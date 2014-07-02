Nettoyeur de tapis
Les nettoyeurs de tapis garantissent fraicheur et propreté. Ces appareils sont efficaces sur les surfaces de moquettes sales dans les bâtiments très fréquentés. Mais ces injecteurs-extracteurs font également disparaitre les taches sur les tissus des coussins ou des sièges de voiture.
Quelle machine peut nettoyer une moquette ?
Injecteurs-extracteurs
Revêtements de sol, meubles capitonnés, chaises de bureau, sièges dans les transports : les appareils d'injection-extraction performants et maniables de Kärcher, filaires ou fonctionnant sur batterie, nettoient toutes les surfaces textiles en décollant et en éliminant la saleté en un seul passage. Avec de puissantes turbines d'aspiration pour une réduction inégalée de l'humidité résiduelle.
Autolaveuses pour moquette
Les autolaveuses pour moquettes Kärcher sont idéales pour nettoyer en profondeur et de façon économique de grandes surfaces de moquette. Elles sont adaptées à l'injection/extraction classique, mais également pour l'encapsulation.
Nettoyeur de tapis: les tapis et coussins sont propres jusqu’au bout des fibres.
Les moquettes des bâtiments publics, des hôtels et restaurants, des bureaux ou des magasins sont quotidiennement mis à rude épreuve par le passage du public. Dans ce contexte, nos nettoyeurs de tapis Kärcher ont fait leurs preuves pour le nettoyage en profondeur. Ils fonctionnent par injection-extraction et sont également connus sous le noms d’aspirateurs-laveurs, d’aspirateurs-spray ou d’injecteurs-extracteurs. L’eau est pulvérisée sous pression sur le revêtement, les salissures sont dissoutes et directement aspirées sous forme de flotte de saletés. Grâce au résultat de réaspiration inégalé et à la faible humidité des résidus des nettoyeurs de tapis Kärcher, il est possible de marcher sur les tapis peu de temps après son nettoyage. Cette méthode est également idéale pour le nettoyage occasionnel grâce à la technologie iCapsol. Les nettoyeurs de tapis Kärcher peuvent également nettoyer les coussins et les sièges de voitures. Ils peuvent même être utilisés pour le nettoyage des carreaux, s’ils sont combinés avec les accessoires adéquats.
Quelles sont les méthodes d’extraction par pulvérisation proposées par Kärcher ?
Les injecteurs-extracteurs sont utilisés de différentes façons, en fonction du degré de salissure, du temps disponible et du matériel.
Nettoyage en une étape
Dans le cas de l’extraction par pulvérisation unique à une étape, la solution de nettoyage, composée d’eau et de produits de nettoyage sous pression, est pulvérisée sur le revêtement à l’aide de la buse de pulvérisation de l’injecteur-extracteur. Dans le même temps, les salissures dissoutes sont aspirées directement par la buse d’aspiration de l’appareil sous forme de flotte de saletés. Cette méthode de nettoyage est aussi bien utilisée pour le nettoyage de base et intermédiaire des tapis que des coussins.
Nettoyage en deux étapes
Lors d’une méthode en deux étapes, la solution de nettoyage est appliquée par étapes à l’aide d’un injecteur-extracteur ou d’un pulvérisateur à pression. Après avoir agi, la flotte de saletés est rincée à l’eau claire avec un injecteur-extracteur. Cette méthode est adaptée au nettoyage en profondeur, particulièrement pour les moquettes ou les coussins très sales.
Méthodes combinées
Ici, la moquette humide est shampouinée avec un produit de nettoyage et une monobrosse. La suface traitée est ensuite rincée à fond à l’eau claire avec la méthode de pulvérisation et d’extraction. Cette méthode de nettoyage ne convient pas aux coussins.
Quels textiles peuvent être nettoyés avec les nettoyeurs de tapis Kärcher ?
Tous les revêtements textiles dont le support, la colle ou la fixation sont à la fois grand-teint et résistants à l’humidité peuvent être nettoyés avec les nettoyeurs de tapis Kärcher. Pour savoir si le textile est adapté, il suffit de faire un test à un endroit peu visible, par exemple sous un fauteuil ou sous une armoire. Attendez que tout soit sec pour savoir si le nettoyant pour tapis est adapté à votre projet. Vous devez également vérifier que le dos de la moquette et le support ne rétrécissent pas et ne perdent pas de leur couleur. Les supports absorbants, généralement en mousse, ont besoin d’un temps de séchage plus long. La surface visible doit être évidemment grand-teint et composée de fibres adaptées.
Produits de nettoyage pour l’entretien des tapis et des coussins
Le système Kärcher réunit toutes les conditions pour le nettoyage en profondeur et en douceur des tapis et coussins. Les appareils de nettoyage sont particulièrement performants avec les produits de nettoyage liquides à formule de séchage rapide de Kärcher. Ils conviennent pour le nettoyage des moquettes, des tapis, des coussins, des sièges de voiture et autres surfaces textiles, par exemple le nettoyant CarpetPro iCapsol RM 768 OA. Les résultats sont les suivants : une propreté visible, un parfum d’ambiance agréable, des temps de séchage courts et une remise en état rapide.Voir les produits de nettoyage
Technologie iCapsol
Kärcher a développé la technologie d’encapsulation iCapsol, pour un nettoyage intermédiaire particulièrement simple et efficace. Elle dissout, encapsule et élimine en profondeur la saleté des tissus.
Nettoyeurs de tapis Kärcher: partout où les professionnels s’occupent de l’hygiène et de la fraicheur
Bâtiments publics
L’affluence du public demande des exigences élevées en matière de nettoyage quotidien, de propreté et d’entretien de qualité.
Hôtellerie et restauration
La propreté et la fraicheur sont des impératifs d’hospitalité. Il faut également ajouter des exigences élevées en matière de confort et de rentabilité.
Bureaux et locaux commerciaux
La réduction des agents pathogènes et des allergènes sur le lieu de travail protège l’employé des maladies. Le nettoyage en profondeur des tapis contribue ici à un environnement de travail hygiénique.
Une première mondiale: le premier injecteur-extracteur à batterie
L’injecteur-extracteur Puzzi 9/1 Bp est le seul appareil professionnel à batterie sur le marché et marque des points grâce à sa flexibilité sans fil. La batterie puissante 36V possède un affichage LCD et indique en temps réel l’autonomie restante, le temps de charge restant et la capacité de la batterie. Elle est compatible avec tous les appareils de la plateforme de batteries Battery Power + 36 V.Plus d'information
Quel est l’injecteur extracteur le plus puissant ?
L’injecteur-extracteur le plus puissant de la gamme Kärcher est le Puzzi 10/1 Edition. Fonctionnant sur secteur, il offre une turbine de 1 250 W, une dépression de 254 mbar et une pression d’injection de 1 bar, le rendant idéal pour un usage professionnel intensif. C’est le choix recommandé pour ceux qui recherchent performance et efficacité sur de grandes surfaces.Plus d'information