Systèmes de nettoyage de véhicules
Systèmes de nettoyage de véhicules Nos solutions système haute efficacité conçues pour un nettoyage intérieur et extérieur économique des voitures et des véhicules utilitaires sont aussi fiables que performantes pour un résultat de nettoyage optimal. Leur éventail va des portiques de lavage, des systèmes de lavage pour véhicules utilitaires, des systèmes de lavage en libre-service, des aspirateurs en libre-service et des équipements complémentaires jusqu'aux systèmes de démarrage et aux solutions numériques en passant par les systèmes de recyclage de l'eau et les détergents. Pour un lavage de véhicules parfaitement adapté à vos besoins spécifiques.
Systèmes de lavage pour véhicules utilitaires
Pour le nettoyage des véhicules utilitaires, vous avez besoin d'installations capables de relever tous les défis. Qu'il s'agisse de poids-lourds, de cars ou de véhicules municipaux. Nos systèmes de lavage pour véhicules utilitaires vont feront redécouvrir chaque jour l'efficacité professionnelle.
Systèmes de lavage en libre-service
Une expérience (de nettoyage) inédite : nos systèmes de lavage en libre-service ne laissent rien à désirer. Des solutions système élaborées pour votre réussite. Pour que vous soyez aussi séduits que vos clients.
Nettoyage rentable des voitures et des camions.
Depuis la planification jusqu'à la conception personnalisée, notre concept flexible est taillé sur mesure pour répondre à vos besoins. Kärcher excelle dans la fabrication d'installations de lavage depuis des décennies. Notre expérience en tant que fabricant d'installations de lavage et des milliers de systèmes installés vous donnent la garantie que Kärcher constituera un partenaire expérimenté à vos côtés.
Bénéficiez dès maintenant des conseils de notre équipe « installations de lavage » !
Une satisfaction complète dès le départ : les solutions Kärcher.
Dès le départ, Kärcher assure une satisfaction complète tant aux concessionnaire qu'aux stations-service, investisseurs ou centres de lavage. Enfin, Kärcher propose pour chaque application et chaque utilisateur des solutions bien pensées, alliant qualité et rentabilité. Vous allez pouvoir vous en remettre pleinement à nos solutions, comme le font nos clients depuis plus de 75 ans.
Une station de lavage Kärcher : un réel investissement
Pour pouvoir encore mieux répondre à l'avenir à vos besoins spécifiques, nous avons développé une nouvelle structure pour la vente et le service avec notre partenaire Tokheim Service. Désormais, Technical Services Group se chargera de l'entretien et de la remise en état de tous les systèmes de nettoyage de véhicules , en plus de la vente complète pour toutes les stations-service. Kärcher reste l'interlocuteur pour les concessions automobiles, les stations de lavage et tous les autres exploitants pour les questions commerciales.
Assistance même après la mise en service
Nous restons à la disposition de nos clients également après la planification effective et la construction de l'installation de lavage Kärcher. Nous fournissons alors une assistance aux utilisateurs et au fonctionnement, des sessions d'orientation et des formations techniques, un service clientèle et un soutien marketing afin de garantir l'exploitation rentable de votre installation de lavage.
Kärcher reçoit le « Best Brands Award »
Les célèbres revues spécialisées « AUTOHAUS » et « Auto Service Praxis » ont récompensé les marques préférées du secteur automobile. L'image de Kärcher s'est distinguée dans la catégorie « Installations de lavage ». L'enquête « Best Brands », menée par l'institut d'études de marché « Plus » auprès de 650 lecteurs des magazines « AUTOHAUS » et « Auto Service Praxis », identifie les fournisseurs jouissant de la meilleure image dans douze groupes de produits.
Kärcher bénéficie de la meilleure image dans la catégorie « Installations de lavage »
Kärcher compte parmi les meilleures marques 2014
Lors d'un vote organisé par le magazine « WERKSTATT aktuell », les lecteurs ont élu Kärcher en tant que meilleure marque de la catégorie « Installations de lavage mobiles et stationnaires ». Un choix parmi 93 marques réparties dans 12 catégories étaient proposé, soit un échantillon représentatif des marques les plus importantes sur les marchés concernés. Au total, ce sont près de 400 lecteurs fidèles qui ont participé au vote organisé avec le soutien de l'organisation d'experts DEKRA.
« Nos clients doivent être satisfaits de tout ce que nous leur proposons. »
La qualité et les résultats de nettoyage des installations de lavage Kärcher sont convaincants. Lors d'une interview avec Kärcher, Michael Graf, gestionnaire et propriétaire de 5 stations-service dans le Brandebourg, explique les avantages que procure le nettoyage avec une installation de lavage Kärcher.
