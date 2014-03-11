Nettoyeurs haute pression
Qu'il s'agisse d'un traitement doux ou d'un nettoyage puissant, les nettoyeurs haute pression Karcher offrent la solution parfaite pour chaque tâche de nettoyage. Là où auparavant la saleté dominait, il n'y a plus que de la propreté. Karcher ajoute de la valeur à votre environnement et vous en redonne : le vieux devient neuf, le miteux devient chic.
Nos nettoyeurs haute pression
K 7 - Notre nettoyeur haute pression le plus puissant pour les saletés tenaces
- Élimination des saletés tenaces
- Rendement surfacique de 60 m² par heure
- Pompe haut de gamme et performante en aluminium
- Moteur refroidi à l'eau pour une longévité exceptionnelle
K 5 - Pour la saleté tenace
- Élimination des saletés tenaces
- Rendement surfacique de 40 m² par heure
- Pompe robuste avec des composants en aluminium
- Moteur refroidi à l'eau pour une longévité exceptionnelle
K 4 - Pour des saletés modérées
- Élimination des saletés modérées
- Rendement surfacique de 30 m² par heure
- Moteur refroidi à l'eau (Smart & Power Control) pour une longévité exceptionnelle
K 3 - Pour des saletés légères et modérées
- Élimination des saletés légères et modérées
- Rendement surfacique de 25 m² par heure
K 2 - Pour un usage occasionnel
- Élimination des saletés légères
- Rendement surfacique de 20 m² par heure
Quel nettoyeur haute pression choisir ?
Cinq modèles puissants. Les gammes de produits.
Nos nettoyeurs haute pression sont certes des pros du nettoyage et de l'entretien, mais leurs atouts ne s'arrêtent pas là. Ils peuvent par exemple être particulièrement compacts ou encore légers, pratiques, mobiles et sans fil. Chaque gamme de produits a ses points forts et répond parfaitement à des exigences spécifiques.
Comfort
Conçu pour la puissance. Pensé pour le confort. Avec le concept d’appareil Easy!Motion™ et une multitude de fonctionnalités de confort intelligentes – notamment le tuyau à jet multiple 4-en-1, le pistolet COMFORT!Hold, la concept de détergent 2Way!Wash™ et le tuyau haute pression PremiumFlex – l’utilisation devient sensiblement plus simple, flexible et confortable que jamais.
Power Control
Une grande puissance, la prise en charge de l'application Home & Garden et des outils performants comme le pistolet Power Control avec afficheur, la lance d'arrosage Vario Power ou le flexible haute pression PremiumFlex : tels sont les atouts de ces appareils pour faire du nettoyage en douceur et en profondeur un jeu d'enfant.
Standard
Tout ce qu'il faut pour un bon nettoyage : une utilisation simple, suffisamment de puissance pour des tâches de nettoyage variées, le tout associé à des possibilités de rangement astucieuses pour les accessoires inclus.
Classic
Un modèle de compacité et de mobilité pour un confort optimal. Il prend peu de place, se range facilement et est toujours à portée de main. Avec rangement de tuyau astucieux intégré.
Battery
Pour tous les endroits sans prise électrique à proximité. Sans fil pour plus de confort, mobiles et polyvalents, ces appareils ne manquent pas de puissance quand il en faut.
EN UN COUP D’ŒIL
La bonne catégorie de produit pour chacun. Un aperçu rapide.
Confortable
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Utilisation ergonomique
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Prêt à l’emploi
Classic
⬛⬛⬛⬛⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Rangement des accessoires
Classic
⬛⬛⬜⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Facile à transporter
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬜⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Disponible en
Classic
K 2 - K 5
Standard
K 2 - K 7
Power Control
K 2 - K 5
Comfort
K 4 - K 7
Les classes de performance
Logique : plus il y a d’eau et plus la pression est élevée, plus la performance de nettoyage de surface est grande. Mais tout le monde n’a pas besoin de la puissance maximale. C’est pourquoi nous avons défini différentes classes de performance. Le résultat : le nettoyeur haute pression adapté à chaque usage.
