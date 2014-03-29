Robot aspirateur laveur
Ronds et plats, les robots aspirateurs laveurs circulent en silence dans les pièces d'habitation. Avançant avec détermination en évitant les obstacles, ils respectent fidèlement leur itinéraire. Fini la corvée du nettoyage des sols, les robots aspirateurs laveurs de Kärcher s'en chargent. Les sols durs et les moquettes à poils courts sont nettoyés en toute autonomie. Notre robot laveur RCF 3 assure un nettoyage humide en profondeur, spécifiquement sur sols durs, tandis que le robot aspirateur laveur, avec sa fonction combinée assurant à la fois aspiration et lavage du sol, convient particulièrement aux intérieurs dotés aussi de nombreux tapis.
Robots aspirateurs laveurs Kärcher : commande intelligente égale nettoyage astucieux.
Découvrez nos gammes de produits.
Série RVF : nos robots aspirateurs laveurs dotés d'une technologie à rouleau efficace
Les robots aspirateurs laveurs dotés d'une technologie à rouleau comptent parmi les modèles phare de la catégorie des appareils 2 en 1. Ils éliminent les saletés sèches sur les sols durs et les moquettes et tapis grâce à une unité d'aspiration avec brosse tandis que les surfaces dures bénéficient d'un nettoyage humide à l'aide d'un mécanisme à rouleau hautes performances. À cet effet, le rouleau est humidifié et raclé en permanence, y compris pendant le processus de nettoyage, et une fois le travail terminé, il est nettoyé automatiquement dans la station. La série haut de gamme RVF offre un nettoyage à sec hors pair et un excellent nettoyage humide.
Série RVM : nos robots aspirateurs laveurs dotés de disques de lavage rotatifs
Les robots aspirateurs laveurs 2 en 1 dotés de disques de lavage rotatifs avec des pads microfibres éliminent les saletés sèches sur les sols durs comme sur les moquettes et tapis à l'aide d'une unité d'aspiration et d'une brosse alors que les surfaces dures bénéficient d'un lavage humide. Les pads microfibres sont humidifiés et nettoyés automatiquement dans la station. Pendant le processus de nettoyage, les pads ne sont pas réhumidifiés : le robot retourne régulièrement à la station pour l'humidification. La série RVM se caractérise par un nettoyage à sec hors pair et un nettoyage humide minutieux.
Séries RVC et RCV : nos robots aspirateurs avec fonction de lavage
Les robots aspirateurs avec fonction de lavage sont de véritables spécialistes en matière d'aspiration à sec sur les moquettes/tapis et les surfaces dures. Au besoin, ils proposent cependant aussi une bonne fonction de lavage humide pour les surfaces dures par le biais d'une lingette en microfibres fixée sur le dessous de l'appareil. Les salissures adhérentes légères peuvent être essuyées à l'aide de la lingette qui est légèrement réhumidifiée depuis le réservoir d'eau propre dans l'appareil pendant le nettoyage, mais pas rincée.
La série RVC offre un nettoyage à sec exceptionnel et un bon nettoyage humide.
Série RCF : nos robots laveurs dotés d'une technologie à rouleau
Le robot laveur RCF 3 doté d'une technologie à rouleau est conçu uniquement pour le nettoyage humide en profondeur des surfaces dures. Si le rouleau ramasse les salissures sèches légères, il n'y a toutefois pas de fonction d'aspiration séparée. Le rouleau de lavage humide est constamment humidifié, raclé et nettoyé pendant le nettoyage, ce qui garantit un excellent résultat de lavage.
Le RCF 3 offre un nettoyage humide exceptionnel sur les surfaces dures.
Points forts
Bienvenue dans le futur du nettoyage !
Les robots aspirateurs laveurs de Kärcher sont extrêmement polyvalents et à la hauteur de toutes les exigences. À sec, humide ou les deux : gérez votre planning de nettoyage parfait en tout confort depuis une application et profitez de sols irréprochables.
Nettoyage autonome
Découvrez un nettoyage sans effort : nos robots aspirateurs laveurs intelligents, équipés d'une navigation LiDAR moderne et de capteurs précis, savent toujours où ils se trouvent, contournent les obstacles de manière fiable et assurent des sols d'une propreté éclatante. Profitez du temps libre gagné pendant que votre robot se charge du travail !
Application
Gardez un œil sur votre domicile à tout moment avec le modèle haut de gamme : grâce à sa caméra en temps réel et à sa commande à distance intégrée, vous pouvez diriger votre robot depuis n'importe quel endroit via une application et même transmettre des messages en temps réel. Ainsi, vous pouvez par exemple toujours tenir vos animaux de compagnie à l'œil et surveiller votre domicile en toute sérénité.
