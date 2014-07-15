Nettoyeurs vapeur professionnels
Nettoyeurs vapeur professionnels pour sols et canapés Kärcher – pour un nettoyage puissant sans produit chimique. Hygiéniques, économiques et écologiques, les nettoyeurs vapeur professionnels Kärcher est le meilleur pour nettoyer toutes les surfaces dures sans recourir aux détergents chimiques. Dégageant de la vapeur chaude, ces appareils servent à tuer les acariens, les virus et les bactéries. Ils sont donc conseillés pour les surfaces et matériel exigeant une hygiène stricte
Un nettoyage hygiénique
Les nettoyeurs vapeur professionnels de Kärcher permettent un nettoyage fiable, économique et surtout sans produits chimiques. Que vous travailliez en milieu humide ou dans un domaine sensible à l'hygiène, ils éliminent 99,99 % des bactéries courantes présentes sur les surfaces dures. La puissance de la vapeur et les multiples accessoires se chargent de nettoyer en profondeur les surfaces en verre, les carrelages et la robinetterie.
Plus avantageux que les produits d’entretien
Le nettoyage à la vapeur utilise jusqu'à 80 % d'eau en moins que les autres appareils de nettoyage ménager. Nos nettoyeurs vapeur Kärcher transforment 1 litre d'eau en 1 700 litres de vapeur, ce qui est suffisant pour nettoyer à la perfection une maison d'environ 60 mètres carrés.
Sans produit chimique
Face aux produits d’entretien chimiques, le nettoyeur vapeur professionnel Kärcher est la meilleure alternative pour nettoyer votre espace de travail, que vous soyez dans le secteur commercial, industriel ou professionnel. Le nettoyeur vapeur est plus écologique, efficace et facile d’utilisation que l’usage de produits d’entretien.
* Kärcher a fait tester l'efficacité de ses nettoyeurs vapeur pour combattre les virus par un laboratoire indépendant. Résultat : lorsqu'elles sont utilisées correctement, les nettoyeurs vapeur éliminent des surfaces dures jusqu'à 99,999 % des virus encapsulés*, tels que le coronavirus ou la grippe, et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes**. Alors que les désinfectants sont pour le moment principalement réservés aux soins ambulatoires et hospitaliers, les nettoyeurs vapeur peuvent apporter une contribution précieuse à l'hygiène générale, tant dans les logements privés que dans les commerces et les industries.