Pression (bar)
K 2
110
K 3
120
K 4
130
K 5
145
K 6
160
K 7
180
Performance de la zone (m²/h)
K 2
20
K 3
25
K 4
30
K 5
40
K 6
50
K 7
60
Débit d'eau (l/h)
K 2
360
K 3
380
K 4
420
K 5
500
K 6
510
K 7
600
Longueur du tuyau haute pression (m)
K 2
3-5
K 3
5-7
K 4
6-8
K 5
8-10
K 6
8-10
K 7
10
Domaines d’application
K 2
Mobilier de jardin
Outils de jardin
Poubelle
Terrasse et balcon
K 3
Mobilier de jardin
Outils de jardin
Poubelle
Terrasse et balcon
Moto
Clôture
K 4
Mobilier de jardin
Outils de jardin
Poubelle
Terrasse et balcon
Moto
Clôture
Voiture
K 5
Mobilier de jardin
Outils de jardin
Poubelle
Terrasse et balcon
Moto
Clôture
Voiture
Escaliers et allées extérieurs
K 6
Mobilier de jardin
Outils de jardin
Poubelle
Terrasse et balcon
Moto
Clôture
Voiture
Escaliers et allées extérieurs
Mobil-homes
K 7
Mobilier de jardin
Outils de jardin
Poubelle
Terrasse et balcon
Moto
Clôture
Voiture
Escaliers et allées extérieurs
Mobil-homes
Piscine
Bateaux
Façades
Disponible dans la gamme Classic
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
–
K 7
–
Disponible dans la gamme Standard
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
Disponible dans la gamme Power Control
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
-
K 7
-
Disponible dans la gamme Comfort
K 2
–
K 3
–
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
Points forts
Toujours bien refroidi
Avec sa technologie innovante de moteur refroidi par eau, Kärcher fixe de nouvelles références pour les nettoyeurs haute pression destinés aux particuliers. Avant d’être utilisé pour le nettoyage, l’eau circule autour du carter du moteur, assurant ainsi un refroidissement constant. L’avantage : le moteur se distingue par ses performances exceptionnelles, sa longévité et un niveau sonore plus agréable*.
* Valable pour certains appareils des classes K 4 – K 7 avec moteur asynchrone refroidi par eau.
** Par rapport aux moteurs universels Kärcher de la même classe de puissance. Basé sur des tests internes.
Pompes haute performance « Made by Kärcher »
Parce que la pompe est le cœur d’un nettoyeur haute pression, nous ne laissons rien au hasard : toutes les pompes, adaptées aux différentes classes de puissance de nos appareils, sont développées et fabriquées par nos soins. Nous utilisons des matériaux haute performance soigneusement sélectionnés, comme l’aluminium* et l’acier inoxydable poli. L’avantage : les pompes se distinguent par leur efficacité et leur longévité**.
* Valable pour certains appareils des classes K 5 – K 7 avec pompe en aluminium.
** Pompes en aluminium Kärcher comparées aux pompes N-Cor Kärcher de la même classe de puissance. Basé sur des tests internes.
Conception de buse précise pour une puissance de nettoyage maximale
Une propreté parfaite est garantie. Notre marque de fabrique : une conception de buse précise qui ajuste la pression et le débit d’eau au millimètre près – pour une puissance de nettoyage maximale et un résultat impeccable. Les points forts de nos technologies de buses : le jet cribleur pour éliminer sans effort les salissures tenaces, ainsi que l’eco!Booster, qui offre une performance de nettoyage supérieure de 50 %*.
* Par rapport à la performance de nettoyage de la buse plate standard Kärcher.
Fonctionnalités innovantes de confort
Chez Kärcher, nous croyons que la technologie de pointe ne doit pas seulement offrir des performances exceptionnelles, mais aussi une expérience de nettoyage incomparablement confortable. C’est pourquoi nos nettoyeurs haute pression sont équipés de nombreuses fonctionnalités innovantes qui rendent votre travail plus facile, plus rapide et plus agréable. Un exemple : le pistolet avec COMFORT!Hold™, pour une meilleure maniabilité et ergonomie, même lors de longues sessions de nettoyage.*
* Les fonctionnalités et les accessoires varient selon le type d’appareil.
