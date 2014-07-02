Solutions industrielles d'aspiration et de dépoussiérage

De l'appareil mobile à l'aspirateur prêt à l'emploi ou au système de dépoussiérage 

Dans l'industrie, vous avez besoin d'un système composé de machines, d'accessoires et de services qui peuvent être facilement intégrés dans vos activités et vous offrent une valeur ajoutée. Un système dans lequel tous les produits sont spécialement développés pour répondre aux exigences fermes de l'industrie. Nous avons le système qui fait la différence. Le système industriel Kärcher.

 

Kärcher Gi!Further des innovations responsables
Kärcher IVM 40/24-2 H ACD

IVM 40 Food

IVR L 200

Kärcher industrial vacuum storage

    Notre exigence en termes de qualité – made in Germany

    Une valeur sûre

    Des composants haut de gamme, un vaste savoir-faire, un niveau élevé de valeur ajoutée et un personnel qualifié assurent la qualité exceptionnelle et la longévité hors pair de nos produits éprouvés, et ce, depuis des décennies.

    Nous nous voyons comme un partenaire qui se tient à vos côtés pour relever tous les défis technologiques en matière d'aspiration industrielle. Vos expériences et vos retours sont précieux pour nous puisque nous poursuivons le même but : mettre au point des innovations et des produits qui vous permettent d'atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement.

    Des conditions difficiles auxquelles nos aspirateurs industriels sont préparés

    Chaque secteur apporte son lot d'exigences spécifiques en ce qui concerne la solution de nettoyage adaptée : intégration aux processus, traitement de grandes quantités, matières dangereuses, créneaux limités et bien d'autres. Cela nécessite à la fois des machines et des installations universelles et spécialisées. De la transformation des métaux jusqu'à l'industrie agroalimentaire en passant par les industries automobile et pharmaceutique, Kärcher est le premier choix en matière d'aspiration industrielle :

    • Des systèmes d'aspiration industriels mobiles flexibles ou stationnaires
    • Des solutions optimales pour l'aspiration des petites comme des grandes quantités
    • Élimination intégrale des matières solides et liquides ainsi que des grandes quantités de poussière
    • Aspiration et élimination en toute sécurité des matières nocives aspirées
    • Des appareils adaptés à l'usage industriel pour une utilisation en continu

    ASPIRATEURS INDUSTRIELS LIQUIDES/COPEAUX

     
    Kärcher Industriezuigers voor vaste partikels & stof

    ASPIRATEURS INDUSTRIELS SOLIDES/POUSSIÈRES

     
    Kärcher Ex industriezuigers voor explosieve ruimtes

    ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES

     
    Kärcher Industriële stofafzuigers voor continue afzuiging van zwevende deeltjes

    UNITÉS DE DÉPOUSSIÉRAGE

     

    Le nom change, mais pas la qualité. Ringler devient Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    La société Ringler GmbH opère une migration de marque intégrale pour ses aspirateurs industriels. Dorénavant, l'ensemble de la gamme de produits se présente sous le nom de la marque Kärcher. Nos produits sont fournis de série en coloris anthracite, la nouvelle couleur de l'entreprise (sauf demande spécifique du client). À travers cette initiative, Kärcher renforce l'identité visuelle uniforme de tous les produits du groupe, tout comme son orientation stratégique centrée sur vous, le client.

    Votre avantage : vous bénéficiez désormais d'une gamme de produits encore plus harmonisée sous l'égide d'une marque internationale forte – Kärcher.

    Plus de cinquante ans de compétences

    Avec le système d'aspiration industriel Kärcher, vous bénéficiez de plus de cinquante ans d'expérience. Nous sommes constamment en contact avec nos clients dans le monde entier afin d'analyser avec eux les missions actuelles et à venir et d'y adapter nos produits de manière optimale.

    VOTRE SECTEUR, NOS ASPIRATEURS INDUSTRIELS. LES SYSTÈMES D'ASPIRATION INDUSTRIELS KÄRCHER FONT LEURS PREUVES AUPRÈS D'UNE GRANDE VARIÉTÉ DE SECTEURS ET DE GROUPES CIBLES. JOUR APRÈS JOUR.

