Matériel d'entretien des routes et voiries

HVO : Le carburant premium renouvelable pour des performances durables

HVO (Huile Végétale Hydrotraitée) est un carburant avancé fabriqué à partir de sources renouvelables telles que l'huile végétale et les graisses de cuisson. Avec ses caractéristiques impressionnantes, HVO a acquis une position de carburant premium sur le marché des solutions énergétiques durables.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de HVO est sa biodégradabilité. Cela contribue à réduire l'impact sur l'environnement. C'est un choix excellent pour les entreprises qui cherchent à atteindre la durabilité et à réduire leur empreinte carbone.

De plus, HVO répond aux normes européennes les plus strictes. Il est conforme à la norme EN 15940 et répond également aux exigences de la norme EN 590. En plus de sa densité inférieure d'environ 7% par rapport au diesel standard, HVO offre de nombreux autres avantages. Il brûle avec moins de fumée, est transparent à l'eau, ce qui contribue notamment à prolonger la durée de vie des moteurs et à réduire les coûts d'entretien.

Un autre avantage important de HVO est qu'il est entièrement interchangeable avec le diesel standard. Cela signifie qu'il peut être utilisé sans modifications ou modifications du système de carburant ou des moteurs de véhicules existants. Cela rend la transition vers HVO facile et transparente pour les entreprises qui souhaitent profiter des avantages des carburants renouvelables sans avoir à effectuer d'investissements importants.

Tous les balayeuses Kärcher et porte-outils Holder équipés d'un moteur Stage V et Euro 6 sont approuvés pour HVO.