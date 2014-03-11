Nettoyeurs haute pression professionnels
Une polyvalence inégalée – nettoyeur haute pression professionnel Kärcher. Dans le monde entier, le nom de Kärcher est synonyme de performance, de qualité et d’innovation. En tant que fabricant du premier nettoyeur haute pression, Kärcher est aujourd’hui leader sur le marché. Kärcher n’a jamais cessé d’optimiser le principe du nettoyage haute pression : plus de performances, une consommation réduite, une durée de vie prolongée et des temps de nettoyage moins longs. Kärcher offre une gamme de machines qui satisfait à toutes les exigences en matière de technique et d’applications : à eau chaude ou froide, à moteur électrique ou thermique, mobile ou stationnaire. Découvrez ici le nettoyeur haute pression professionnel pour un nettoyage optimal.
Découvrez la toute dernière innovation de Kärcher en termes d'accessoire pour nettoyeurs haute pression : l'eco!Booster. Cette buse jet plat entièrement revue offre une puissance de nettoyage sans précédent. Jusqu'à 50% de surface supplémentaire nettoyée avec la même quantité d'eau et d'électricité et dans le même laps de temps par rapport à un jet plat. De plus, il est parfaitement adapté aux surfaces les plus sensibles comme le bois ou le composite. Pour les salissures les plus tenaces, l'embout peut être retiré pour cibler des zones spécifiques.
Nettoyeurs haute pression à eau froide
Pour le nettoyage quotidien des appareils, véhicules ou bâtiments, ils éliminent les souillures même tenaces grâce à un débit et une pression élevés.
Nettoyeurs haute pression à eau chaude
Avec des prestations supérieures à l’eau froide à pression égale, ils vous impressionneront par leur grand confort d'utilisation et leur technologie pointue.
Nettoyeurs ultra haute pression
Quand l'efficacité des nettoyeurs haute pression traditionnels ne suffit plus, nos nettoyeurs très haute pression prennent le relais. Grâce à l'ultra haute pression (UHP), vous pouvez même venir à bout des revêtements et des souillures les plus tenaces en toute confiance.
Nettoyeurs haute pression stationnaires
Les nettoyeurs haute pression stationnaires sont parfaitement adaptés aux domaines d'utilisation les plus divers. L'eau sous haute pression est directement acheminée jusqu'aux points de prélèvement via un réseau de conduites installé de manière fixe.
Assistant produit nettoyeurs haute pression Professionnels
Choisissez le nettoyeur haute pression professionnels qui convient à vos besoins grâce au assistant produit ! Ici, vous trouverez tous les appareils à eau froide et à eau chaude ainsi que les détergents.
Trouver des équipements variés en un clin d'œil.
Nous vous ferons découvrir en un tour de main l'appareil Kärcher Professional optimal pour votre tâche de nettoyage concrète.
Une liberté maximale avec le nettoyeur haute pression à batterie
Utiliser un nettoyeur haute pression là où il n'y a pas d'électricité ? Au sommet d'un toit ? Au milieu d'une forêt ou d'une prairie ? Avec notre nouveau nettoyeur haute pression à eau froide HD 4/11C Bp, le premier nettoyeur haute pression professionnel fonctionnant sur batterie, vous n'avez plus besoin de ce raccordement et profitez d'une liberté maximale !
EASY!Force: Maîtriser l'haute pression n'a jamais été aussi simple.
Une question d'ergonomie.
Le travail avec un nettoyeur haute pression peut être un effort physique soutenu, ce qui rend l'ergonomie encore plus importante. Déjà après peu de temps, l'appui de la gâchette nécessaire avec les poignées-pistolets traditionnels mène à des symptômes de fatigue, à la douleur à la main et à une posture de travail tordue. Les travaux de nettoyage plus exigeants ne peuvent être exécutés qu'à condition de pauses ou de changements d'opérateur réguliers. Notre technologie EASY!Force y mettra fin pour de bon: finie la force de maintien. Le nettoyage à haute pression n'a jamais été aussi simple.
Longue durée de vie grâce à la soupape en céramique pleine.
Si les poignées-pistolets sont en panne, ça sera presque toujours à cause de particules dans l'eau qui endommagent la soupape. La technologie EASY!Force mettra fin également à cet aspect fragile: la soupape consiste en une bille et un siège en céramique pleine résistant à toutes les particules qui puissent abîmer la vanne. Voilà pourquoi elle a une durée de vie 5 fois plus longue qu'un poignée-pistolet doté d'une soupape traditionnelle.
La sécurité du travail intuitive.
Le dispositif de sûreté du nouveau poignée-pistolet EASY!Force prévient la mise en route involontaire et garantit ainsi la sécurité maximale pendant l'utilisation, tout en sauvegardant d'ailleurs la facilité de travail. Il ne faut appuyer le dispositif de sûreté qu'une seule fois pour déclencher le jet à haute pression, et c'est un geste intuitif. Le poignée-pistolet EASY!Force restera en marche pendant que vous appuyez le déclencheur. Dès que vous le lâchez, le pistolet s'arrêtera.
Détergents pour le nettoyage haute pression
Les produits de nettoyage et d'entretien pour nettoyeurs haute pression professionnels Kärcher sont parfaits pour une utilisation professionnelle, notamment dans l'artisanat, l'industrie ou le secteur alimentaire. Ils permettent d'obtenir des résultats impeccables tout en garantissant une consommation moindre d'énergie et de temps. En outre, de par leur formulation propice à la désintégration, ils réduisent la charge en résidus d'huile minérale des eaux usées.
Nettoyage et protection pour les véhicules utilitaires
Des produits de nettoyage performants pour une élimination efficace des impuretés tenaces dans les rues et sur les chantiers : utilisables avec les nettoyeurs haute pression tant à eau froide qu'à eau chaude.
Polyvalence pour les applications industrielles
Des détergents à effet rapide et respectueux des matériaux, servant également à l'élimination des impuretés tenaces du type huiles, graisses et suie.
Propreté et hygiène dans le domaine alimentaire
Des produits de nettoyage et de désinfection efficaces avec homologation alimentaire selon les listes de désinfectants DGHM et DVG.
Des effets remarquables chez les concessionnaires automobiles
Une brillance bienvenue dans les showrooms et un maintien de la valeur même sous le capot pour chaque véhicule grâce à des nettoyeurs respectueux des différents matériaux et surfaces.
Les avantages des nettoyeurs haute pression à eau chaude :
Grâce à la température élevée de l'eau, les nettoyeurs haute pression à eau chaude permettent de réduire la pression, le temps de travail ainsi que la quantité de détergent à utiliser. Les avantages des nettoyeurs haute pression à eau chaude par rapport aux nettoyeurs haute pression à eau froide :
- Meilleurs résultats de nettoyage
- Utilisation réduite de détergent
- Séchage plus rapide
- Meilleure hygiène
- Temps de travail plus court
En utilisant de l'eau chaude, il est possible de réaliser un gain de temps jusqu'à 35 %. AUTRES AVANTAGES ET COMPARATIF DES COÛTS HD ET HDS
Kärcher iSolar. La solution pour le nettoyage des panneaux solaires.
Notre conseil :
Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 10/20-4 M ou le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/23-4 S garantissent les meilleurs résultats de nettoyage.
- Puissance de nettoyage et rendement surfacique optimaux
- Brosses-disques en contra-rotation
- Manche télescopique en mélange fibre de carbone/fibre de verre
- Portée : de 1,8 à 14 mètres (en fonction du manche télescopique)