    Les aspirateurs industriels de Kärcher sont adaptés à tous les secteurs.

    RAPIDE. SÉCURISÉ. PROPRE.

    L'industrie de transformation des métaux – de la métallurgie à l'automobile en passant par la construction mécanique – est un pilier de l'industrie et utilise des procédés très sophistiqués. La transformation des métaux produit d'importantes quantités de copeaux abrasifs, mélangés à des réfrigérants lubrifiants. Le nettoyage des pièces et des machines-outils, y compris en cours de process, est une tâche importante qui influe considérablement sur la rentabilité. Nos aspirateurs industriels puissants vous garantissent des processus parfaitement sûrs et un contrôle qualité optimal.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Ramassage et aspiration de copeaux et de liquides pour tous les procédés d'usinage par enlèvement de copeaux tels que le fraisage, le tournage, le perçage, la rectification, l'ébavurage ou le brossage
    • Aspiration stationnaire des machines d'usinage avec évacuation continue des copeaux et des poussières

    Défi :

    • Encrassement des machines d'usinage par des copeaux (aux arêtes tranchantes), (des poussières de rectification), des poussières de peinture et de ponçage, des scories, des poussières inflammables, des réfrigérants lubrifiants et des émulsions
    • Séparation des copeaux et des émulsions

    Avantages :

    • Préservation de la propreté des processus de production et minimisation des temps d'arrêt
    • Réduction des temps d'arrêt des machines d'usinage
    • Augmentation de la précision de l'usinage
    • Augmentation de la sécurité au travail et des processus
    • Séparation des copeaux et des liquides
    • Des solutions durables et robustes
    • Utilisation continue et nettoyage rapide grâce à une puissance d'aspiration élevée
    Aspirateurs industriels Kärcher pour l'industrie automobile/la transformation des métaux et la construction mécanique

    TRAVAIL HYGIÉNIQUE ET NETTOYAGE RENTABLE AVEC LES ASPIRATEURS INDUSTRIELS KÄRCHER

    Des processus de production propres, une qualité assurée, une hygiène optimale et la prévention des contaminations sont les facteurs clés de réussite dans l'industrie agroalimentaire. Celle-ci produit d'importantes quantités de poussières fines et explosives.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Aspiration de poussières alimentaires telles que la poussière de farine, les poudres vitaminées, les poudres alimentaires, etc. ; mobile ou intégrée de manière stationnaire au processus de production

    Défi :

    • Tâches d'aspiration et salissures variées : éclats alimentaires, poussières (explosibles, libres dans l'air, collantes, humides), graisses, huiles et protéines, liquides
    • Risques d'explosion de poussières
    • Contaminations (croisées), formation de germes, altération du goût, risques de dérapage

    Avantages :

    • Préservation de la propreté des processus de production et minimisation des temps d'arrêt
    • Aspiration de poussières explosibles grâce à la certification ATEX
    • Des solutions durables, fiables et compactes à la fois
    • Des solutions rentables
    • Filtres d’aspirateurs industriels et nettoyage de filtre efficaces
    Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie agroalimentaire

    PRIORITÉ À LA SANTÉ. À TOUS ÉGARDS.

    L'industrie pharmaceutique doit respecter en permanence des normes de qualité et d'hygiène élevées pour des catégories de produits très variées. Parallèlement, les processus de production doivent se dérouler aussi efficacement que possible. Les deux sont possibles grâce à nos aspirateurs industriels pour l'aspiration et le dépoussiérage, quelle que soit l'échelle industrielle respective.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Aspiration de résidus de comprimés, de substances actives (vitamines, œstrogènes)
    • Aspiration de poussières au cœur des processus de production

    Défi :

    • Poussières fines nocives
    • Poussières explosibles

    Avantages :

    • Préservation de la propreté des processus de production et minimisation des temps d'arrêt, entre autres par
    • aspiration intégrée dans le processus de production
    • Protection sanitaire et sécurité au travail
    • Utilisation d'aspirateurs industriels dans les zones particulièrement sensibles
    • Aspiration et élimination en toute sécurité des poussières nocives et explosibles,
    • entre autres grâce à la certification de l'aspirateur industriel
    Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie pharmaceutique

    UN DUO GAGNANT : PRODUCTIVITÉ ET PROPRETÉ.

