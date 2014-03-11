Matériel d'entretien des routes et voiries
Une technologie pour toutes les exigences - une machine de Kärcher Municipal est toujours exactement ce qu'elle doit être : de la balayeuse de voirie au porte-outil universel. Tout est possible !
Utiliser une machine municipale spécialisée pour chaque application est généralement inefficace et coûteux.
Kärcher Municipal propose des véhicules polyvalents qui non seulement répondent aux exigences les plus rigoureuses, mais sont aussi véritablement polyvalents. Cela signifie que, grâce à leurs caractéristiques de fabrication spéciales, nos véhicules polyvalents sont si avancés et parfaitement adaptés à l'accessoire correspondant qu'ils offrent des performances exceptionnelles - tout comme un véhicule à usage unique.
En fonction de son équipement, un véhicule municipal Kärcher est une balayeuse en été et un véhicule de déneigement en hiver.
Une véritable multifonctionnalité !
BALAYAGE, RÉCURAGE, PULVÉRISATION ET MÊME DÉNEIGEMENT, TOUT EST POSSIBLE.
Grâce à leur formule multifonctionnelle en option, nos balayeuses de voirie peuvent également être utilisées pour d'autres tâches. L'unité de balayage et le récipient peuvent être rapidement démontés pour faire de la place à d'autres accessoires. La machine peut alors être utilisée de manière flexible pour en tirer le meilleur parti.
Véhicules porte-outils et balayeuses multifonctionnels des marques Kärcher et Holder
Réunies sous le même toit, les marques Holder et Kärcher vont ainsi pouvoir se compléter et bénéficier de leur savoir-faire respectif. Pour vous, en tant que client, cela signifie encore plus de solutions pour encore plus d'applications tout au long de l'année. D'excellente qualité, en provenance d'un fournisseur compétent, dans de plus en plus d'endroits à travers le monde. Embarquez et misez sur la technique d'avenir du matériel d’entretien de voirie.
Le matériel d’entretien de voirie Kärcher offre des performances exceptionnelles, quels que soient l'endroit et le moment. Sur des surfaces étendues tout comme en terrain difficile. Sur la route, dans les allées, sur les parkings, dans les espaces verts et au sein des complexes sportifs. Du nettoyage de printemps jusqu'au service hivernal en passant par l'entretien estival des espaces verts et par la saison de ramassage des feuilles mortes. Chacun de ces engins robustes peut s'associer à divers accessoires afin de constituer une solution optimale pour l'usage respectif en termes de performances, de facilité d'utilisation et de rentabilité. Un investissement qui conserve une valeur à long terme.
Balayeuses de voirie
Pour une utilisation professionnelle dans de grands parkings, des parcs d'expositions ou encore des zones industrielles, les balayeuses de voirie Kärcher garantissent d'excellents résultats de nettoyage.
Véhicules porte-outils
Les porte-outils Kärcher conviennent à de nombreuses utilisations tout au long de l'année. Ils convainquent également par leurs résultats de nettoyage impeccables, leur robustesse et les zones pratiquement illimitées sur lesquelles elles peuvent être utilisées.
Outils
Entretien des espaces verts, service hivernal, nettoyage humide, balayage ou transport : Kärcher propose une large gamme d'accessoires aboutis et efficaces pour les interventions municipales quotidiennes.
HVO : Le carburant premium renouvelable pour des performances durables
HVO (Huile Végétale Hydrotraitée) est un carburant avancé fabriqué à partir de sources renouvelables telles que l'huile végétale et les graisses de cuisson. Avec ses caractéristiques impressionnantes, HVO a acquis une position de carburant premium sur le marché des solutions énergétiques durables.
L'une des caractéristiques les plus remarquables de HVO est sa biodégradabilité. Cela contribue à réduire l'impact sur l'environnement. C'est un choix excellent pour les entreprises qui cherchent à atteindre la durabilité et à réduire leur empreinte carbone.
De plus, HVO répond aux normes européennes les plus strictes. Il est conforme à la norme EN 15940 et répond également aux exigences de la norme EN 590. En plus de sa densité inférieure d'environ 7% par rapport au diesel standard, HVO offre de nombreux autres avantages. Il brûle avec moins de fumée, est transparent à l'eau, ce qui contribue notamment à prolonger la durée de vie des moteurs et à réduire les coûts d'entretien.
Un autre avantage important de HVO est qu'il est entièrement interchangeable avec le diesel standard. Cela signifie qu'il peut être utilisé sans modifications ou modifications du système de carburant ou des moteurs de véhicules existants. Cela rend la transition vers HVO facile et transparente pour les entreprises qui souhaitent profiter des avantages des carburants renouvelables sans avoir à effectuer d'investissements importants.
Tous les balayeuses Kärcher et porte-outils Holder équipés d'un moteur Stage V et Euro 6 sont approuvés pour HVO.
Le désherbage
Avec les appareils de désherbage et les nettoyeurs haute pression à eau chaude de Kärcher, vour pouvez éliminer les mauvaises herbes, sans utiliser des herbicides. Uniquement avec de l'eau chaude. Et donc sans endommager l'environnement et les surfaces.