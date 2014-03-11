EASY!Force : Maîtriser l'haute pression n'a jamais été aussi simple.

Une question d'ergonomie.

Le travail avec un nettoyeur haute pression peut être un effort physique soutenu, ce qui rend l'ergonomie encore plus importante. Déjà après peu de temps, l'appui de la gâchette nécessaire avec les poignées-pistolets traditionnels mène à des symptômes de fatigue, à la douleur à la main et à une posture de travail tordue. Les travaux de nettoyage plus exigeants ne peuvent être exécutés qu'à condition de pauses ou de changements d'opérateur réguliers. Notre technologie EASY!Force y mettra fin pour de bon: finie la force de maintien. Le nettoyage à haute pression n'a jamais été aussi simple.

Longue durée de vie grâce à la soupape en céramique pleine.

Si les poignées-pistolets sont en panne, ça sera presque toujours à cause de particules dans l'eau qui endommagent la soupape. La technologie EASY!Force mettra fin également à cet aspect fragile: la soupape consiste en une bille et un siège en céramique pleine résistant à toutes les particules qui puissent abîmer la vanne. Voilà pourquoi elle a une durée de vie 5 fois plus longue qu'un poignée-pistolet doté d'une soupape traditionnelle.

La sécurité du travail intuitive.

Le dispositif de sûreté du nouveau poignée-pistolet EASY!Force prévient la mise en route involontaire et garantit ainsi la sécurité maximale pendant l'utilisation, tout en sauvegardant d'ailleurs la facilité de travail. Il ne faut appuyer le dispositif de sûreté qu'une seule fois pour déclencher le jet à haute pression, et c'est un geste intuitif. Le poignée-pistolet EASY!Force restera en marche pendant que vous appuyez le déclencheur. Dès que vous le lâchez, le pistolet s'arrêtera.