    La fabrication et la transformation du caoutchouc et des matières plastiques produisent des particules fines et grossières qui sont novices. Lors du transport ou des travaux de maintenance, ces substances peuvent survenir en grande quantité.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Nettoyage des machines et des postes de travail, notamment ramassage et aspiration de granulés, de copeaux et de poussières de plastique, de mélanges chimiques (agressifs), d'engrais, de colorants en poudre, d'eau, de lessive grâce à l’aspirateur industriel professionnel
    • Aspiration de poussières issues des processus de production (par ex. poussières produites pendant le dosage de granulés)

    Défi :

    • Poussières nocives et polluantes
    • Contamination des produits

    Avantages :

    • Préservation de la propreté des processus de production et minimisation des temps d'arrêt
    • Garantie de la sécurité au travail et de l'efficacité
    • Aspiration de poussières explosibles grâce à la certification ATEX
    • Vidage sans contaminations
    Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie des matières plastiques et l'industrie chimique

    LE SECTEUR DU BÂTIMENT SE MET AU PROPRE.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Aspiration de substances minérales de tout type (poussière de béton, poussière de ciment), gros déblais, galets, sable
    • Transport de l'aspirateur entre les chantiers et utilisation flexible sur les chantiers

    Défi :

    • Risques pour la santé dus à la poussière
    • Risques pour la sécurité au travail dus aux gros déblais

    Avantages :

    • Augmentation de la qualité de travail
    • Protection sanitaire et sécurité au travail
    • Aspiration directement pendant l'utilisation des outils grâce au connecteur pour outils électroportatifs sur l'aspirateur industriel
    • Maniabilité et mobilité des appareils
    • Des appareils durables et robustes
    Aspirateurs industriels Kärcher dans l'artisanat et l'industrie du bâtiment

    SCIER, RABOTER ET PONCER

    Dans l'industrie du bois et du meuble, la sciure, les copeaux et la poussière de ponçage constituent un risque permanent et sérieux pour la santé. De plus, ces matières peuvent être facilement inflammables voire explosives. L'utilisation de nos aspirateurs à poussière industriel spéciaux empêche de manière fiable que la poussière et les copeaux ne s'accumulent dans l'environnement de travail et ne deviennent un danger.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Nettoyage courant et des machines
    • Aspiration continue des copeaux et des poussières au niveau des fraiseuses, des ponceuses, des scies,
    • des machines d'usinage manuel, etc.

    Défi :

    • Poussières facilement inflammables voire très explosives
    • Poussières nocives
    • Grandes quantités de poussière fréquentes

    Avantages :

    • Protection sanitaire et sécurité au travail
    Aspirateurs industriels Kärcher dans la transformation du bois

    FABRICATION INDUSTRIELLE DE LA PIERRE ET DU VERRE EN TOUTE SÉCURITÉ

    L'usinage de la pierre et du verre produit des matières à aspirer très fines, aux arêtes tranchantes et abrasives. Un défi pour les unités d'aspiration que vous relèverez durablement grâce à nos systèmes d’aspiration industriels.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Nettoyage des machines, parfois avec de grandes quantités de liquides
    • Aspiration de poussière de ciment au niveau des bandes transporteuses, des entonnoirs, des installations de conditionnement, etc.