Programme complet d’accessoires d’origine
Libérez tout le potentiel de votre nettoyeur haute pression grâce aux accessoires adaptés. Quelle que soit la tâche de nettoyage, vous garderez toujours le contrôle : aucun mur n’est trop haut, aucun recoin trop caché et aucune saleté trop tenace pour vous, votre nettoyeur haute pression et les bons accessoires. Découvrez toute la diversité et les différentes applications.
Comfort
La nouvelle classe Premium de Kärcher
Conçue pour la puissance et pensée pour le confort – la nouvelle gamme Comfort fixe la référence en matière de nettoyage performant et sans effort. Chaque détail a été optimisé pour offrir une performance excellente et une expérience de nettoyage premium. Avec un accent sur les fonctionnalités innovantes et une maniabilité améliorée, ces nettoyeurs haute pression offrent un confort maximal et sont donc le choix parfait pour tous ceux qui utilisent régulièrement leur appareil et attendent des performances élevées.
Le nettoyage haute pression, c’est Kärcher
La nouvelle gamme Comfort établit de nouvelles références grâce à des fonctionnalités innovantes telles que la connexion à l’application, le contrôle via le pistolet, le tuyau à jet multiple 4-en-1, la nouvelle concept de détergent 2Way!Wash™ et le concept produit Easy!Motion™. Ces appareils reflètent notre longue expérience dans le développement de nettoyeurs haute pression.
La gamme Comfort comprend des appareils des classes K 5, K 6 et K 7.
Des atouts qui font la différence
Points forts de la gamme Comfort
Le concept astucieux d’appareil Easy!Motion™ assure un rangement ordonné des câbles et des tuyaux, augmentant ainsi le confort de travail. Il est complété par le concept de détergent 2Way!Wash™, qui offre une flexibilité maximale pour un dosage optimal du produit de nettoyage grâce au choix entre la buse Multi-Jet et la buse mousse.
Le confort à son meilleur
Équipement maximal pour un confort maximal ! Que ce soit le pistolet avec COMFORT!Hold™, le réglage des niveaux et l’écran LCD pour une meilleure maniabilité et ergonomie, ou le Multi-Jet 4-en-1, le tuyau PremiumFlex et le enrouleur de tuyau pour une flexibilité maximale – chaque tâche de nettoyage se réalise en un clin d’œil.
Écran LCD & mode eco!Mode*
Pistolet avec écran LCD et boutons pour le réglage de la pression et du détergent.
Comprend le mode eco!Mode* pour une consommation réduite d’eau et d’électricité.
* En mode ou niveau eco!Mode, la consommation d’énergie est réduite de 35 % et la consommation d’eau de 25 % (K 5) ou 30 % (K 7) par rapport au réglage le plus élevé (niveau 3).
Tuyau à jet multiple 4-en-1
Le Multi-Jet 4-en-1 combine quatre types de jets différents dans un seul tuyau : le jet cribleur, le jet plat haute pression, le jet plat large à pression réduite et le jet de détergent. Le réglage du type de jet souhaité se fait facilement et rapidement en tournant simplement la tête du tuyau, sans avoir besoin de changer de lance.*
* La pression obtenue correspond à environ 50 % de la pression maximale de l’appareil utilisé. La valeur exacte peut varier selon l’appareil.
Pistolets COMFORT!Hold™
COMFORT!Hold™ permet de réduire nettement l’effort de maintien, ce qui est particulièrement avantageux lors d’utilisations prolongées ou du nettoyage de grandes surfaces. La connexion Quick Connect supplémentaire facilite le raccordement du tuyau haute pression.
Les appareils Connect sont également équipés d’un réglage de l’angle à 180° sur le pistolet, offrant un nettoyage ergonomique et plus de flexibilité lors de l’utilisation.
