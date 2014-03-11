Nettoyeur de vitres : Window Vac

Ergonomique et facile d’utilisation

Cet appareil est élaboré pour assurer la sécurité tant de l'utilisateur que de l'appareil. Sa poignée ergonomique offre une prise en main confortable, favorisant une utilisation prolongée tout en minimisant les risques de chutes ou de glissades pendant le nettoyage.

De plus, le WV est spécifiquement conçu pour être léger et facile à manœuvrer. Cela signifie que vous pouvez nettoyer sans effort même les plus grandes surfaces, sans ressentir de fatigue ni de douleurs musculaires.