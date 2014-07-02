Nettoyage en profondeur et hygiénique avec les nettoyeurs et aspirateurs vapeur professionnels

Lors du nettoyage des murs, des sols ou des meubles, les germes, bactéries et virus peuvent être efficacement éliminés avec les nettoyeurs vapeur professionnels. La vapeur sort de la buse en gouttelettes très fines et, selon le type d'appareil, à une température d'environ 100° C et une pression maximale jusqu'à 8 bars. L'accélération est d'environ 170 km/h. Par conséquent, la vapeur atteint toutes les fissures ou plis en caoutchouc que les brosses ou les chiffons peuvent difficilement atteindre. De cette façon, les zones difficiles d'accès peuvent être nettoyées de manière hygiénique et minutieuse.

Si utilisés de façon correcte, les nettoyeurs vapeur professionnels de Kärcher SV(G) peuvent éliminer jusqu’à 99,999% des virus enveloppés*, comme le coronavirus ou la grippe, et 99,999% des bactéries domestiques courantes ** présentes sur les surfaces dures. Comme les désinfectants devraient actuellement être réservés principalement aux soins ambulatoires et hospitaliers, les nettoyeurs vapeur peuvent apporter une contribution précieuse à l'hygiène générale lors d’un usage commercial et industriel.

*Des tests ont montré qu’avec un nettoyage approfondi de 30 secondes à un niveau de vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer utilisant un nettoyeur vapeur Kärcher, 99,999% des virus enveloppés comme le coronavirus ou la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) peuvent être éliminés des surfaces communes, lisses, domestiques, dures (germe de test: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).