    Défi :

    • Grandes quantités de poussière
    • Fluides à aspirer contenant des éléments aux arêtes tranchantes
    • Grandes quantités d'eau de refroidissement

    Avantages :

    • Assurance de la qualité et du déroulement des processus
    Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie du verre et de la pierre

    ÉLIMINATION DES PELUCHES DANS LA PRODUCTION TEXTILE

    L'aspiration des résidus de production dans l'industrie textile doit répondre à des exigences très spécifiques. Les fibres et les peluches aspirées ayant tendance à s'agglomérer, les filtres, les tuyaux et les canalisations colmatés risquent de paralyser la production. Nos aspirateurs industriels garantissent des processus de production sans pannes.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Aspiration de peluches et de fibres de toutes tailles et quantités

    Défi :

    • Les fibres textiles adhèrent au filtre de l’aspirateur industriel et le colmatent
    • Les fibres textiles s'agglomèrent dans les tuyaux et les canalisations et bouchent ces derniers

    Avantages :

    • Préservation de la propreté des processus de production et minimisation des temps d'arrêt
    • Puissance d'aspiration élevée durable
    • Des solutions durables, fiables, compactes et rentables
    Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie textile

    UNE PRODUCTION 100 POUR CENT SANS POUSSIÈRE.

    Dans l'industrie électrique, la production génère des poussières très fines qui peuvent endommager les composants et qui doivent être aspirées directement au cœur du process. Nos aspirateurs industriels professionnels apportent non seulement la solution pour ces tâches, ils protègent également vos équipements de production hautement élaborés.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Fraisage de composants électriques
    • Polissage d'éléments optiques

    Défi :

    • Poussières très abrasives
    • Poussières susceptibles de détruire des composants

    Avantages :

    • Assurance de la qualité et du déroulement des processus
    Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie électrique et optique

    UNE PRODUCTION PROPRE DU PAPIER JUSQU'À L'IMPRESSION

    Lors de la production de médias imprimés, de la poussière de papier, des pigments en poudre, des encres liquides et du toner sont libérés. Ces substances, dont certaines hautement toxiques, nécessitent des aspirateurs industriels puissants tels que ceux que nous développons pour le secteur de l'imprimerie depuis des décennies.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Aspiration de fibres de cellulose lors du nettoyage des machines dans l'industrie du papier
    • Aspiration de rognures de papier fines ou grossières au niveau des découpeuses
    • Nettoyage des presses à imprimer
    • Aspiration de pigments en poudre

    Défi :

    • Poussières très fines et explosives
    • Rognures de papier grossières

    Avantages :

    • Assurance de la qualité et du déroulement des processus
    • Protection sanitaire
    Aspirateurs industriels Kärcher dans le secteur de l'imprimerie

    VOS SALETÉS SONT AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS. KÄRCHER PROPOSE DES GAMMES D'APPAREILS ADAPTÉES À TOUTES LES APPLICATIONS.

    Une solution pour chaque problème de nettoyage

    Avec nos aspirateurs industriels et nos systèmes de dépoussiérage Kärcher nous vous offrons des solutions pour chaque tâche de nettoyage industriel: qu'il s'agit d'une utilisation flexible ou bien stationnaire, pour l'aspiration de tous les médias, des gros copeaux aux petites particules non fixées, pour des quantités petites et grandes, aussi bien pour des liquides que pour des solides, aussi bien pour des matériaux sans problèmes que dangereux.

    Kärcher Aspirateurs industriels

    Aspirateurs industriels

    Les aspirateurs industriels sont conçus pour l'aspiration stationnaire ou mobile des copeaux secs et humides, des poussières grossières et d'autres particules similaires qui se déposent. À cet effet, les aspirateurs industriels fonctionnent à basse pression élevée et à un débit volumique d'air relativement faible.

    Kärcher Dépoussiéreurs industriels

    Dépoussiéreurs industriels

    Les dépoussiéreurs sont des appareils stationnaires qui aspirent les particules en suspension telles que la poussière et les copeaux les plus fins présent dans l'air. À cet effet, les dépoussiéreurs industriels fonctionnent à basse pression réduite et à un débit volumique d'air relativement élevé.