Application Home & Garden
L’application Home & Garden fait de vous un expert du nettoyage. Profitez de l’expertise Kärcher pour un résultat de nettoyage parfait. Via l’application, il est possible de régler des paramètres tels que la pression et le niveau de détergent, et de les transférer directement de l’astuce de nettoyage au pistolet.
Power Control
Le nettoyage à haute pression 2.0
La bonne technologie est primordiale pour le nettoyage. Et les appareils de la gamme Power Control en sont bourrés. Avec une puissance optimale, des conseils astucieux et des accessoires performants. Comme par exemple le pistolet Power Control qui permet de consulter la pression réglée directement sur l'afficheur et de passer du mode haute pression au mode détergent d'une seule rotation de la lance d'arrosage. Ou l'application Home & Garden qui vous montre quelle technique utiliser pour obtenir un nettoyage encore plus doux et efficace avec votre nettoyeur haute pression.
L'eau – powered by Kärcher
Les nettoyeurs haute pression Power Control s'illustrent par un ensemble harmonieux de fonctionnalités. Une poignée télescopique rétractable permet un transport et un rangement faciles et pratiques des appareils. Selon le modèle, les nettoyeurs haute pression disposent de différentes solutions pour l'ajout de détergent, par exemple un réservoir ou notre système Plug 'n' Clean. À partir du K 3, il est possible de consulter la pression réglée sur le pistolet. Ainsi, il n'aura jamais été aussi facile de nettoyer en douceur et efficacement.
La gamme Power Control inclut les appareils des classes K 2, K 3, K 4 et K 5.
Standard
La nouvelle norme
Les nettoyeurs haute pression de notre gamme Standard sont aussi fonctionnels et réduits à l'essentiel que leur design sobre le suggère. Néanmoins, les appareils de la gamme couvrent tous les besoins : léger et compact pour les novices en matière de nettoyage à haute pression ou puissant, avec un moteur refroidi à l'eau pour les tâches de nettoyage exigeantes. À chacun son effet WOW.
Tout en un
Tout ce qu'il faut pour un bon nettoyage : une utilisation simple, suffisamment de puissance pour des tâches de nettoyage variées, le tout associé à des possibilités de rangement astucieuses pour les accessoires inclus.
La gamme Standard inclut les appareils des classes K 2, K 3, K 4, K 5 et K 7.
Classic
La puissance en toute simplicité
Nos nettoyeurs haute pression Classic sont la meilleure preuve que la taille n'est pas ce qui compte pour accomplir de grandes choses. Ils se contentent de faire exactement ce que l'on attend d'eux : ils nettoient incroyablement bien. Leur conception intelligente et compacte leur permet en outre d'être facilement emmenés partout sans prendre de place dans le coffre ou d'être rangés sur une étagère à la cave une fois le travail terminé. Sans parler de leur grande facilité d'utilisation. En un mot : ces nettoyeurs haute pression sont parfaits pour tous ceux qui veulent simplement nettoyer à haute pression.
Aucune concession
La garantie d'une terrasse propre ou d'une voiture étincelante en un clin d'œil, et ce, avec la puissance et la précision typiques de Kärcher. Transport facile, rangement pratique et efficacité de nettoyage exceptionnelle. Voilà ce qui caractérise nos nettoyeurs haute pression Classic.
La gamme Classic inclut les appareils des classes K 2, K 3, K 4 et K 5.
SANS FIL
Loin des prises de courant. Au plus près de la saleté.
Un résultat éclatant, même sans alimentation secteur : grâce au nettoyeur haute pression sans fil, pour une multitude d'applications telles que le nettoyage des voitures compactes, des motos, des vélos ou des bateaux et autres tâches de nettoyage mineures à l'extérieur de la maison. Grâce à une autonomie maximale de la batterie de quatorze minutes, vous travaillez sans être tributaire d'une alimentation secteur. L'afficheur analogique du pistolet haute pression indique en permanence le mode sélectionné pendant le nettoyage.
