamme d'applications.
Composants
L'utilisation de composants de première qualité représente une compétence fondamentale essentielle pour le nettoyage intérieur des réservoirs.
Installations de référence
Sur cette page, vous trouverez une sélection de nos installations déjà planifiées et installées plus de 250 fois à travers le monde.
Groupes cibles – toujours la solution adaptée.
Le transport de marchandises est une priorité majeure dans presque tous les secteurs de l'économie. Les quantités de matériaux transportés sont alors considérables, qu'il s'agisse de matériaux liquides, pâteux, en poudre ou solides contenus dans des réservoirs, des containers, des fûts et des cuves de tous types dédiés au stockage, à la manutention ou au transport. Kärcher livre des installations de nettoyage aux entreprises de toutes les tailles, dans toutes les branches, pour tous les types de cuves.
Industrie chimique et commerce
Médicaments/produits pharmaceutiques, peinture et colorant, métaux, bois, huiles minérales, matières plastiques, adhésifs, matériaux, béton.
Transport et logistique
Entreprises de transport, de stockage et de préparation, transport en silos, transport de marchandises de détail et en vrac, transport de béton, de ciment, d'asphalte, de déchets et transport spécial.
Industrie agro-alimentaire
Laiteries et brasseries, fabricants de matières premières, fabricants d'huiles, de graisses, de glucose, d'amidon, de chocolat, de sucre, de protéines et de compléments alimentaires, de boissons et de jus, de produits alimentaires finis et d'aliments pour animaux.
Types de contamination :
- Produits liquides (par exemple, denrées alimentaires, huiles, produits chimiques)
- Marchandises en vrac
- Gaz
Produits de nettoyage
- Eau, solutions aqueuses (alcalines, acides)
- Osmoseur
- Solutions basiques, acides, solvants
Solutions sur mesure – du système modulaire au système clés en main.
Les installations de nettoyage pour cuves Kärcher sont des solutions modulaires spécialement adaptées à chaque type de contamination et à la fréquence du nettoyage. Pour réaliser une planification idéale, il faut tout d'abord analyser les besoins en privilégiant la qualité, la sécurité de fonctionnement et la rentabilité. L'ingénierie « made in Germany ».
Conception, planification, mise en service
Les missions confiées à Kärcher sont aussi variées que les entreprises pour lesquelles nous élaborons des solutions optimales. Nous les gardons à l'esprit, de l'idée à la planification en passant par la phase de construction, jusqu'à la mise en service et l'exploitation permanente de l'installation.
Le facteur décisif qui nous vaut la confiance de nos clients est reflété par les nombreux projets réalisés dans tous les domaines d'application imaginables du nettoyage de l'intérieur de cuves. En outre, avec Kärcher, ils ont pour partenaire le leader technologique mondial du nettoyage haute pression. Dans le monde entier, les entreprises apprécient ses capacités à trouver des solutions dans les secteurs les plus divers.
Systèmes aux normes, clés en main et efficaces
La plupart de nos clients souhaitent une solution complète, c'est-à-dire une installation clés en main. À cet effet, nous proposons non seulement une technique d'installation moderne, éprouvée et performante, mais nous nous chargeons aussi d'obtenir les autorisations d'exploitation aux normes respectives applicables. Citons pour exemple l'utilisation en atmosphère explosive selon ATEX 94/9 ou pour l'eau résiduelle et l'extraction d'air, conformément à la loi fédérale allemande sur la protection contre les émissions (BImSchG).
Kärcher fournit tous les corps de métiers correspondants tels que la production d'eau chaude, le séchage, les systèmes de protection contre les chutes ainsi que le traitement des eaux usées et des effluents gazeux.
Nous satisfaisons aux souhaits en matière de réduction des coûts énergétiques et des émissions de CO2 grâce à des technologies de procédés innovantes ayant fait leurs preuves en pratique, garantes d'un fonctionnement fiable. Les détergents exclusifs Kärcher dédiés au nettoyage des cuves aident à optimiser les résultats du nettoyage, la rentabilité et la protection de l'environnement.
« Plug & Play » – le concept de conteneurs combiné.
Les concepts de conteneurs Kärcher, fournis clés en main, sont des solutions complètes éprouvées à maintes reprises. La conception se caractérise par le mode de construction entièrement intégré du conteneur. Il assure la liberté de mouvement et demande en outre un effort minimal d'installation tout en offrant une mobilité maximale – dans le monde entier. Prêt à l'utilisation, dès que le conteneur est déposé. Les installations modulaires de nettoyage de conteneurs Kärcher peuvent être agrandies à tout moment. À cet effet, tous les systèmes sont prémontés selon le principe « Plug & Play ».
Solutions efficaces
Les concepts pour conteneurs Kärcher ont fait leurs preuves : tous les branchements électriques et les tuyaux sont facilement accessibles sur la paroi du conteneur.
Des composants entrée de gamme jusqu'à la classe premium
Les générateurs d'eau chaude stationnaires pour le nettoyage intérieur et extérieur de cuves et de réservoirs ont fait leurs preuves au fil des ans et sont équipés d'accessoires variés, adaptés à chaque application.
Avantages du concept d'installation complète de nettoyage (TSC) :
- Efforts d'installation moins importants
- Planification et étude des coûts très rigoureux
- Flexibilité et mobilité maximales
- Montage modulaire avec des composants individuels éprouvés
