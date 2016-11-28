Haute pression - Poignée-pistolet EASY!Force
Le pouvoir est à vous! Il n'y a qu'une seule chose qui devrait se trouver entre vous et le nettoyage: le poignée-pistolet EASY!Force. Il rendra la force impressionnante de la haute pression simple comme bonjour. Le concept d'emploi révolutionnaire du poignée-pistolet EASY!Force utilise l'effet de recul de la haute pression, tout en réduisant la force de maintien à l'appui de la gâchette jusqu'à zéro. Zéro virgule zéro. C'est ce qui rendra le travail avec nos nettoyeurs haute pression moins fatiguant, plus ergonomique et même relaxant. Si vous l'essayez vous même, vous ne désirerez plus rien d'autre.
EASY!Force: Maîtriser l'haute pression n'a jamais été aussi simple.
Vivez la nouvelle dimension ergonomique de l'haute pression: le nouveau poignée-pistolet EASY!Force ne requiert pas de force de maintien du tout, ce qui vous permet de nettoyer plus à l'aise avec moins d'effort.
Une question d'ergonomie.
Le travail avec un nettoyeur haute pression peut être un effort physique soutenu, ce qui rend l'ergonomie encore plus importante. Déjà après peu de temps,
l'appui de la gâchette nécessaire avec les poignées-pistolets traditionnels mène à des symptômes de fatigue, à la douleur à la main et à une posture de travail tordue. Les travaux de nettoyage plus exigeants ne peuvent être exécutés qu'à condition de pauses ou de changements d'opérateur réguliers. Notre technologie EASY!Force y mettra fin pour de bon: finie la force de maintien. Le nettoyage à haute pression n'a jamais été aussi simple.
Longue durée de vie grâce à la soupape en céramique pleine.
Si les poignées-pistolets sont en panne, ça sera presque toujours à cause de particules dans l'eau qui endommagent la soupape. La technologie EASY!Force mettra fin également à cet aspect fragile: la soupape consiste en une bille et un siège en céramique pleine résistant à toutes les particules qui puissent abîmer la vanne. Voilà pourquoi elle a une durée de vie 5 fois plus longue qu'un poignée-pistolet doté d'une soupape traditionnelle.
La sécurité du travail intuitive.
Le dispositif de sûreté du nouveau poignée-pistolet EASY!Force prévient la mise en route involontaire et garantit ainsi la sécurité maximale pendant l'utilisation, tout en sauvegardant d'ailleurs la facilité de travail. Il ne faut appuyer le dispositif de sûreté qu'une seule fois pour déclencher le jet à haute pression, et c'est un geste intuitif. Le poignée-pistolet EASY!Force restera en marche pendant que vous appuyez le déclencheur. Dès que vous le lâchez, le pistolet s'arrêtera.
Confortable en toute situation.
N'inquiétez-vous pas de l'ergonomie pendant le travail, nous nous en occupons pour vous. Dans les positions de travails communes, l'ergonomie du poignée-pistolet EASY!Force est déjà optimale. Mais dans le cas où la situation le nécessite, par exemple pour le travail à l'envers ou dans des divers angles de travail, nous vous offrons la poignée additionnelle convenable.
Une poignée rend le tout plus facile.
La poignée optionnelle est fixée sur la lance de la nouvelle gamme EASY!Lock, et elle vous permet de vous adapter optimalement la posture au travail. En plus, si vous changez souvent votre position de travail, vous vous soulagerez les articulations et les muscles, et en général vous travaillerez d'une façon plus détendue.
La poignée additionnelle se fixe sur la lance, ce qui rend possible l'adaptation de la lance à votre taille et à l'angle de travail approprié. Grâce au bouton du vis, la fixation est vite et facile. En plus, le design ergonomique prévoit deux "zones" de maintien, pour les gauchers comme pour les droitiers. La lance étant pivotable à 360°, elle facilite l'utilisation dans tous les angles et donne une grande flexibilité à l'opérateur.
EASY!Lock: Un raccord rapide et facile.
Avec les raccords rapides EASY!Lock brevetés la mise en route et le rangement sont vite faits. Pas moins de 5 fois plus vite qu'avec les connexions conventionnelles. Et, en plus, le système de connexion EASY!Lock est toujours aussi durable et robuste.
Plus vite préparé, plus vite fini.
Jusqu'à aujourd'hui, la mise en route et le rangement d'un nettoyeur haute pression coûtaient beaucoup de temps. D'abord pour connecter tous les accessoire, puis pour les échanger et enfin pour les déconnecter. Ce n'est plus nécessaire: notre système EASY!Lock combine les avantages d’un raccord rapide et les avantages d’un fil. Et cette combinaison produira une économie de temps d'environ 80%, que vous pourrez consacrer au nettoyage même, ou à d'autres affaires importants.
Unique, vite, sûr et robuste.
Rien n'est aussi sûr, fiable et durable qu'une connexion filetée. Rien n'économise autant de temps qu'un raccord rapide. Pourtant il n'y a qu'une seule chose qui combine les avantages des deux: notre système EASY!Lock est aussi fort qu'un accouplement fileté et aussi flexible qu'un raccord rapide. Le filet est doté d'une connexion conique, ce qui permet de connecter en un tournemain - une fois 360° - tous les accessoires entre le nettoyeur haute pression et le gicleur. Vite et sûr, toujours, chaque fois.
Le progrès est simple.
Bien que l'innovation soit un poids qui pèse sur le système de connexion EASY!Lock, en réalité elle ne pèse, toutefois, pas plus que les connexions filetées conventionnelles. Une petite amélioration qui a un grand effet sur le système est celle du joint à la sortie de la lance: c'est devenu un joint radial au lieu d'un joint axial, ce qui prolonge considérablement la durée de vie et garantit un joint mieux fixé.
Voici les connexions parfaites.
Afin de vous garantir une compatibilité dans toutes les directions entre le nettoyeur haute pression et le gicleur, 8 adaptateurs différents ont été conçus. De cette manière vous pouvez continuer à utiliser tous les appareils et tous les accessoires de la gamme actuelle avec les nouveaux appareils et accessoires équipés de connexions EASY!Lock. Notre adapterfinder vous aidera à trouver l'adaptateur approprié et il vous montre tous les adaptateurs avec les applications concernées. Vous pouvez, par exemple, adapter tous les nettoyeurs haute pression avec raccord M 22 x 1,5 au nouveau système EASY!Lock en un tournemain.