Robots de nettoyage
Optimiser les processus de travail, soulager les équipes, augmenter la productivité.
Le personnel qualifié spécialisé dans le nettoyage des bâtiments est rare, le taux de turnover est élevé dans la branche alors que les tâches de nettoyage sont de plus en plus complexes. Notre réponse à ces défis s´appelle KIRA (acronyme de « Kärcher Intelligent Robotic Application ») – les robots de nettoyage de Kärcher.
Autolaveuse autonome KIRA B 200
Robot aspirateur KIRA CV 50
Autolaveuse autonome KIRA B 50
Vidéos
KIRA B 200
KIRA CV 50
KIRA B 50
En savoir plus? Contactez-nous en utilisant le formulaire ci-dessous.
Une solution adéquate pour chaque cas d’application
Le monde du nettoyage des bâtiments a radicalement changé. Là où jusqu’à présent un aspirateur, des chiffons, des produits de nettoyage simples et de la main-d’œuvre suffisaient, les technologies les plus modernes, des normes d’hygiène et environnementales strictes ainsi que des tâches de nettoyage de plus en plus exigeantes déterminent aujourd’hui le domaine d’activité.
Les robots de nettoyage évolués de la plateforme de KIRA de Kärcher offrent de nouvelles possibilités optimisées pour épargner aux professionnels qualifiés les tâches chronophages comme le nettoyage des sols. En complément des équipes, ils assurent le nettoyage des sols sur des surfaces grandes et étendues tout comme sur des surfaces intérieures étroites et encombrées.
Plutôt que de faire des compromis en matière de qualité de nettoyage avec une solution d’appareil tout-en-un, nous privilégions un développement ciblé ; en effet, nos robots de nettoyage sont spécialement conçus pour chaque cas d’application. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible d’obtenir en toute situation la meilleure qualité de nettoyage possible tout comme une utilisation des plus simples pour l’utilisateur.
Kärcher Intelligent Robotic Application
KIRA représente une nouvelle catégorie de produits avec un nombre sans cesse croissant de robots de nettoyage professionnels qui permettent de libérer le personnel de nettoyage des tâches monotones et chronophages comme le nettoyage des sols tandis qu’il se concentre sur des travaux plus complexes. Dotés d’une commande intuitive, nos robots de nettoyage naviguent et nettoient de manière sûre et infaillible dans les environnements les plus variés grâce à des capteurs performants et à des logiciels sophistiqués.
L’alliance du savoir-faire et de la haute technologie
Depuis des décennies, Kärcher joue un rôle de leader mondial dans le domaine des techniques de nettoyage. Nous avons réuni dans nos machines de nettoyage autonomes tout notre savoir-faire - à la technologie haut de gamme des capteurs extrêmement précis, d’ordinateurs performants et d’un logiciel bien conçu – poure créer de nouveaux concepts de produits très innovants dotés d’une orientation autonome.
Que ce soit en tant qu’autolaveuse ou aspirateur autonome : les robots de nettoyage de la plateforme KIRA naviguent sans problème et en toute sécurité dans des environnements étendus ou complexes tout en détectent de manière fiable les personnes et les obstacles. Il sont capables de traiter les données des capteurs en une fraction de seconde et – si nécessaire – engagent des manœuvres d’évitement appropriées. Les certificats de sécurité disponibles prouvent que les appareils satisfont aux exigences techniques élevées d’une navigation intelligente et absolument sûre à tout moment conformément à la norme IEC 63327[SM1] relative à la sécurité des lieux accueillant du public.
Commande intuitive pour des résultats de nettoyage constants
La technologie mise en œuvre est aussi convaincante que la qualité et la constance du niveau de nettoyage sont impressionnantes. Il n’est pas nécessaire d’être un expert pour configurer les appareils – en effet, le robot est doté d’une commande intuitive et simple de sorte qu’une brève initiation suffit amplement.
Aussi polyvalents que possible, aussi spécialisés que nécessaire
Nos robots de nettoyage sont spécialement conçus pour répondre aux besoins des professionnels du nettoyage dans leur travail quotidien ainsi qu’à leurs différentes exigences. Tandis que le robot aspirateur KIRA doit être le plus mobile possible et utilisable à court terme – par exemple pour le nettoyage des chambres et des couloirs d’hôtel – et est par conséquent équipé de batteries 36 V Kärcher Battery Power+ endurantes, les stations d’accueil permettent un nettoyage entièrement autonome avec l’autolaveuse autonome KIRA B 50 – avec remplissage d’eau propre, vidange de l’eau sale, nettoyage du réservoir et recharge de la batterie lithium-ion longue durée. Même les très grandes surfaces de stockage et industrielles sont ainsi nettoyées sans aucune intervention humaine.
Des halles immenses jusqu’à sous les tables
Des grandes surfaces aux environnements confinés voire même encombrés. Selon la version et le cas d’application, nos robots de nettoyage offrent une utilisation extrêmement polyvalente : dans le secteur des transports (aéroports, gares, entrepôts logistiques), dans le secteur de la vente au détail (supermarchés, hypermarchés, centres commerciaux), dans le domaine de la santé (hôpitaux, établissements de soins), dans les bâtiments publics (écoles, universités, musées, salles de sport, centres de congrès), dans les bâtiments de bureaux (halls d’entrée, couloirs, locaux), dans l’hôtellerie et la restauration (salles de restaurant, entrées, couloirs et chambres d’hôtel) ainsi que, bien sûr, dans l’environnement industriel, pour le nettoyage des halles de production et de fabrication.
Connectivité et protection des données à la pointe du progrès
À des fins de documentation et de surveillance des appareils à distance, des rapports de nettoyage détaillés, des notifications ainsi que l’état actuel de l’appareil peuvent être consultés à tout moment et de n’importe où par les personnes autorisées sur le portail web associé ou via l’application KIRA Robots de Kärcher. Pour des raisons de sécurité, toutes les données sont chiffrées et strictement protégées contre tout accès non autorisé de l’extérieur. Les personnes autorisées peuvent également recevoir des notifications directement sur leur téléphone portable. Dans tous les cas, nous garantissons une utilisation conforme à l’objectif et responsable des données sensibles et, bien entendu, la conformité au RGPD.