Kärcher reçoit le « Best Brands Award »

Les célèbres revues spécialisées « AUTOHAUS » et « Auto Service Praxis » ont récompensé les marques préférées du secteur automobile. L'image de Kärcher s'est distinguée dans la catégorie « Installations de lavage ». L'enquête « Best Brands », menée par l'institut d'études de marché « Plus » auprès de 650 lecteurs des magazines « AUTOHAUS » et « Auto Service Praxis », identifie les fournisseurs jouissant de la meilleure image dans douze groupes de produits.

Kärcher bénéficie de la meilleure image dans la catégorie « Installations de lavage »