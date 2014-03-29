Robot aspirateur laveur

Ronds et plats, les robots aspirateurs laveurs circulent en silence dans les pièces d'habitation. Avançant avec détermination en évitant les obstacles, ils respectent fidèlement leur itinéraire. Fini la corvée du nettoyage des sols, les robots aspirateurs laveurs de Kärcher s'en chargent. Les sols durs et les moquettes à poils courts sont nettoyés en toute autonomie. Notre robot laveur RCF 3 assure un nettoyage humide en profondeur, spécifiquement sur sols durs, tandis que le robot aspirateur laveur, avec sa fonction combinée assurant à la fois aspiration et lavage du sol, convient particulièrement aux intérieurs dotés aussi de nombreux tapis.

Robots aspirateurs laveurs Kärcher : commande intelligente égale nettoyage astucieux.

Découvrez nos gammes de produits.

Des robots aspirateurs laveurs dotés d'une technologie à rouleau efficace : la série RVF

Série RVF : nos robots aspirateurs laveurs dotés d'une technologie à rouleau efficace

Les robots aspirateurs laveurs dotés d'une technologie à rouleau comptent parmi les modèles phare de la catégorie des appareils 2 en 1. Ils éliminent les saletés sèches sur les sols durs et les moquettes et tapis grâce à une unité d'aspiration avec brosse tandis que les surfaces dures bénéficient d'un nettoyage humide à l'aide d'un mécanisme à rouleau hautes performances. À cet effet, le rouleau est humidifié et raclé en permanence, y compris pendant le processus de nettoyage, et une fois le travail terminé, il est nettoyé automatiquement dans la station. La série haut de gamme RVF offre un nettoyage à sec hors pair et un excellent nettoyage humide.

Des robots aspirateurs laveurs dotés de disques de lavage rotatifs : la série RVM

Série RVM : nos robots aspirateurs laveurs dotés de disques de lavage rotatifs

Les robots aspirateurs laveurs 2 en 1 dotés de disques de lavage rotatifs avec des pads microfibres éliminent les saletés sèches sur les sols durs comme sur les moquettes et tapis à l'aide d'une unité d'aspiration et d'une brosse alors que les surfaces dures bénéficient d'un lavage humide. Les pads microfibres sont humidifiés et nettoyés automatiquement dans la station. Pendant le processus de nettoyage, les pads ne sont pas réhumidifiés : le robot retourne régulièrement à la station pour l'humidification. La série RVM se caractérise par un nettoyage à sec hors pair et un nettoyage humide minutieux.

Des robots aspirateurs avec fonction de lavage : les séries RVC et RCV

Séries RVC et RCV : nos robots aspirateurs avec fonction de lavage

Les robots aspirateurs avec fonction de lavage sont de véritables spécialistes en matière d'aspiration à sec sur les moquettes/tapis et les surfaces dures. Au besoin, ils proposent cependant aussi une bonne fonction de lavage humide pour les surfaces dures par le biais d'une lingette en microfibres fixée sur le dessous de l'appareil. Les salissures adhérentes légères peuvent être essuyées à l'aide de la lingette qui est légèrement réhumidifiée depuis le réservoir d'eau propre dans l'appareil pendant le nettoyage, mais pas rincée.
La série RVC offre un nettoyage à sec exceptionnel et un bon nettoyage humide.

Des robots laveurs dotés d'une technologie à rouleau : la série RCF

Série RCF : nos robots laveurs dotés d'une technologie à rouleau

Le robot laveur RCF 3 doté d'une technologie à rouleau est conçu uniquement pour le nettoyage humide en profondeur des surfaces dures. Si le rouleau ramasse les salissures sèches légères, il n'y a toutefois pas de fonction d'aspiration séparée. Le rouleau de lavage humide est constamment humidifié, raclé et nettoyé pendant le nettoyage, ce qui garantit un excellent résultat de lavage.
Le RCF 3 offre un nettoyage humide exceptionnel sur les surfaces dures.

Points forts

Bienvenue dans le futur du nettoyage !

Les robots aspirateurs laveurs de Kärcher sont extrêmement polyvalents et à la hauteur de toutes les exigences. À sec, humide ou les deux : gérez votre planning de nettoyage parfait en tout confort depuis une application et profitez de sols irréprochables.

