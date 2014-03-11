Toujours bien refroidi

Avec sa technologie innovante de moteur refroidi par eau, Kärcher fixe de nouvelles références pour les nettoyeurs haute pression destinés aux particuliers. Avant d’être utilisé pour le nettoyage, l’eau circule autour du carter du moteur, assurant ainsi un refroidissement constant. L’avantage : le moteur se distingue par ses performances exceptionnelles, sa longévité et un niveau sonore plus agréable*.

* Valable pour certains appareils des classes K 4 – K 7 avec moteur asynchrone refroidi par eau.

** Par rapport aux moteurs universels Kärcher de la même classe de puissance. Basé sur des tests internes.



Pompes haute performance « Made by Kärcher »

Parce que la pompe est le cœur d’un nettoyeur haute pression, nous ne laissons rien au hasard : toutes les pompes, adaptées aux différentes classes de puissance de nos appareils, sont développées et fabriquées par nos soins. Nous utilisons des matériaux haute performance soigneusement sélectionnés, comme l’aluminium* et l’acier inoxydable poli. L’avantage : les pompes se distinguent par leur efficacité et leur longévité**.