Nettoyage à haute pression sans fil
Vous n'avez pas de prise de courant à portée de main ? Pas de problème ! Le nettoyeur haute pression K 2 Battery de la plateforme Kärcher Battery Power 36 V permet dorénavant un nettoyage flexible. Mobilier de jardin, poubelles, voitures compactes ou bateaux – cet appareil sans fil est idéal pour toutes les tâches de nettoyage mineures à l'extérieur de la maison.
Le nettoyage mobile : où vous voulez, quand vous voulez.
Vous reprendrez bien un peu de mobilité ? Les nettoyeurs basse et moyenne pression pratiques de Kärcher vous permettent d'éliminer la saleté directement sur place au lieu de la ramener à la maison. En totale autonomie, sans être tributaire des réseaux d'eau et d'électricité grâce à la batterie et au réservoir à eau ou au tuyau d'aspiration.
L'application Home & Garden
Que serait la force sans l'intelligence ? Pas grand-chose ! C'est pourquoi les appareils de la gamme Smart Control n'affichent pas seulement une grande puissance, mais aussi l'expertise approfondie de Kärcher. Il vous suffit d'activer le Bluetooth pour connecter votre nettoyeur haute pression Smart Control à l'application Home & Garden sur votre smartphone. Et grâce à nos conseils professionnels, vous pourrez même rendre leur effet WOW aux objets que vous nettoyez rarement voire pour la toute première fois, comme si vous étiez vous-même un expert.EN SAVOIR PLUS
Accessoires et détergents
Accessoires pour nettoyeurs haute pression
L'ensemble fait la force ! Avec la bonne combinaison de l'appareil, des accessoires et du détergent, même les saletés les plus tenaces n'ont plus aucune chance. Les accessoires adéquats issus de notre système coordonné multiplient les possibilités de nettoyage et rendent le nettoyage encore plus efficace, plus rapide et plus confortable.
Kärcher propose un très vaste éventail d'accessoires et de détergents. Ainsi, nous sommes en mesure de résoudre n'importe quel problème de nettoyage, aussi spécifique soit-il. Grâce à la simplicité du système à baïonnette, nos accessoires se raccordent sans problème à tous les nettoyeurs haute pression.
Détergents pour nettoyeurs haute pression
La nouvelle génération de détergents de Kärcher séduit par son mode d'action 3 en 1 unique en son genre. Outre leur pouvoir nettoyant parfait, ces nouveaux produits polyvalents offrent également un entretien en douceur et une protection fiable – un gain de temps considérable pour l'utilisateur à moindre effort. Par ailleurs, Kärcher mise désormais encore davantage sur la durabilité grâce à l'utilisation de matières premières renouvelables et naturelles. Le concept intelligent du flacon se montre tout aussi convaincant. Qu'il s'agisse du raccordement (Plug ’n’ Clean), du remplissage du réservoir à détergent ou de l'utilisation comme récipient pour l'aspiration à l'aide du tuyau d'aspiration de détergent : les nouveaux détergents garantissent une compatibilité universelle avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher.
Notre outil de recherche de détergents vous permet de trouver d'autres détergents pour votre nettoyeur haute pression Kärcher.
L'eco!Booster: Grandement efficace pour le grand nettoyage
L'eco!Booster: Grandement efficace pour le grand nettoyage
Peut-être notre effet WOW le plus spectaculaire de tous les temps : l'eco!Booster ultra efficace de Kärcher. Avec 50 % de puissance de nettoyage en plus, il rend leur effet WOW aux surfaces délicates encore plus rapidement et avec encore moins d'effort qu'une buse à jet plat standard Kärcher. Particulièrement remarquable : l'efficacité hydraulique et énergétique est, elle aussi, supérieure de 50 %. Voilà qui permet d'économiser de précieuses ressources. Pour les salissures très tenaces, l'embout peut être retiré afin de cibler des endroits spécifiques.
