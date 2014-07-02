Solutions industrielles d'aspiration et de dépoussiérage
De l'appareil mobile à l'aspirateur prêt à l'emploi ou au système de dépoussiérage
Dans l'industrie, vous avez besoin d'un système composé de machines, d'accessoires et de services qui peuvent être facilement intégrés dans vos activités et vous offrent une valeur ajoutée. Un système dans lequel tous les produits sont spécialement développés pour répondre aux exigences fermes de l'industrie. Nous avons le système qui fait la différence. Le système industriel Kärcher.
Notre exigence en termes de qualité – made in Germany
Une valeur sûre
Des composants haut de gamme, un vaste savoir-faire, un niveau élevé de valeur ajoutée et un personnel qualifié assurent la qualité exceptionnelle et la longévité hors pair de nos produits éprouvés, et ce, depuis des décennies.
Nous nous voyons comme un partenaire qui se tient à vos côtés pour relever tous les défis technologiques en matière d'aspiration industrielle. Vos expériences et vos retours sont précieux pour nous puisque nous poursuivons le même but : mettre au point des innovations et des produits qui vous permettent d'atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement.
Des conditions difficiles auxquelles nos aspirateurs industriels sont préparés
Chaque secteur apporte son lot d'exigences spécifiques en ce qui concerne la solution de nettoyage adaptée : intégration aux processus, traitement de grandes quantités, matières dangereuses, créneaux limités et bien d'autres. Cela nécessite à la fois des machines et des installations universelles et spécialisées. De la transformation des métaux jusqu'à l'industrie agroalimentaire en passant par les industries automobile et pharmaceutique, Kärcher est le premier choix en matière d'aspiration industrielle :
- Des systèmes d'aspiration industriels mobiles flexibles ou stationnaires
- Des solutions optimales pour l'aspiration des petites comme des grandes quantités
- Élimination intégrale des matières solides et liquides ainsi que des grandes quantités de poussière
- Aspiration et élimination en toute sécurité des matières nocives aspirées
- Des appareils adaptés à l'usage industriel pour une utilisation en continu
Le nom change, mais pas la qualité. Ringler devient Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
La société Ringler GmbH opère une migration de marque intégrale pour ses aspirateurs industriels. Dorénavant, l'ensemble de la gamme de produits se présente sous le nom de la marque Kärcher. Nos produits sont fournis de série en coloris anthracite, la nouvelle couleur de l'entreprise (sauf demande spécifique du client). À travers cette initiative, Kärcher renforce l'identité visuelle uniforme de tous les produits du groupe, tout comme son orientation stratégique centrée sur vous, le client.
Votre avantage : vous bénéficiez désormais d'une gamme de produits encore plus harmonisée sous l'égide d'une marque internationale forte – Kärcher.
Plus de cinquante ans de compétences
Avec le système d'aspiration industriel Kärcher, vous bénéficiez de plus de cinquante ans d'expérience. Nous sommes constamment en contact avec nos clients dans le monde entier afin d'analyser avec eux les missions actuelles et à venir et d'y adapter nos produits de manière optimale.
VOTRE SECTEUR, NOS ASPIRATEURS INDUSTRIELS. LES SYSTÈMES D'ASPIRATION INDUSTRIELS KÄRCHER FONT LEURS PREUVES AUPRÈS D'UNE GRANDE VARIÉTÉ DE SECTEURS ET DE GROUPES CIBLES. JOUR APRÈS JOUR.
VOS SALETÉS SONT AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS. KÄRCHER PROPOSE DES GAMMES D'APPAREILS ADAPTÉES À TOUTES LES APPLICATIONS.
Une solution pour chaque problème de nettoyage
Avec nos aspirateurs industriels et nos systèmes de dépoussiérage Kärcher nous vous offrons des solutions pour chaque tâche de nettoyage industriel: qu'il s'agit d'une utilisation flexible ou bien stationnaire, pour l'aspiration de tous les médias, des gros copeaux aux petites particules non fixées, pour des quantités petites et grandes, aussi bien pour des liquides que pour des solides, aussi bien pour des matériaux sans problèmes que dangereux.