Robot éliminant des empreintes de pas

Nettoyage autonome

Découvrez un nettoyage sans effort : nos robots aspirateurs laveurs intelligents, équipés d'une navigation LiDAR moderne et de capteurs précis, savent toujours où ils se trouvent, contournent les obstacles de manière fiable et assurent des sols d'une propreté éclatante. Profitez du temps libre gagné pendant que votre robot se charge du travail !

Nettoyage autonome

Application

Gardez un œil sur votre domicile à tout moment avec le modèle haut de gamme : grâce à sa caméra en temps réel et à sa commande à distance intégrée, vous pouvez diriger votre robot depuis n'importe quel endroit via une application et même transmettre des messages en temps réel. Ainsi, vous pouvez par exemple toujours tenir vos animaux de compagnie à l'œil et surveiller votre domicile en toute sérénité.

Personne commandant le robot aspirateur via l'application mobile

Technologie à rouleau FC de Kärcher

La technologie à rouleau FC éprouvée de Kärcher permet au robot aspirateur laveur RVF 7 de déployer une puissance de nettoyage extraordinaire sur de nombreux types de sol dur. Le rouleau nettoie toujours à l'eau propre provenant du réservoir d'eau propre tandis que l'eau sale est éliminée de manière fiable dans un réservoir séparé. Pour des sols d'une propreté irréprochable.

Coupe transversale du système à rouleaux FC de Kärcher

Station multifonction

Découvrez le confort de notre station multifonction intelligente, la base de vie de votre robot. Il s'y connecte de lui-même pour se recharger, faire le plein d'eau propre et évacuer l'eau sale. La station se charge de tout de façon automatique afin que votre robot puisse reprendre le nettoyage en toute fluidité dès qu'il est de nouveau opérationnel. En outre, le rouleau et les réservoirs du robot sont rincés une fois le travail terminé puis le rouleau est séché : pour une autonomie maximale et une maison toujours propre.

Le RCF 3 balaie et élimine les salissures sèches

RVF 7 – le modèle haut de gamme parmi les appareils polyvalents

Robot aspirateur laveur doté d'une technologie à rouleau innovante

Aspiration à sec ou lavage humide : notre RVF 7 maîtrise les deux

Plongez dans une nouvelle dimension de nettoyage des sols avec le Kärcher RVF 7 Comfort, notre appareil polyvalent intelligent. Ce robot aspirateur laveur innovant ne vient pas seulement à bout des sols durs sans aucun mal, il nettoie également les moquettes à poils courts – le tout en parfaite autonomie afin de vous offrir plus de temps pour profiter des petits bonheurs de la vie. Découvrez sa puissance d'aspiration impressionnante qui élimine la saleté, la poussière et les peluches en un clin d'œil. Grâce à la technologie à rouleau éprouvée de Kärcher, le RVF 7 assure en outre un nettoyage humide exceptionnel au cours duquel le rouleau est humidifié et nettoyé en permanence. La station multifonction intelligente est au cœur de son autonomie : elle recharge le robot, fait le plein d'eau propre et évacue automatiquement l'eau sale ainsi que les saletés sèches et lave puis sèche le rouleau une fois le travail terminé. Ainsi, votre RVF 7 Comfort est toujours opérationnel et reprend en toute fluidité les nettoyages entamés – pour des sols toujours parfaitement entretenus, sans que vous n'ayez à lever le petit doigt.

Robot aspirateur laveur doté d'une technologie à rouleau innovante
Robot aspirateur laveur doté d'une technologie à rouleau innovante

Pour un nettoyage à sec hors pair sur les moquettes/tapis et les sols durs ainsi qu'un nettoyage humide particulièrement minutieux des sols durs.

  • Réservoir d'eau propre dans le robot : oui
  • Réservoir d'eau sale dans le robot : oui
  • Bac à déchets secs dans le robot : oui
  • Unité d'aspiration et brosse pour le nettoyage à sec des surfaces dures et des moquettes/tapis
  • Rouleau microfibres rotatif pour le nettoyage humide des surfaces dures
  • Le rouleau de lavage humide est humidifié, raclé et nettoyé en permanence pendant le nettoyage à l'aide d'un réservoir d'eau propre et bénéficie d'un lavage supplémentaire dans la station.
  • Types de saleté : y compris les salissures adhérentes tenaces comme les taches de sauce, les empreintes de pas et les taches de café
  • Entretien facile : toutes les pièces du robot qui entrent en contact avec la saleté sont amovibles pour être nettoyées et lavables. Le rouleau est lavable en machine à 60 °C. Cela n'assure pas seulement un excellent résultat de nettoyage sur le long terme, mais aussi la longévité de votre petit assistant.
  • Sols durs (par ex. parquet, stratifié, liège, pierre, linoléum ou PVC)
  • Moquettes à poils courts

