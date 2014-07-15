* Kärcher a fait tester l'efficacité de ses nettoyeurs vapeur pour combattre les virus par un laboratoire indépendant. Résultat : lorsqu'elles sont utilisées correctement, les nettoyeurs vapeur éliminent des surfaces dures jusqu'à 99,999 % des virus encapsulés*, tels que le coronavirus ou la grippe, et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes**. Alors que les désinfectants sont pour le moment principalement réservés aux soins ambulatoires et hospitaliers, les nettoyeurs vapeur peuvent apporter une contribution précieuse à l'hygiène générale, tant dans les logements privés que dans les commerces et les industries.