AUTOLAVEUSES POUR MOQUETTE
Autolaveuses pour moquettes - pour le nettoyage efficace de grandes surfaces de tapis de sol. Les autolaveuses pour moquettes Kärcher sont idéales pour nettoyer en profondeur et de façon économique de grandes surfaces de moquette. Elles sont adaptées à l'injection/extraction classique, mais également pour l'encapsulation, pour un séchage plus rapide que ce soit pour les hôtels, bureaux ou halls.
Pourquoi choisir une autolaveuse pour moquette professionnelle ?
L’autolaveuse pour moquette est conçue pour les nettoyages fréquents et intensifs sur de grandes surfaces textiles. Contrairement à un injecteur-extracteur classique, elle combine brossage mécanique, injection/extraction profonde et parfois encapsulation, offrant un nettoyage plus homogène, un meilleur rendement horaire et un séchage accéléré. Idéale dans les hôtels, écoles ou open spaces, elle permet de réduire les temps d’intervention tout en maintenant un haut niveau d’hygiène. Pour les professionnels ayant des volumes importants ou des contraintes de rapidité, elle constitue une solution plus efficace et rentable sur le long terme.
En résumé
- BRC 40/22 C : machine hautes performances – rendement + productivité élevée.
- BRC 30/15 C : compacte et maniable, idéale pour espaces restreints.
- BRS 43/500 C : séchant ultra-rapidement – parfait pour réouverture rapide des espaces nettoyés.