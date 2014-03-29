Conception, planification, mise en service

Les missions confiées à Kärcher sont aussi variées que les entreprises pour lesquelles nous élaborons des solutions optimales. Nous les gardons à l'esprit, de l'idée à la planification en passant par la phase de construction, jusqu'à la mise en service et l'exploitation permanente de l'installation.

Le facteur décisif qui nous vaut la confiance de nos clients est reflété par les nombreux projets réalisés dans tous les domaines d'application imaginables du nettoyage de l'intérieur de cuves. En outre, avec Kärcher, ils ont pour partenaire le leader technologique mondial du nettoyage haute pression. Dans le monde entier, les entreprises apprécient ses capacités à trouver des solutions dans les secteurs les plus divers.