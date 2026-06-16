Flexible, puissant et sans fil : Des possibilités infinies!

La technologie lithium-ion, ainsi qu'une connectique électronique adaptée, rendent les batteries Kärcher particulièrement performantes.

Sans aucun câble encombrant, les machines alimentées par batterie offrent une liberté de mouvement maximale et sont prêtes à l'emploi en un instant. Grâce à la technologie innovante Kärcher Real Time Technology, l'état de la batterie peut être vérifié à tout moment en un coup d'œil : l'écran LCD intégré indique combien de minutes de travail peuvent encore être effectuées avec la batterie actuelle. Et dans le chargeur de batterie, l'affichage de la batterie indique exactement le temps de charge restant en minutes.

La plateforme de batteries Kärcher Battery Power+ 18 V est la source d'énergie pour des produits compacts et faciles à utiliser pour le nettoyage dans le domaine de la construction, du commerce et de l'automobile. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power+ offrent une durée de vie extra-longue avec une capacité de 18 V / 3,0 Ah.

La plate-forme de batteries Kärcher Battery Power+ de 36 V offre une puissance suffisante pour les appareils puissants destinés au nettoyage de grandes surfaces et à l'entretien professionnel des espaces verts. Les machines de cette plate-forme sont compatibles avec toutes les batteries Kärcher Battery Power+ de 36 V à haute performance de 6,0 et 7,5 Ah, ainsi qu'avec les batteries Kärcher Battery Power de 36 V (2,5 Ah ou 5,0 Ah). Avec une seule batterie, vous pouvez passer d'un appareil à batterie Kärcher à un autre, comme un coupe-gazon, un nettoyeur haute pression ou un taille-haie, un aspirateur eau et poussières ou un aspirateur poussières. Pour les exigences les plus élevées en matière de polyvalence, de mobilité et de puissance.