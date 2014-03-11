Pourquoi choisir une autolaveuse pour moquette professionnelle ?

L’autolaveuse pour moquette est conçue pour les nettoyages fréquents et intensifs sur de grandes surfaces textiles. Contrairement à un injecteur-extracteur classique, elle combine brossage mécanique, injection/extraction profonde et parfois encapsulation, offrant un nettoyage plus homogène, un meilleur rendement horaire et un séchage accéléré. Idéale dans les hôtels, écoles ou open spaces, elle permet de réduire les temps d’intervention tout en maintenant un haut niveau d’hygiène. Pour les professionnels ayant des volumes importants ou des contraintes de rapidité, elle constitue une solution plus efficace et rentable sur le long terme.