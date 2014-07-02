Quelles sont les méthodes d’extraction par pulvérisation proposées par Kärcher ?

Les injecteurs-extracteurs sont utilisés de différentes façons, en fonction du degré de salissure, du temps disponible et du matériel.

Nettoyage en une étape

Dans le cas de l’extraction par pulvérisation unique à une étape, la solution de nettoyage, composée d’eau et de produits de nettoyage sous pression, est pulvérisée sur le revêtement à l’aide de la buse de pulvérisation de l’injecteur-extracteur. Dans le même temps, les salissures dissoutes sont aspirées directement par la buse d’aspiration de l’appareil sous forme de flotte de saletés. Cette méthode de nettoyage est aussi bien utilisée pour le nettoyage de base et intermédiaire des tapis que des coussins.

Nettoyage en deux étapes

Lors d’une méthode en deux étapes, la solution de nettoyage est appliquée par étapes à l’aide d’un injecteur-extracteur ou d’un pulvérisateur à pression. Après avoir agi, la flotte de saletés est rincée à l’eau claire avec un injecteur-extracteur. Cette méthode est adaptée au nettoyage en profondeur, particulièrement pour les moquettes ou les coussins très sales.

Méthodes combinées

Ici, la moquette humide est shampouinée avec un produit de nettoyage et une monobrosse. La suface traitée est ensuite rincée à fond à l’eau claire avec la méthode de pulvérisation et d’extraction. Cette méthode de nettoyage ne convient pas aux coussins.