Durabilité du nettoyeur haute pression Kärcher
L'engagement de Kärcher en faveur de la durabilité
La notion de durabilité est profondément ancrée dans l'entreprise familiale Kärcher, pour laquelle nettoyer signifie préserver la valeur. Pour l'entreprise, l'objectif n'est pas uniquement d'obtenir un résultat de nettoyage exceptionnel, mais aussi d'assurer la durabilité des produits, d'augmenter leur indice de réparabilité et de veiller à des processus de production et des emballages durables. Kärcher s'efforce donc jour après jour de devenir encore plus durable.
Durabilité des nettoyeurs haute pression Kärcher
Les nettoyeurs haute pression Kärcher permettent non seulement d'économiser de l'eau lors de leur utilisation (par rapport à un tuyau d'arrosage), mais ils sont également robustes, durables et particulièrement respectueux des ressources grâce à leur design intelligent et à l'utilisation de matériaux recyclés. Avec Kärcher, optez pour des nettoyeurs haute pression de haute qualité, à haut indice de réparabilité, et fiables pendant de nombreuses années.
Économies d'eau
Avec un nettoyeur haute pression Kärcher, il est évident que vos objets préférés retrouveront plus facilement et plus rapidement leur beauté d'antan qu'avec un tuyau d'arrosage. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il vous permettra également d'économiser jusqu'à 80 % de votre précieuse eau potable. Ce nettoyage est encore plus respectueux de l'environnement grâce au tuyau d'aspiration disponible en option, qui permet même de prélever l'eau du tonneau de pluie ou d'autres sources d'eau alternatives.
* Le nettoyeur haute pression consomme 80 % d'eau en moins pour les tâches de nettoyage, en partant du principe que son débit s'élève à 40 % de celui d'un tuyau d'eau et qu'il lui faut deux fois moins de temps pour nettoyer. Les valeurs peuvent varier en fonction de l'utilisation, de la gamme d'appareils et du débit d'eau du tuyau.
Durabilité
Certains nettoyeurs haute pression des gammes Kärcher K 4, K 5 et K 7 sont équipés de moteurs asynchrones refroidis à l'eau. Ceux-ci assurent une puissance élevée et une durée de vie particulièrement longue. Leur secret ? Avant d'être utilisée pour le nettoyage, l'eau refroidit le moteur et garantit ainsi une efficacité maximale. Par ailleurs, étant convaincus de la qualité de nos nettoyeurs haute pression, nous vous offrons la possibilité de prolonger votre garantie jusqu'à 5 ans, simplement en enregistrant votre appareil et ses accessoires.*
* Dans les pays de vente participants.
Matériaux recyclés
Les nouveaux nettoyeurs haute pression Power Control Flex et Smart Control Flex nettoient non seulement avec la puissance et la qualité Kärcher habituelles, mais sont également fabriqués à partir de 20 % de matériaux plastiques recyclés*. Et ce n'est pas tout : non seulement les appareils, mais aussi certains composants de nos lances haute pression** sont composés de matière plastique recyclée. La matière recyclée utilisée est récupérée à partir du tissu d'airbags recyclés et de matières résiduelles provenant de leur fabrication.
* Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique sans accessoires.
** Tubes (sans buse ni raccord de connexion etc.) produits en Allemagne, disponibilité soumise aux variations d'approvisionnement habituelles du marché.
PUISSANT ET POLYVALENT – HIER COMME AUJOURD’HUI. LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION À TRAVERS LES DÉCENNIES.
Home of WOW
Les atouts des nettoyeurs haute pression Kärcher
Depuis plus de soixante-dix ans, Kärcher s'emploie à perfectionner le nettoyage à haute pression et à offrir à ses clients une expérience de nettoyage optimisée grâce à des innovations constantes. Les raisons d'opter pour un nettoyeur haute pression Kärcher sont multiples : venez découvrir le Home of WOW.
