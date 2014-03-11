Nettoyeur de vitres : Window Vac
Nettoyeur de vitres – pour des vitres propres sans trace ni goutte. Pratique, grâce à sa fonction d’aspiration et sa grande maniabilité, il permet de nettoyer les vitres beaucoup plus facilement et rapidement qu’à la main. Le Window Vacs relègue traces et coulures d’eau sale au rang de mauvais souvenir. Il est également idéal pour nettoyer toute autre surface lisse, telle qu’un miroir ou des carreaux. Le résultat ne change pas : une propreté éclatante, sans trace ni dépôt.
Un nettoyage sans interruption et jusqu'à chaque bord
Le WV 6 est le plus endurant des nettoyeurs de vitres avec une autonomie de 100 minutes. L'affichage à LED indique la durée de fonctionnement restante des batteries WV 6 minute par minute. Et sa technologie de lèvre en silicone liquide permet de nettoyer facilement jusqu’au pied des fenêtres sans laisser des traces.
Produits
1 solution pour toutes les surfaces lisses
Nettoyer les vitres
Le nettoyage des vitres n'aura jamais été aussi facile. Utilisez notre nettoyeur de vitres pour des résultats sans traces en quelques secondes.
Nettoyer la cabine de douche
Aspirez rapidement et sans effort les cabines de douche ainsi que les parois de douche et de salle de bains carrelées.
Aspirer des liquides
Éliminer facilement tout liquide déversé sur une surface.
Aspirer l'eau de condensation
Aspirez rapidement l'humidité excédentaire sur les vitres.
Pourquoi le nettoyeur de vitre est-il avantageux ?
Le nettoyeur de vitres Kärcher simplifie le processus de nettoyage en raison de sa polyvalence, de son mode d'utilisation, de son autonomie et de son système de lavage qui assure une surface propre sans laisser de traces ni de coulures d'eau salée.
Un outil polyvalent
La remarquable maniabilité est l'un de ses points forts de ce produit. Il est élaboré pour convenir à diverses tailles et formes de surfaces, ce qui en fait un appareil polyvalent. Il ne se limite pas uniquement au nettoyage des vitres ; il peut également être employé pour entretenir toutes les surfaces lisses de votre maison, telles que les miroirs, les carreaux et les baies vitrées.
Un nettoyage très hygiénique
Le nettoyeur est équipé d'une raclette qui aspire efficacement le liquide, réduisant ainsi au minimum le contact direct avec l'eau usée. Vous pouvez donc utiliser l'appareil sans souci de déversement d'eau sale, assurant un nettoyage particulièrement hygiénique.
Un nettoyage rapide et simple
Le nettoyeur de vitres WV de Kärcher se distingue par sa grande praticité. Grâce à son rapidité, il assainit toutes les surfaces de votre domicile en quelques minutes seulement, offrant ainsi un gain de temps et une économie d'efforts considérables pendant le nettoyage. Il excelle notamment dans le nettoyage des baies vitrées ou des fenêtres, effectuant la tâche trois fois plus rapidement et aisément par rapport à un nettoyage manuel.
Ergonomique et facile d’utilisation
Cet appareil est élaboré pour assurer la sécurité tant de l'utilisateur que de l'appareil. Sa poignée ergonomique offre une prise en main confortable, favorisant une utilisation prolongée tout en minimisant les risques de chutes ou de glissades pendant le nettoyage.
De plus, le WV est spécifiquement conçu pour être léger et facile à manœuvrer. Cela signifie que vous pouvez nettoyer sans effort même les plus grandes surfaces, sans ressentir de fatigue ni de douleurs musculaires.
Un lavage sans traces
L'appareil est pourvu d'une puissante fonction d'aspiration, facilitant l'élimination aisée des saletés et des débris des surfaces. De plus, il est équipé d'une lame amovible de haute qualité, garantissant l'absence de traces lors du nettoyage. Ainsi, vous obtenez un résultat éclatant avec des vitres propres et brillantes.
Un lavage sans fil
Le nettoyeur de vitres sans fil de Kärcher offre une grande liberté de mouvement. Contrairement à un appareil filaire, il n'exige aucun branchement électrique, étant alimenté par une batterie rechargeable intégrée, ce qui le rend plus portable et léger. Il s'avère très pratique pour le nettoyage des surfaces en hauteur ou difficiles d'accès. Il s’accompagne également d’un équipement complet : en plus de l’appareil, vous bénéficiez d'un pulvérisateur, d'une bonnette en microfibre, ainsi que d'un nettoyant concentré. Opter pour des modèles premium offre même des accessoires supplémentaires, tels que la raclette.
Trois fois plus rapide
Le nettoyage des vitres est 3 fois plus rapide qu'à la main.
Sans traces
Une propreté sans traces grâce à la raclette haut de gamme et à la fonction d'aspiration innovante.
Sans gouttes
L’appareil permet une aspiration rapide et fiable de l'eau sur la vitre – sans gouttes d'eau sale.
L'original
La qualité de l'original signé Kärcher.
Détergents & Accessoires
5 conseils pour utiliser le nettoyeur de vitres sans avoir de stries ou de gouttelettes!
- Ne pas utiliser trop de détergent: lors de l’utilisation de trop de détergent, un film huileux peut se former sur la vitre. Pour cette raison, le détergent doit être bien dosé. Si ce n'est pas le cas, des stries peuvent apparaître.
- Eviter de nettoyer une vitre au soleil: il est préférable de ne pas nettoyer les fenêtres lorsqu'elles sont directement exposées aux rayons du soleil. Le détergent sèche trop vite sur la vitre et laisse des traces disgracieuses.
- Nettoyer et humidifier la raclette avant usage: les fines particules de poussière qui adhèrent à la raclette peuvent aussi causer des stries. Pour éviter cela, il suffit de passer brièvement la raclette sur le pad de nettoyage ou la bonnette microfibres avant d'aspirer.
- Ne pas exercer trop de pression sur la raclette: lorsque vous exercez trop de pression sur la raclette du nettoyeur de vitres, la friction entre la languette et la vitre augmente et il est possible que des stries apparaissent.
- Remplacer la raclette à temps: au fil du temps, la raclette d'aspiration s'use. La surface n'est plus lisse et des stries peuvent apparaître. Il est possible de retourner la raclette d'aspiration et donc d'utiliser l’autre face.
Nettoyage des vitres: nos astuces pour nettoyer les vitres sans laisser de traces
Le nettoyage des fenêtres est l'une des tâches ménagères les moins appréciées. Cela prend du temps et le résultat est rarement satisfaisant. Découvrez nos astuces pour nettoyer les vitres sans laisser de traces.