Des atouts qui font la différence

La propreté redéfinie

La propreté redéfinie

Notre robot détecte la saleté grâce à l'association de la caméra, des capteurs et de l'IA et procède à un ajustement optimal du nettoyage. Grâce à notre technologie à rouleau efficace, le rouleau est en outre humidifié en permanence à l'eau propre et au détergent. Le système à deux réservoirs permet une évacuation fiable de l'eau sale et des particules de saleté. La rotation constante du rouleau garantit un nettoyage hygiénique et rapide des surfaces étendues au lieu de se contenter d'étaler la saleté.

Performance élevée

Performance élevée

Le ramassage efficace des saletés sèches grâce à 10 000 Pa de puissance d'aspiration, associée à 2 brosses latérales, fournit d'excellents résultats d'aspiration, y compris sur les moquettes et tapis à poils courts.

Brosse et rouleau relevables

Brosse et rouleau relevables

Le robot aspirateur laveur relève automatiquement son rouleau et sa brosse, par exemple pour procéder uniquement à l'aspiration ciblée des moquettes ou ramasser des liquides. Ainsi, il s'adapte de lui-même parfaitement aux locaux et aux dispositions.

Caméra en direct

Caméra en direct

Grâce à la caméra en temps réel, vous avez votre domicile à l'œil à tout moment. De plus, vous pouvez commander le robot à distance via une application et transmettre des messages en temps réel – pour vous sentir en sécurité.

Station multifonction

Station multifonction

La station multifonction vide de manière autonome le bac à poussière ainsi que le réservoir d'eau sale du robot et remplit son réservoir d'eau propre. Le rouleau du robot est lavé est séché dans la station.

RVM 4 Comfort – l'appareil polyvalent de la gamme Medium

Robot aspirateur laveur doté de disques de lavage rotatifs

Robot aspirateur laveur doté de disques de lavage rotatifs

Le modèle universel pour des sols d'une propreté irréprochable

Découvrez un nettoyage sans effort avec le RVM 4 Comfort, notre appareil polyvalent de la gamme Medium : il aspire les saletés sèches avec une puissance d'aspiration impressionnante de 15 000 pascals et élimine même les saletés adhérentes grâce à ses disques de lavage rotatifs avec des pads microfibres. Une unité de lavage déployable jusqu'aux bords perfectionne le nettoyage humide. En outre, il retourne seul à la station multifonction pour humidifier et rincer les pads de lavage ainsi que pour vider la bac à poussière – pour des sols d'une propreté irréprochable.

Robot aspirateur laveur doté de disques de lavage rotatifs
Robot aspirateur laveur doté de disques de lavage rotatifs

Pour un nettoyage à sec exceptionnel sur les moquettes et les sols durs ainsi qu'un nettoyage humide particulièrement minutieux des sols durs

  • Réservoir d'eau propre dans le robot : non
  • Réservoir d'eau sale dans le robot : non
  • Bac à déchets secs dans le robot : oui
  • Unité d'aspiration et brosse pour le nettoyage à sec des surfaces dures et des moquettes
  • Disques de lavage rotatifs dotés de pads microfibres pour le nettoyage humide des surfaces dures
  • Les pads microfibres sont humidifiés et lavés automatiquement dans la station. Pour l'humidification, le robot retourne régulièrement à la station
  • Types de saleté : y compris les salissures adhérentes légères comme les empreintes de pas légères et les taches de café
  • Entretien facile : toutes les pièces du robot qui entrent en contact avec la saleté sont amovibles pour être nettoyées et lavables. Les pads microfibres sont lavables en machine à 60 °C. Cela n'assure pas seulement un excellent résultat de nettoyage sur le long terme, mais aussi la longévité de votre petit assistant.
  • Sols durs (par ex. parquet, stratifié, liège, pierre, linoléum ou PVC)
  • Moquettes à poils courts

Des atouts qui font la différence

La propreté en continu

La propreté en continu

Disques de lavage rotatifs dotés de pads microfibres pour de meilleurs résultats de nettoyage. Les disques de lavage sont humidifiés dans la station multifonction. Pendant le nettoyage, le robot retourne à intervalles réguliers à la station où les pads microfibres sont rincés et humidifiés afin de garantir un nettoyage hygiénique des sols.