Une technologie qui vous permet d'avancer
Des performances supérieures pour jusqu'à 50 % d'économies de temps, d'eau et d'énergie
Une qualité visible et tangible
Qualité de marque fiable, bon fonctionnement et puissance testés à 100 %
Une confiance basée sur l'expérience
Pionnier et leader du marché dans le secteur du nettoyage
Une durabilité profitable à l'homme comme à l'environnement
Promotion de l'économie circulaire et réduction des substances nocives tout au long de la chaîne de valeur
Des produits aussi variés que votre vie
Des appareils adaptés à tous les besoins, des accessoires adaptés à toutes les applications
Domaines d'utilisation des nettoyeurs haute pression
Les nettoyeurs haute pression sont des outils polyvalents qui s'avèrent utiles tout autour de la maison avec une prise en main ultra facile : il suffit de raccorder l'appareil au réseau d'eau potable et à une prise électrique, d'ouvrir le robinet, de mettre en marche le nettoyeur haute pression et c'est parti pour un nettoyage ludique. Associés aux accessoires spéciaux correspondants, les appareils deviennent extrêmement polyvalents : qu'il s'agisse de l'hydrosablage, du nettoyage de canalisations, du nettoyage de la terrasse ou des gouttières, les possibilités d'utilisation sont pratiquement illimitées. Exemples d'utilisations typiques autour de la maison :
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin, de terrasse ou de balcon
- Clôtures et petites allées de jardin ou dalles en pierre
- Motos et scooters
- Voitures compactes
- Escaliers extérieurs et grandes allées de jardin
- Voitures moyennes et breaks
- Murets de jardin et murs en pierre
- Camping-cars et quatre-quatre
- Piscines et grandes terrasses
- Tout l'extérieur de la maison et façades
Savoir-faire : conseils pour le nettoyage à l'extérieur
Une sélection d'exemples pratiques vous montre comment obtenir un résultat optimal avec votre nettoyeur haute pression. Des conseils détaillés et des informations relatives au nettoyage et à l'entretien des extérieurs vous attendent dans notre rubrique conseils de nettoyage et d'entretien pour maison et jardin.
Dalles ou pavés recouverts de mousse
Étant donné que la mousse ne se dépose pas seulement en couche épaisse à la surface, mais aussi dans les pores des dalles en pierre et des pavés, la rotabuse est idéale pour cette tâche. Elle produit un jet rotatif : la puissance de nettoyage d'un jet crayon concentré est combinée au rendement surfacique d'un jet plat.
Nettoyage de véhicules
Pare-brise, peinture, jantes,... La voiture ne manque pas de surfaces parfaitement adaptées à un nettoyage au nettoyeur haute pression. En effet, un nettoyage régulier ne contribue pas seulement à l'apparence soignée, mais également à la préservation de la valeur du véhicule.
Nettoyer une terrasse en bois
Les terrasses en bois dégagent une ambiance chaleureuse et offrent du confort à l'extérieur de la maison. Mais ce n'est pas le cas des dépôts verts et aux altérations dues aux intempéries. Associés aux nettoyeurs de surfaces et au détergent adapté, les nettoyeurs haute pression garantissent une propreté durable des surfaces en bois.
Nettoyer des dalles de terrasse
Fini de frotter ! Grâce au nettoyeur haute pression Kärcher, les dalles en pierre des terrasses seront débarrassées de la saleté et des altérations dues aux intempéries en un clin d'œil et avec une efficacité maximale. À cet effet, les nettoyeurs de surfaces T-Racer et la brosse nettoyante haute performance sont particulièrement indiqués.
Nettoyer le meubilier de jardin
Qu'elles résultent de la pollution de l'air ou qu'elles datent de l'hiver dernier, les taches peu esthétiques sur le mobilier de jardin s'éliminent facilement grâce aux bons accessoires pour nettoyeurs haute pression. En cas d'encrassement important, un nettoyage à l'aide de la brosse Kärcher associée à un détergent Kärcher peut s'avérer judicieux.
Nettoyer sa véranda
Avec les détergents et les accessoires adaptés comme la lance télescopique, le nettoyage des surfaces vitrées devient un jeu d'enfant. Du pollen aux salissures dues aux intempéries : vous y reverrez clair en un clin d'œil.