Robot aspirateur laveur

Avant que le robot nettoyeur n'entame son processus de nettoyage, il tourne sur lui-même et effectue parfois quelques petits trajets afin de localiser ainsi sa position dans la pièce. Cette opération s'effectue par défaut. Si le robot nettoyeur se déplace de façon non coordonnée en dehors de ce cas de figure, veuillez vérifier les points suivants :

a) Le capteur anti-chute est recouvert de poussière ou de saleté, ce qui génère un signal erroné. Dans ce cas, nettoyez le capteur anti-chute à l'aide d'un chiffon en coton légèrement humidifié.

b) La roulette est bloquée par un corps étranger, amenant le robot nettoyeur à tourner en rond. Retirez le corps étranger de la roulette.

c) Les capteurs de collision dont défectueux. Touchez les capteurs de collision et appuyez dessus à la main à l'avant et sur les côtés du robot nettoyeur afin de vérifier si le plateau retourne automatiquement en place par effet de ressort.

Si les points indiqués ci-dessus ne correspondent pas et que les méthodes indiquées ne permettent pas de résoudre les problèmes, veuillez contacter notre service après-vente.