Grande puissance

Grande puissance

Ramassage efficace des saletés sèches grâce à 15 000 Pa de puissance d'aspiration, associée à une brosse et à des brosses latérales.

Disques de lavage relevables

Disques de lavage relevables

Les disques de lavage sont relevés automatiquement en cas de détection de moquettes à condition d'avoir choisi le réglage correspondant. Ainsi, vos moquettes sont protégées et un nettoyage optimal est garanti sur toutes les surfaces.

Nettoyage au plus près des bords

Nettoyage au plus près des bords

Pour une propreté irréprochable jusque dans les moindres recoins : le disque de lavage innovant se déploie avec précision jusqu'aux bords et assure ainsi un nettoyage au plus près des bords, sans concessions ni résidus de saleté.

Station multifonction

Station multifonction

La station multifonction vide le bac à poussière du robot, humidifie régulièrement les pads microfibres puis les lave et les sèche une fois le travail terminé.

RCF 3 – le spécialiste des surfaces dures

Robot laveur doté d'une technologie à rouleau

Robot laveur doté d'une technologie à rouleau

Votre allié pour un nettoyage humide sans effort

Découvrez notre robot laveur RCF 3 pour un nettoyage humide sans effort. Doté de la technologie à rouleau éprouvée, il élimine les saletés tenaces et contourne automatiquement les moquettes à la demande. Deux réservoirs assurent une alimentation continue en eau propre et une élimination efficace de l'eau sale.

Robot laveur doté d'une technologie à rouleau
Robot laveur doté d'une technologie à rouleau

Des atouts qui font la différence

Système à deux réservoirs

Système à deux réservoirs

Un nettoyage hygiénique et rapide est garanti par le rouleau humidifié en permanence à l'eau propre à partir du réservoir correspondant. Le système à deux réservoirs permet en outre une séparation fiable de l'eau sale afin de garder le rouleau propre et de ne pas se contenter d'étaler la saleté.

Élimine également les saletés non adhérentes

Élimine également les saletés non adhérentes

Ramassage des saletés sèches légères pendant le lavage humide grâce au rouleau rotatif. En cas d'utilisation régulière du RCF 3 sur les salissures domestiques courantes, même l'aspirateur peut rester au placard.

Lavage humide avec contournement des moquettes

Lavage humide avec contournement des moquettes

Un capteur détecte les moquettes qui sont alors automatiquement contournés à condition d'avoir choisi le réglage correspondant. Ainsi, vos moquettes sont protégés et un nettoyage optimal de vos surfaces est garanti.

Propre et hygiénique

Propre et hygiénique

Découvrez le pouvoir nettoyant de la technologie à rouleau FC éprouvée de Kärcher pour les sols durs. Cet appareil garantit une alimentation constante du rouleau en eau propre pour des résultats irréprochables et détecte automatiquement les moquettes afin de toujours garantir un entretien optimal de vos sols.

Maintenance pratique

Maintenance pratique

Le nettoyage de l'appareil une fois le travail terminé est un jeu d'enfant : il suffit de rincer au robinet toutes les pièces amovibles tandis que le rouleau est lavable en machine à 60 °C.

Nettoyage autonome : aucun problème grâce aux applications pour robots de Kärcher !

Planning de nettoyage personnalisé

Créez un planning de nettoyage

Planning de nettoyage personnalisé

Planification flexible des heures et des pièces

Possibilité de planifier des paramètres spécifiques aux pièces

Diversité des modes de nettoyage

Découvrez la diversité de nos modes de nettoyage

Choix flexible de la puissance d'aspiration ou de la quantité d'eau

Nettoyage intensif en cas de salissures importantes

Auto Boost pour le nettoyage des moquettes

Salissures ponctuelles

Pour les petits accidents

Nettoyage ciblé pour les salissures ponctuelles

La personnalisation en toute facilité

La personnalisation en toute facilité

Zones interdites ou zones réservées

Contournement des tapis à la demande

Possibilité de sélectionner des fonctions IA

Personnalisation des paramètres de la station et des intervalles de maintenance

Statistique des accessoires

Statistique des accessoires

Vue d'ensemble des intervalles de remplacement des accessoires et des pièces consommables

Autres fonctions

Et bien plus encore...