    Berater Industrielle Absaugtechnik

    Assistant produit solutions d'aspiration industrielle professionnels


    Choisissez la solution d'aspiration industrielle professionnels qui convient à vos besoins grâce au assistant produit ! Retrouvez des solutions d'aspiration industrielle dans toutes les variantes, de l'appareil mobile jusqu'à l'installation d'aspiration ou de dépoussiérage clés en main.

    Popup_mobile_Productfinder_800x800

    Trouver des équipements variés en un clin d'œil.

    Nous vous ferons découvrir en un tour de main l'appareil Kärcher Professional optimal pour votre tâche de nettoyage concrète.

    ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR LIQUIDES/COPEAUX

    UNE ASPIRATION INDUSTRIELLE POUR LES GRANDES QUANTITÉS DE COPEAUX ABRASIFS ET DE LUBRIFIANTS

    Le secteur de l'industrie nécessite des aspirateurs industriels capables de résister aisément plusieurs heures par jour ou en utilisation continue 24/7. L'éventail des matières à aspirer va des copeaux abrasifs ou grosses particules en petites ou très grandes quantités aux liquides tels que l'huile, les émulsions réfrigérantes et l'eau en passant par les dépôts de fluides.

    ASPIRATEURS INDUSTRIELS KÄRCHER POUR LIQUIDES/COPEAUX

    ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR SOLIDES/POUSSIÈRES

    DES ASPIRATEURS INDUSTRIELS DOTÉS D'UNE TECHNOLOGIE DE FILTRATION SPÉCIALE

    Dans les différents secteurs de l'industrie, des matières et des fluides divers et variés doivent être aspirés. Dans ce contexte, les dépôts de fluides, les poussières nocives, les copeaux – fins ou gros –, le sable, les produits de sablage, les fibres de toute sorte, les résidus alimentaires, les substances organiques, les matériaux – des plus légers aux plus lourds – impliquent des exigences extrêmes envers la technologie de filtration utilisée. Les aspirateurs industriels proposent le filtre optimal pour chaque tâche, qu'elle s'effectue quotidiennement pendant quelques heures ou en utilisation continue 24/7 directement au cœur du process.

    ASPIRATEURS INDUSTRIELS KÄRCHER POUR SOLIDES/POUSSIÈRES

    ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES

    SÉCURITÉ CERTIFICÉE PUR LES ZONES À RISQUE D'EXPLOSION

    L'aspiration en zone à risque d'explosion requiert l'utilisation d'appareils d'une qualité irréprochable. Les aspirateurs industriels de Kärcher pour atmosphères explosives satisfont aux normes correspondantes et certains modèles s'accompagnent d'une certification de conformité aux directives, délivrée par les organismes TÜV Süd et IBExU.

    Aspirateurs industriels Kärcher pour atmosphères explosives

    UNITÉS DE DÉPOUSSIÉRAGE

    POUR UNE CAPTURE EFFICACE DES PARTICULES EN SUSPENSION

    Les particules en suspension peuvent être très variées : poussières fines, poussières nocives, copeaux fins et abrasions de toute sorte. Dans de nombreuses industries, une aspiration continue des poussières de process de métaux, de verre, de pierre, des fibres textiles, des produits agroalimentaires ou des produits chimiques directement au cœur du process est indispensable. Raccordées directement aux équipements d'usinage ou de soutirage, nos unités de dépoussiérage captent en continu 24/7 et de manière fiable les particules en suspension, même en grande quantité.

    Unités de dépoussiérage Kärcher

    UNITÉS DE DÉPOUSSIÉRAGE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES

    POUR TOUTES LES MATIÈRES EN SUSPENSION À RISQUE D'EXPLOSION

    L'aspiration continue des particules explosives en suspension directement à la source, au cœur du process, implique des exigences extrêmes envers les unités de dépoussiérage. Nos unités de dépoussiérage et nos unités de dépoussiérage pour atmosphères explosives se montrent convaincantes depuis de nombreuses années dans l'utilisation stationnaire continue 24/7 dans beaucoup de secteurs de l'industrie, notamment dans l'usinage des métaux et du bois, le secteur automobile, les industries chimique et pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, la papeterie, l'industrie de transformation du caoutchouc et des matières plastiques ainsi qu'en zone 22.