Technologie à rouleau FC de Kärcher
La technologie à rouleau FC éprouvée de Kärcher permet au robot aspirateur laveur RVF 7 de déployer une puissance de nettoyage extraordinaire sur de nombreux types de sol dur. Le rouleau nettoie toujours à l'eau propre provenant du réservoir d'eau propre tandis que l'eau sale est éliminée de manière fiable dans un réservoir séparé. Pour des sols d'une propreté irréprochable.
Station multifonction
Découvrez le confort de notre station multifonction intelligente, la base de vie de votre robot. Il s'y connecte de lui-même pour se recharger, faire le plein d'eau propre et évacuer l'eau sale. La station se charge de tout de façon automatique afin que votre robot puisse reprendre le nettoyage en toute fluidité dès qu'il est de nouveau opérationnel. En outre, le rouleau et les réservoirs du robot sont rincés une fois le travail terminé puis le rouleau est séché : pour une autonomie maximale et une maison toujours propre.
RVF 7 – le modèle haut de gamme parmi les appareils polyvalents
Robot aspirateur laveur doté d'une technologie à rouleau innovante
Aspiration à sec ou lavage humide : notre RVF 7 maîtrise les deux
Plongez dans une nouvelle dimension de nettoyage des sols avec le Kärcher RVF 7 Comfort, notre appareil polyvalent intelligent. Ce robot aspirateur laveur innovant ne vient pas seulement à bout des sols durs sans aucun mal, il nettoie également les moquettes à poils courts – le tout en parfaite autonomie afin de vous offrir plus de temps pour profiter des petits bonheurs de la vie. Découvrez sa puissance d'aspiration impressionnante qui élimine la saleté, la poussière et les peluches en un clin d'œil. Grâce à la technologie à rouleau éprouvée de Kärcher, le RVF 7 assure en outre un nettoyage humide exceptionnel au cours duquel le rouleau est humidifié et nettoyé en permanence. La station multifonction intelligente est au cœur de son autonomie : elle recharge le robot, fait le plein d'eau propre et évacue automatiquement l'eau sale ainsi que les saletés sèches et lave puis sèche le rouleau une fois le travail terminé. Ainsi, votre RVF 7 Comfort est toujours opérationnel et reprend en toute fluidité les nettoyages entamés – pour des sols toujours parfaitement entretenus, sans que vous n'ayez à lever le petit doigt.
Des atouts qui font la différence
La propreté redéfinie
Notre robot détecte la saleté grâce à l'association de la caméra, des capteurs et de l'IA et procède à un ajustement optimal du nettoyage. Grâce à notre technologie à rouleau efficace, le rouleau est en outre humidifié en permanence à l'eau propre et au détergent. Le système à deux réservoirs permet une évacuation fiable de l'eau sale et des particules de saleté. La rotation constante du rouleau garantit un nettoyage hygiénique et rapide des surfaces étendues au lieu de se contenter d'étaler la saleté.
Performance élevée
Le ramassage efficace des saletés sèches grâce à 10 000 Pa de puissance d'aspiration, associée à 2 brosses latérales, fournit d'excellents résultats d'aspiration, y compris sur les moquettes et tapis à poils courts.
Brosse et rouleau relevables
Le robot aspirateur laveur relève automatiquement son rouleau et sa brosse, par exemple pour procéder uniquement à l'aspiration ciblée des moquettes ou ramasser des liquides. Ainsi, il s'adapte de lui-même parfaitement aux locaux et aux dispositions.
Caméra en direct
Grâce à la caméra en temps réel, vous avez votre domicile à l'œil à tout moment. De plus, vous pouvez commander le robot à distance via une application et transmettre des messages en temps réel – pour vous sentir en sécurité.
Station multifonction
La station multifonction vide de manière autonome le bac à poussière ainsi que le réservoir d'eau sale du robot et remplit son réservoir d'eau propre. Le rouleau du robot est lavé est séché dans la station.
RVM 4 Comfort – l'appareil polyvalent de la gamme Medium
Robot aspirateur laveur doté de disques de lavage rotatifs
Le modèle universel pour des sols d'une propreté irréprochable
Découvrez un nettoyage sans effort avec le RVM 4 Comfort, notre appareil polyvalent de la gamme Medium : il aspire les saletés sèches avec une puissance d'aspiration impressionnante de 15 000 pascals et élimine même les saletés adhérentes grâce à ses disques de lavage rotatifs avec des pads microfibres. Une unité de lavage déployable jusqu'aux bords perfectionne le nettoyage humide. En outre, il retourne seul à la station multifonction pour humidifier et rincer les pads de lavage ainsi que pour vider la bac à poussière – pour des sols d'une propreté irréprochable.