Caméra en temps réel et commande manuelle

Haut-parleur et réponse vocale

Historique de nettoyage

Foire aux questions et réponses

Mise en service et maintenance

RVF 7 Comfort

RVF 7

RVM 4 Comfort

RVC 3 Comfort

RVC 3

RCV 3

RCV 5

RCF 3

Accessoires

FAQ – questions et réponses

Questions générales sur nos robots aspirateurs laveurs. Vous trouverez d'autres questions et réponses dans l'application individuelle de votre robot nettoyeur :

Veuillez vous assurer que la station de recharge est branchée. Il est conseillé de placer la station de recharge devant le mur avec 1,5 mètre d'espace libre vers l'avant et 0,5 mètre d'espace libre à gauche et à droite.

Si la station de recharge est déplacée au cours d'un processus de nettoyage, le robot nettoyeur peut, le cas échéant, rencontrer des difficultés à la retrouver à la fin du nettoyage.

Avant que le robot nettoyeur n'entame son processus de nettoyage, il tourne sur lui-même et effectue parfois quelques petits trajets afin de localiser ainsi sa position dans la pièce. Cette opération s'effectue par défaut. Si le robot nettoyeur se déplace de façon non coordonnée en dehors de ce cas de figure, veuillez vérifier les points suivants :

a) Le capteur anti-chute est recouvert de poussière ou de saleté, ce qui génère un signal erroné. Dans ce cas, nettoyez le capteur anti-chute à l'aide d'un chiffon en coton légèrement humidifié.

b) La roulette est bloquée par un corps étranger, amenant le robot nettoyeur à tourner en rond. Retirez le corps étranger de la roulette.

c) Les capteurs de collision dont défectueux. Touchez les capteurs de collision et appuyez dessus à la main à l'avant et sur les côtés du robot nettoyeur afin de vérifier si le plateau retourne automatiquement en place par effet de ressort.

Si les points indiqués ci-dessus ne correspondent pas et que les méthodes indiquées ne permettent pas de résoudre les problèmes, veuillez contacter notre service après-vente.

Le robot nettoyeur effectue un trajet d'exploration lors de la première mise en service. Cela lui permet de créer une carte de son environnement. Aucun nettoyage n'a lieu pendant cette opération. Après le trajet d'exploration, le robot nettoyeur retourne à la station et enregistre la carte. Ensuite, il commence le nettoyage.
Un autre trajet d'exploration peut être effectué pour les nouveaux environnements à l'aide de l'application.

Nous conseillons de placer la station de recharge sur un sol qui ne craint pas l'humidité (carrelage etc.). Il convient en outre de la positionner à plat le long d'un mur. Assurez-vous de disposer au minimum d'un espace libre de 0,5 m de chaque côté, de 1,5 m devant la station de recharge et de 1 m au-dessus. Dans les endroits étriqués ou étroits, le robot nettoyeur peut rencontrer des difficultés à localiser correctement la station.

a) La charge de la batterie est trop faible pour prendre en charge le nettoyage prévu.
b) Le paramétrage du nettoyage prévu n'a pas été enregistré. Veuillez contrôler si la tâche de nettoyage a été enregistrée et si elle correspond à vos exigences.
c) Assurez-vous que tous les composants de nettoyage (réservoir, unité de lavage humide, brosse, etc.) sont montés.
d) Assurez-vous que le mode « Ne pas déranger » n'est pas actif au cours de la période souhaitée.
e) Assurez-vous que le réservoir d'eau propre est plein (selon le modèle de robot nettoyeur).
f) Assurez-vous que le réservoir d'eau sale est vide (selon le modèle de robot nettoyeur).
Si les points indiqués ci-dessus ne correspondent pas et que les méthodes indiquées ne permettent pas de résoudre les problèmes, veuillez contacter notre service après-vente.

a) Le réservoir d'eau sale est plein, veuillez le vider.
b) Le réservoir d'eau propre est vide, veuillez le remplir.
c) Le bac à déchets secs est plein, veuillez le vider.
d) Le filtre est colmaté. Veuillez le nettoyer.
e) Un corps étranger s'est coincé dans la brosse/l'unité de lavage humide/la brosse latérale. Veuillez le retirer.
f) L'unité de nettoyage humide est usée ou très encrassée. Veuillez la remplacer ou la nettoyer.