    Unité d'aspiration intégrée Kärcher pour atmosphères explosives

    Des solutions personnalisées pour des missions spéciales

    Solution d'aspiration personnalisée Kärcher

    Une solution individuelle

    Les exigences envers les systèmes d'aspiration industriels peuvent être très spécifiques. Nous planifions chaque installation individuellement en fonction de vos besoins spécifiques. Notre gamme de prestations va d'une solution mobile simple jusqu'à des solutions d'aspiration très complexes, adaptées à des conditions spécifiques et dotées d'une tuyauterie fixe. Avec plus de cinquante ans d'expérience dans le développement et la réalisation de systèmes d'aspiration industriels, vous pouvez compter sur nous en tant que partenaire compétent. Ainsi, vous bénéficiez de solutions complètes provenant d'un seul fournisseur.

    Tuyauteries

    Tuyauteries – puissance parfaitement raccordée.

    Nos aspirateurs industriels stationnaires peuvent être utilisés comme systèmes monoposte ou multiposte avec des postes d'aspiration à main ou intégrés directement dans le process. Nous proposons tous les composants nécessaires à cet effet, des postes d'aspiration et des accessoires jusqu'aux tuyauteries adaptées à vos besoins individuels.

    Kärcher Industrial Vacuuming Références

    RÉFÉRENCES

    Voilà ce qui fait notre fierté : nos installations sont utilisées dans de nombreuses entreprises de renommée à travers le monde entier. Qu'il s'agisse de produits finis ou de concepts personnalisés – quels que soient les besoins du client sur place, nous proposons la bonne solution.

    À PROPOS DE NOUS

    Technologie d'aspiration industrielle Kärcher

    Notre ADN

    Voilà qui nous sommes : des spécialistes en matière de solutions d'aspiration industrielles.

    Plus de cinquante ans d'expérience dans le secteur de l’aspiration industrielle font de nous des experts. Notre équipe professionnelle élabore avec vous des solutions parfaitement adaptées à vos besoins à partir d'un vaste éventail de produits et vous offre des conseils exhaustifs. Notre motivation est d'aider nos clients à bénéficier d'un environnement de travail propre et sécurisé grâce à des solutions de nettoyage efficaces.

    Voilà ce que nous offrons : des solutions de qualité supérieure auxquelles vous pouvez vous fier. 

    Avec nos solutions composées d'aspirateurs industriels haut de gamme et d'accessoires variés pour une multitude d'applications, nous vous facilitons vos tâches de production quotidiennes. Nos solutions sont complétées par des concepts de service pour que votre équipement d'aspiration industriel soit toujours opérationnel. Vous pouvez compter sur nos conseils et notre aide à tout moment. Soyez-en sûr. 

    Voilà notre essence : avec deux cœurs de métier qui ne font plus qu'un, nous représentons tout autant les dizaines d'années de réussite de la société Ringler GmbH que sa migration vers la société Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.

    Des composants haut de gamme, un vaste savoir-faire, un niveau élevé de valeur ajoutée et nos experts assurent la qualité exceptionnelle et la longévité hors pair de nos solutions éprouvées, et ce, depuis des décennies. Avec notre expertise approfondie dans le développement, la production, la distribution, le service après-vente et la technologie d'application, nous contribuons à rendre votre production plus propre, plus sûre et plus respectueuse de l'environnement.

    Soudage

    SOUDURE

    Notre niveau élevé de valeur ajoutée nous permet de répondre de manière flexible à vos besoins.

    Farbe

    PEINTURE

    Nous nous ferons un plaisir de vous fournir nos systèmes d'aspiration industriels dans le coloris de votre choix.

    Montage

    MONTAGE

    Made in Germany – des processus de travail parfaitement structurés garantissent le respect des normes de qualité les plus strictes.