Aspirateurs industriels
Les aspirateurs industriels sont conçus pour l'aspiration stationnaire ou mobile des copeaux secs et humides, des poussières grossières et d'autres particules similaires qui se déposent. À cet effet, les aspirateurs industriels fonctionnent à basse pression élevée et à un débit volumique d'air relativement faible.
Dépoussiéreurs industriels
Les dépoussiéreurs sont des appareils stationnaires qui aspirent les particules en suspension telles que la poussière et les copeaux les plus fins présent dans l'air. À cet effet, les dépoussiéreurs industriels fonctionnent à basse pression réduite et à un débit volumique d'air relativement élevé.
Assistant produit solutions d'aspiration industrielle professionnels
Choisissez la solution d'aspiration industrielle professionnels qui convient à vos besoins grâce au assistant produit ! Retrouvez des solutions d'aspiration industrielle dans toutes les variantes, de l'appareil mobile jusqu'à l'installation d'aspiration ou de dépoussiérage clés en main.
Trouver des équipements variés en un clin d'œil.
Nous vous ferons découvrir en un tour de main l'appareil Kärcher Professional optimal pour votre tâche de nettoyage concrète.
ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR LIQUIDES/COPEAUX
UNE ASPIRATION INDUSTRIELLE POUR LES GRANDES QUANTITÉS DE COPEAUX ABRASIFS ET DE LUBRIFIANTS
Le secteur de l'industrie nécessite des aspirateurs industriels capables de résister aisément plusieurs heures par jour ou en utilisation continue 24/7. L'éventail des matières à aspirer va des copeaux abrasifs ou grosses particules en petites ou très grandes quantités aux liquides tels que l'huile, les émulsions réfrigérantes et l'eau en passant par les dépôts de fluides.
ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR SOLIDES/POUSSIÈRES
DES ASPIRATEURS INDUSTRIELS DOTÉS D'UNE TECHNOLOGIE DE FILTRATION SPÉCIALE
Dans les différents secteurs de l'industrie, des matières et des fluides divers et variés doivent être aspirés. Dans ce contexte, les dépôts de fluides, les poussières nocives, les copeaux – fins ou gros –, le sable, les produits de sablage, les fibres de toute sorte, les résidus alimentaires, les substances organiques, les matériaux – des plus légers aux plus lourds – impliquent des exigences extrêmes envers la technologie de filtration utilisée. Les aspirateurs industriels proposent le filtre optimal pour chaque tâche, qu'elle s'effectue quotidiennement pendant quelques heures ou en utilisation continue 24/7 directement au cœur du process.
ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES
SÉCURITÉ CERTIFICÉE PUR LES ZONES À RISQUE D'EXPLOSION
L'aspiration en zone à risque d'explosion requiert l'utilisation d'appareils d'une qualité irréprochable. Les aspirateurs industriels de Kärcher pour atmosphères explosives satisfont aux normes correspondantes et certains modèles s'accompagnent d'une certification de conformité aux directives, délivrée par les organismes TÜV Süd et IBExU.
UNITÉS DE DÉPOUSSIÉRAGE
POUR UNE CAPTURE EFFICACE DES PARTICULES EN SUSPENSION
Les particules en suspension peuvent être très variées : poussières fines, poussières nocives, copeaux fins et abrasions de toute sorte. Dans de nombreuses industries, une aspiration continue des poussières de process de métaux, de verre, de pierre, des fibres textiles, des produits agroalimentaires ou des produits chimiques directement au cœur du process est indispensable. Raccordées directement aux équipements d'usinage ou de soutirage, nos unités de dépoussiérage captent en continu 24/7 et de manière fiable les particules en suspension, même en grande quantité.