Des atouts qui font la différence
La propreté en continu
Disques de lavage rotatifs dotés de pads microfibres pour de meilleurs résultats de nettoyage. Les disques de lavage sont humidifiés dans la station multifonction. Pendant le nettoyage, le robot retourne à intervalles réguliers à la station où les pads microfibres sont rincés et humidifiés afin de garantir un nettoyage hygiénique des sols.
Grande puissance
Ramassage efficace des saletés sèches grâce à 15 000 Pa de puissance d'aspiration, associée à une brosse et à des brosses latérales.
Disques de lavage relevables
Les disques de lavage sont relevés automatiquement en cas de détection de moquettes à condition d'avoir choisi le réglage correspondant. Ainsi, vos moquettes sont protégées et un nettoyage optimal est garanti sur toutes les surfaces.
Nettoyage au plus près des bords
Pour une propreté irréprochable jusque dans les moindres recoins : le disque de lavage innovant se déploie avec précision jusqu'aux bords et assure ainsi un nettoyage au plus près des bords, sans concessions ni résidus de saleté.
Station multifonction
La station multifonction vide le bac à poussière du robot, humidifie régulièrement les pads microfibres puis les lave et les sèche une fois le travail terminé.
RCF 3 – le spécialiste des surfaces dures
Robot laveur doté d'une technologie à rouleau
Votre allié pour un nettoyage humide sans effort
Découvrez notre robot laveur RCF 3 pour un nettoyage humide sans effort. Doté de la technologie à rouleau éprouvée, il élimine les saletés tenaces et contourne automatiquement les moquettes à la demande. Deux réservoirs assurent une alimentation continue en eau propre et une élimination efficace de l'eau sale.
Des atouts qui font la différence
Système à deux réservoirs
Un nettoyage hygiénique et rapide est garanti par le rouleau humidifié en permanence à l'eau propre à partir du réservoir correspondant. Le système à deux réservoirs permet en outre une séparation fiable de l'eau sale afin de garder le rouleau propre et de ne pas se contenter d'étaler la saleté.
Élimine également les saletés non adhérentes
Ramassage des saletés sèches légères pendant le lavage humide grâce au rouleau rotatif. En cas d'utilisation régulière du RCF 3 sur les salissures domestiques courantes, même l'aspirateur peut rester au placard.
Lavage humide avec contournement des moquettes
Un capteur détecte les moquettes qui sont alors automatiquement contournés à condition d'avoir choisi le réglage correspondant. Ainsi, vos moquettes sont protégés et un nettoyage optimal de vos surfaces est garanti.
Propre et hygiénique
Découvrez le pouvoir nettoyant de la technologie à rouleau FC éprouvée de Kärcher pour les sols durs. Cet appareil garantit une alimentation constante du rouleau en eau propre pour des résultats irréprochables et détecte automatiquement les moquettes afin de toujours garantir un entretien optimal de vos sols.
Maintenance pratique
Le nettoyage de l'appareil une fois le travail terminé est un jeu d'enfant : il suffit de rincer au robinet toutes les pièces amovibles tandis que le rouleau est lavable en machine à 60 °C.
Nettoyage autonome : aucun problème grâce aux applications pour robots de Kärcher !
Créez un planning de nettoyage
Planning de nettoyage personnalisé
Planification flexible des heures et des pièces
Possibilité de planifier des paramètres spécifiques aux pièces
Découvrez la diversité de nos modes de nettoyage
Choix flexible de la puissance d'aspiration ou de la quantité d'eau
Nettoyage intensif en cas de salissures importantes
Auto Boost pour le nettoyage des moquettes
Pour les petits accidents
Nettoyage ciblé pour les salissures ponctuelles
La personnalisation en toute facilité
Zones interdites ou zones réservées
Contournement des tapis à la demande
Possibilité de sélectionner des fonctions IA
Personnalisation des paramètres de la station et des intervalles de maintenance
Statistique des accessoires
Vue d'ensemble des intervalles de remplacement des accessoires et des pièces consommables
Et bien plus encore...
Caméra en temps réel et commande manuelle
Haut-parleur et réponse vocale
Historique de nettoyage
Foire aux questions et réponses