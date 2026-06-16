MOTOCULTURE
Une puissance exceptionnelle pour chaque utilisation. Grâce à leur système de batterie 50 V innovant, les tronçonneuses, les souffleurs de feuilles, les tailles-haies ou encore les débrousailleuses Kärcher s’utilisent de façon flexible et sans limite. Les batteries de différentes classes de performance sont spécialement conçues pour répondre aux besoins de l’opérateur. Outre leur puissance et leur endurance exceptionnelles, les machines se distinguent également par leur respect de l’environnement et leur faible niveau sonore. Elles sont donc idéales pour un usage professionnel, y compris dans des zones sensibles au bruit..
Flexible, puissant et sans fil : Des possibilités infinies!
La technologie lithium-ion, ainsi qu'une connectique électronique adaptée, rendent les batteries Kärcher particulièrement performantes.
Sans aucun câble encombrant, les machines alimentées par batterie offrent une liberté de mouvement maximale et sont prêtes à l'emploi en un instant. Grâce à la technologie innovante Kärcher Real Time Technology, l'état de la batterie peut être vérifié à tout moment en un coup d'œil : l'écran LCD intégré indique combien de minutes de travail peuvent encore être effectuées avec la batterie actuelle. Et dans le chargeur de batterie, l'affichage de la batterie indique exactement le temps de charge restant en minutes.
La plateforme de batteries Kärcher Battery Power+ 18 V est la source d'énergie pour des produits compacts et faciles à utiliser pour le nettoyage dans le domaine de la construction, du commerce et de l'automobile. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power+ offrent une durée de vie extra-longue avec une capacité de 18 V / 3,0 Ah.
La plate-forme de batteries Kärcher Battery Power+ de 36 V offre une puissance suffisante pour les appareils puissants destinés au nettoyage de grandes surfaces et à l'entretien professionnel des espaces verts. Les machines de cette plate-forme sont compatibles avec toutes les batteries Kärcher Battery Power+ de 36 V à haute performance de 6,0 et 7,5 Ah, ainsi qu'avec les batteries Kärcher Battery Power de 36 V (2,5 Ah ou 5,0 Ah). Avec une seule batterie, vous pouvez passer d'un appareil à batterie Kärcher à un autre, comme un coupe-gazon, un nettoyeur haute pression ou un taille-haie, un aspirateur eau et poussières ou un aspirateur poussières. Pour les exigences les plus élevées en matière de polyvalence, de mobilité et de puissance.
Une équipe forte pour toutes les tâches publiques.
Souffleurs de feuilles
L'équipe de rêve: les appareils à batterie sont parfaitement accordés aux véhicules porte-outils polyvalents de Kärcher. Le souffeur de feuilles souffle les déchets, les ordures et les feuilles qui se trouvent aux endroits difficilement accessibles devant la balayeuse, qui enlève immédiatement tous les déchets. Ce travail d'équipe flexible offre des possibilités d'applications infinies et permet d'exécuter le travail de façon sûre et efficace. Grâce à la cabine de la MC 130 offrant de l'espace à deux personnes, les travailleurs peuvent se déplacer confortablement aux différents lieus de travail.
Le réglage en continu de la vitesse de rotation contrôle la vitesse de soufflage, permettant ainsi à l'appareil de se mesurer à chaque tâche. Le bouton Turbo vous aidera à éliminer la saleté tenace.
Applications
- Enlèvement de feuilles, de déchets et d'ordures
- Assistance aux balayeuses Kärcher aux endroits difficilement accessibles comme les coins et sous les bancs
- Travail aux endroits sensibles au bruit comme les écoles, les hôpitaux et les quartiers d'habitation.
Tronçonneuses
Un format compact, une force extraordinaire: ces appareils pratiques se tiennent toujours prêts et fournissent des résultats impressionants.
Grâce à la technologie de batteries moderne et au moteur sans balai en charbon, l'appareil ne demande qu'extrêmement peu d'entretien. Le matériel et le design rendent l'appareil non seulement impressionant mais également robuste. Le frein de chaîne électrique offre une protection supplémentaire pendant le travail. Celui-ci causera un arrêt immédiat de la chaîne en cas d'urgence, en garantissant ainsi une protection supplémentaire à l'utilisateur. La lubrification automatique de la chaîne protège le produit à long terme et garantit une utilisation confortable. Elle augmente la durabilité de l'appareil et ne demande aucun entretien coûteux. Cela signifie une économie de temps et de frais.
Applications
- Éliminer les arbres et branches tombés
- Tailler les haies et les arbres
- Abattre les arbres de taille petite à moyenne