UNITÉS DE DÉPOUSSIÉRAGE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES
POUR TOUTES LES MATIÈRES EN SUSPENSION À RISQUE D'EXPLOSION
L'aspiration continue des particules explosives en suspension directement à la source, au cœur du process, implique des exigences extrêmes envers les unités de dépoussiérage. Nos unités de dépoussiérage et nos unités de dépoussiérage pour atmosphères explosives se montrent convaincantes depuis de nombreuses années dans l'utilisation stationnaire continue 24/7 dans beaucoup de secteurs de l'industrie, notamment dans l'usinage des métaux et du bois, le secteur automobile, les industries chimique et pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, la papeterie, l'industrie de transformation du caoutchouc et des matières plastiques ainsi qu'en zone 22.
Des solutions personnalisées pour des missions spéciales
Une solution individuelle
Les exigences envers les systèmes d'aspiration industriels peuvent être très spécifiques. Nous planifions chaque installation individuellement en fonction de vos besoins spécifiques. Notre gamme de prestations va d'une solution mobile simple jusqu'à des solutions d'aspiration très complexes, adaptées à des conditions spécifiques et dotées d'une tuyauterie fixe. Avec plus de cinquante ans d'expérience dans le développement et la réalisation de systèmes d'aspiration industriels, vous pouvez compter sur nous en tant que partenaire compétent. Ainsi, vous bénéficiez de solutions complètes provenant d'un seul fournisseur.
Tuyauteries – puissance parfaitement raccordée.
Nos aspirateurs industriels stationnaires peuvent être utilisés comme systèmes monoposte ou multiposte avec des postes d'aspiration à main ou intégrés directement dans le process. Nous proposons tous les composants nécessaires à cet effet, des postes d'aspiration et des accessoires jusqu'aux tuyauteries adaptées à vos besoins individuels.
RÉFÉRENCES
Voilà ce qui fait notre fierté : nos installations sont utilisées dans de nombreuses entreprises de renommée à travers le monde entier. Qu'il s'agisse de produits finis ou de concepts personnalisés – quels que soient les besoins du client sur place, nous proposons la bonne solution.
À PROPOS DE NOUS
Notre ADN
Voilà qui nous sommes : des spécialistes en matière de solutions d'aspiration industrielles.
Plus de cinquante ans d'expérience dans le secteur de l’aspiration industrielle font de nous des experts. Notre équipe professionnelle élabore avec vous des solutions parfaitement adaptées à vos besoins à partir d'un vaste éventail de produits et vous offre des conseils exhaustifs. Notre motivation est d'aider nos clients à bénéficier d'un environnement de travail propre et sécurisé grâce à des solutions de nettoyage efficaces.
Voilà ce que nous offrons : des solutions de qualité supérieure auxquelles vous pouvez vous fier.
Avec nos solutions composées d'aspirateurs industriels haut de gamme et d'accessoires variés pour une multitude d'applications, nous vous facilitons vos tâches de production quotidiennes. Nos solutions sont complétées par des concepts de service pour que votre équipement d'aspiration industriel soit toujours opérationnel. Vous pouvez compter sur nos conseils et notre aide à tout moment. Soyez-en sûr.
Voilà notre essence : avec deux cœurs de métier qui ne font plus qu'un, nous représentons tout autant les dizaines d'années de réussite de la société Ringler GmbH que sa migration vers la société Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.
Des composants haut de gamme, un vaste savoir-faire, un niveau élevé de valeur ajoutée et nos experts assurent la qualité exceptionnelle et la longévité hors pair de nos solutions éprouvées, et ce, depuis des décennies. Avec notre expertise approfondie dans le développement, la production, la distribution, le service après-vente et la technologie d'application, nous contribuons à rendre votre production plus propre, plus sûre et plus respectueuse de l'environnement.
SOUDURE
Notre niveau élevé de valeur ajoutée nous permet de répondre de manière flexible à vos besoins.
PEINTURE
Nous nous ferons un plaisir de vous fournir nos systèmes d'aspiration industriels dans le coloris de votre choix.
MONTAGE
Made in Germany – des processus de travail parfaitement structurés garantissent le respect des normes de qualité les plus strictes.