Nettoyeurs et aspirateurs vapeur professionnels
Une propreté hygiénique sans détergent. Les nettoyeurs et aspirateurs vapeur professionnels Kärcher nettoient de manière économique et hygiénique – sans produits chimiques. Grâce à une vaste gamme d'accessoires, ces appareils s'adaptent à différentes utilisations : sols lisses, surfaces vitrées et carrelées, et même robinetteries et surfaces textiles.
Nettoyeurs vapeur
Hygiéniques, économiques et écologiques, les nettoyeurs vapeur professionnels Kärcher nettoient toutes les surfaces dures sans recourir aux détergents chimiques.
Aspirateurs vapeur
Grâce à leur grande convivialité et leur efficacité de nettoyage, les aspirateurs vapeur Kärcher conviennent pour toutes les surfaces dures. La large gamme d'accessoires permet un nettoyage ciblé.
Nettoyage en profondeur et hygiénique avec les nettoyeurs et aspirateurs vapeur professionnels
Lors du nettoyage des murs, des sols ou des meubles, les germes, bactéries et virus peuvent être efficacement éliminés avec les nettoyeurs vapeur professionnels. La vapeur sort de la buse en gouttelettes très fines et, selon le type d'appareil, à une température d'environ 100° C et une pression maximale jusqu'à 8 bars. L'accélération est d'environ 170 km/h. Par conséquent, la vapeur atteint toutes les fissures ou plis en caoutchouc que les brosses ou les chiffons peuvent difficilement atteindre. De cette façon, les zones difficiles d'accès peuvent être nettoyées de manière hygiénique et minutieuse.
Si utilisés de façon correcte, les nettoyeurs vapeur professionnels de Kärcher SV(G) peuvent éliminer jusqu’à 99,999% des virus enveloppés*, comme le coronavirus ou la grippe, et 99,999% des bactéries domestiques courantes ** présentes sur les surfaces dures. Comme les désinfectants devraient actuellement être réservés principalement aux soins ambulatoires et hospitaliers, les nettoyeurs vapeur peuvent apporter une contribution précieuse à l'hygiène générale lors d’un usage commercial et industriel.
*Des tests ont montré qu’avec un nettoyage approfondi de 30 secondes à un niveau de vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer utilisant un nettoyeur vapeur Kärcher, 99,999% des virus enveloppés comme le coronavirus ou la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) peuvent être éliminés des surfaces communes, lisses, domestiques, dures (germe de test: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).
**Lors d’un nettoyage approfondi avec des nettoyeurs vapeur Kärcher, 99,99% des bactéries domestiques courantes seront éliminées des surfaces communes, lisses, domestiques, dures, à condition que la vitesse de nettoyage soit 30 cm/s à un niveau de vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer (germe de test: Enterococcus hirae).
Les tests de laboratoire
Les virus enveloppés comme le coronavirus SARS-CoV-2 peuvent être neutralisés par des températures élevées. Comme les virus ne sont pas des germes pathogènes ni des organismes vivants, les experts parlent également d’une inactivation du virus. Dans le laboratoire un virus de test certifié (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), représentatif pour les virus enveloppés, a été répandu sur une surface dure. Ensuite cette surface a été nettoyée avec le suceur à main d’un nettoyeur vapeur et la lingette en microfibres appropriée. Il a été démontré ainsi qu'une réduction significative des virus allant jusqu'à 99,999 % pouvait être obtenue à une pression maximale de la vapeur et avec une durée de nettoyage de 30 secondes à un seul endroit.
Les nettoyeurs vapeur testés de Kärcher sont aussi bien des appareils pour une utilisation à domicile que pour un usage professionnel. Que la vapeur soit produite dans une chaudière ou bien dans un chauffe-eau, n’a pas d’influcence sur le résultat dans la lutte contre le virus; les deux techonologies ont atteint un résultat comparable dans le laboratoire.
Important pour l'application
La vapeur d'eau chaude sort à environ 100 °C et est refroidie à mesure que la distance augmente. Pour lutter efficacement contre les virus, la buse doit donc être guidée directement sur la surface. Il est également important d'assurer une durée de nettoyage suffisante et de choisir une durée de vaporisation de 30 secondes sur une surface avec le réglage de vapeur au maximum. Les lingettes en microfibres utilisés doivent ensuite être lavés à une température d'au moins 60 °C dans un programme de lavage standard (pas Eco).
Effets secondaires positifs
Les nettoyeurs vapeur n'ont besoin que d'électricité et d'eau et peuvent être utilisés pendant une durée presque illimitée, indépendamment de la disponibilité des désinfectants. Comme les nettoyeurs produisant de la vapeur ne fonctionnent pas avec des agents de nettoyage chimiques, leur application protège les utilisateurs et leur respiration, assurant ainsi un climat ambiant confortable. Les réactions allergiques potentielles dues aux résidus de produits de nettoyage sont également évitées, par exemple pour les enfants qui jouent sur le sol. Les personnes allergiques bénéficient du fait que la vapeur d'eau lie la poussière et réduit ainsi la dispersion des allergènes.