Non. Utilisez uniquement le détergent Kärcher recommandé dans la notice d'utilisation du robot nettoyeur et pour un résultat de nettoyage optimal, veillez au bon dosage.
L'utilisation de détergents d'autres fabricants ou d'une quantité trop importante de détergent peut endommager l'appareil et annuler les conditions de garantie.
De plus, une formation de mousse importante peut se produire, entraînant l'apparition d'une trace de mousse au sol ou le remplissage très rapide du réservoir d'eau sale du robot nettoyeur par de la mousse, nécessitant son vidage.

Lors des premières opérations de nettoyage, de la mousse peut se former au sol ou à l'intérieur de l'appareil étant donné que des résidus de détergents provenant d'autres fabricants, utilisés auparavant se trouvent encore sur le sol. Cela peut entraîner la détection erronée d'un réservoir d'eau sale plein et une interruption du processus de nettoyage.
Cela ne se produit plus dès que les résidus d'autres détergents auront été éliminés par le lavage répété au robot nettoyeur.
Veuillez utiliser uniquement le détergent Kärcher RM 536 et veillez au bon dosage pour un résultat de nettoyage optimal.
En cas d'utilisation répétée de détergents provenant d'autres fabricants ou en cas d'utilisation d'une quantité trop importante de détergent, la formation de mousse peut se reproduire (par ex. en cas de lavage manuel de temps en temps).

Utilisez le robot nettoyeur exclusivement pour le nettoyage des sols dans les logements privés et uniquement sur les sols résistants à l'eau.

Sols durs :
ne pas nettoyer de revêtements craignant l'eau ou les rayures comme les sols en bois non traités puisque l'humidité risque de pénétrer dans le sol et de l'abîmer.
Cet appareil est conçu pour le nettoyage du PVC, du linoléum, du carrelage, de la pierre, des parquets huilés et cirés, du stratifié et de tous les revêtements de sol résistants à l'eau.
L'application mobile permet d'ajuster la quantité d'eau. Pour des sols fragiles, nous recommandons de choisir la quantité d'eau la plus faible possible.

Moquettes :
ajustez le nettoyage individuellement.

Vous trouverez le QR code de l'application dans le manuel d'utilisation, dans le guide de démarrage rapide ou sur l'emballage du robot nettoyeur.
Scannez-le à l'aide de votre téléphone mobile pour télécharger l'application.
Normalement, l'application est aussi disponible dans l'App Store ou le Google Play Store.

Le robot nettoyeur ainsi que la station de recharge doivent être déplacés par l'utilisateur jusqu'à l'étage correspondant.
Au cours des cycles de nettoyage suivants, il est recommandé de toujours faire commencer le robot nettoyeur au même point de la carte correspondante pour faciliter autant que possible au robot nettoyeur la localisation de sa position. Dans l'application mobile, la carte doit être paramétrée sur l'étage correspondant avant de commencer le nettoyage.

Veuillez vérifier si votre réseau Wi-Fi est conçu pour fonctionner à 2,4 GHz. Si votre réseau Wi-Fi est conçu pour
fonctionner à 2,4 GHz aussi bien qu'à 5 GHz, essayez de passer à 2,4 GHz.
Assurez-vous que le robot nettoyeur se trouve aussi près que possible de la box.

Oui, il est possible de commander le robot nettoyeur à distance. Cela nécessite un accès à internet aussi bien pour le robot nettoyeur que pour l'appareil mobile. À cette condition, le robot nettoyeur peut être commandé sans aucun problème en déplacement (Marche, Arrêt, pause, paramètres de nettoyage, etc.).
La commande à distance fonctionne également en déplacement ; toutefois, seuls les appareils équipés d'une caméra en temps réel permettent de voir vers où l'on se dirige. C'est pourquoi la commande à distance est déconseillée sur les modèles sans caméra en temps réel pour des raisons de sécurité lorsque l'appareil ne se trouve pas à portée de vue.

Oui, l'application permet de partager son appareil avec d'autres personnes ayant également installé l'application.

L'application affiche le pourcentage « d'usure » des pièces respectives et l'échéance de remplacement requise.
Elle se base pour cela sur la durée d'utilisation (temporisation).
Veuillez par conséquent également contrôler visuellement les pièces pour évaluer leur usure et leur encrassement. Remplacez-les le cas échéant si elles sont déjà très usées prématurément, sans quoi la puissance de nettoyage sera altérée.
La vitesse d'usure des pièces respectives dépend fortement de leur utilisation (par ex. selon le type de sol et l'encrassement).