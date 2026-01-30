L’alliance du savoir-faire et de la haute technologie

Depuis des décennies, Kärcher joue un rôle de leader mondial dans le domaine des techniques de nettoyage. Nous avons réuni dans nos machines de nettoyage autonomes tout notre savoir-faire - à la technologie haut de gamme des capteurs extrêmement précis, d’ordinateurs performants et d’un logiciel bien conçu – poure créer de nouveaux concepts de produits très innovants dotés d’une orientation autonome.

Que ce soit en tant qu’autolaveuse ou aspirateur autonome : les robots de nettoyage de la plateforme KIRA naviguent sans problème et en toute sécurité dans des environnements étendus ou complexes tout en détectent de manière fiable les personnes et les obstacles. Il sont capables de traiter les données des capteurs en une fraction de seconde et – si nécessaire – engagent des manœuvres d’évitement appropriées. Les certificats de sécurité disponibles prouvent que les appareils satisfont aux exigences techniques élevées d’une navigation intelligente et absolument sûre à tout moment conformément à la norme IEC 63327[SM1] relative à la sécurité des lieux accueillant du public.