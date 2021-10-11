Nettoyage des vitres : nos astuces pour nettoyer les vitres sans laisser de traces
Le nettoyage des fenêtres est l'une des tâches ménagères les moins appréciées. Cela prend du temps et le résultat est rarement satisfaisant. Découvrez nos astuces pour nettoyer les vitres sans laisser de traces.
À quelle fréquence faut-il nettoyer vos fenêtres ?
De grandes et nombreuses fenêtres garantissent une maison lumineuse et accueillante. Malheureusement, il suffit généralement de quelques jours pour donner l'impression que les fenêtres n'ont pas été nettoyées depuis des mois, surtout lors de forte concentration de pollen, après des intempéries ou bien de longues périodes sèches chargées en poussière.
À l'intérieur aussi, les fenêtres sont soumises à rude épreuve ; les enfants et les animaux domestiques en particulier laissent fréquemment des empreintes et des traces sur les vitres. En fonction de leur degré de saleté, les fenêtres doivent être nettoyées environ tous les deux mois, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Conseil n°1 : choisir le bon moment
Il est déconseillé de nettoyer les vitres en plein soleil ou par temps chaud, car la vitre de la fenêtre sèche alors trop rapidement et des traces apparaissent. Par conséquent, une journée grise, mais sèche, est le moment idéal pour le nettoyage des vitres.
Nettoyage des vitres avec de l'eau et des produits ménagers fait maison
Une grande partie de la saleté des fenêtres et appuis de fenêtre peut être facilement nettoyée avec de l'eau propre. Il suffit d'essuyer les surfaces vitrées et le rebord avec un chiffon en microfibre humide ou un chiffon en coton non-pelucheux, puis de les sécher. Si une saleté tenace s'est accumulée pendant plusieurs semaines, vous pouvez également utiliser des produits ménagers faits maison.
Voici les meilleurs recettes maison pour le nettoyage des vitres :
- Vinaigre ou essence de vinaigre : ajoutez 1 tasse d'essence de vinaigre à 1 litre d'eau. Utilisez-le pour nettoyer les fenêtres comme d'habitude. Attention : les appuis de fenêtre en pierre - par exemple en marbre - doivent être recouverts au préalable, car l'essence de vinaigre pourrait endommager la surface.
- Acide citrique : ajoutez 2 à 3 cuillères à soupe de poudre d'acide citrique à 1 litre d'eau et nettoyez les vitres avec un chiffon en microfibres.
- Liquide vaisselle : Vous pouvez obtenir de bons résultats avec un mélange d'eau tiède et un soupçon de liquide vaisselle sans parfum. La quantité de liquide vaisselle dépend du degré de saleté de la vitre.
- Thé noir et citron : Mélangez 1 tasse de thé noir avec 3 litres d'eau et du jus d'un demi-citron. Utilisez ensuite un chiffon en microfibre pour nettoyer les vitres. Le tanin détache les graisses et même la nicotine, tandis que l'acide citrique agit efficacement contre le calcaire.
Pour sécher les vitres, utilisez une raclette en caoutchouc, un chiffon propre en microfibres ou un autre chiffon non-pelucheux. Un bon matériel vous garantit une brillance sans trace. Si vous n'avez pas de chiffon absorbant à portée de main, vous pouvez également utiliser du papier journal pour sécher les fenêtres : Froissez sans serrer quelques pages de journal et essuyez la surface vitrée avec.
Nettoyage des vitres avec un produit de nettoyage
Si les vitres sont très sales, il est préférable d'utiliser un produit de nettoyage pour venir à bout de la saleté.
En plus des nettoyants disponibles dans le commerce, il existe également des produits concentrés spécifiques pour le nettoyage des vitres à diluer avec de l'eau avant utilisation. Ceux-ci délogent même les saletés les plus tenaces, telles que les graisses, les insectes, les huiles de la peau et la pollution. Autre avantage : ils laissent un film protecteur sur le verre, ce qui permet à la pluie de s'écouler plus facilement et au verre de se salir à nouveau plus longtemps.
Conseil n°2 : utiliser les produits de nettoyage avec parcimonie
L'utilisation d'une trop grande quantité de produits de nettoyage des vitres peut laisser un film gras sur le verre. C'est pourquoi il faut toujours utiliser des nettoyants pour vitres ou d'autres détergents ménagers avec parcimonie et en les dosant correctement. Vous éviterez ainsi les traces et les rayures.
Tout est une question de technique
Nettoyer vos fenêtres comme un pro, même à la maison, c'est possible. Le plus important est d'avoir la bonne technique pour laver les vitres :
Étape 1 : Appliquez généreusement la solution de nettoyage (ou le produit ménager fait maison) sur la vitre à l'aide d'un chiffon ou d'un spray. Sans une quantité suffisante de solution, la raclette ne pourra pas glisser correctement.
Étape 2 : Utilisez la raclette pour essuyer le liquide en faisant des mouvements en huit de haut en bas et essuyez avec un chiffon.
Étape 3 : Lustrez la vitre avec une peau de chamois, un chiffon microfibres ou un torchon et enlevez les dernières gouttes d'eau, notamment sur les bords.
Nettoyer correctement les châssis des fenêtres
Lorsque vous nettoyez les fenêtres, n'oubliez pas les châssis des fenêtres. Tout comme les vitres, ils sont exposés aux intempéries. Tout d'abord, éliminez le plus gros des saletés avec une brosse à main ou un chiffon sec. Nettoyez ensuite soigneusement le châssis de la fenêtre avec un chiffon humide ou une éponge douce. Pour les saletés les plus tenaces, vous pouvez utiliser un produit de nettoyage. Dans ce cas, vous devez prêter attention au matériau du châssis :
- Les châssis en bois peuvent être traités avec des produits d'entretien qui protègent contre les intempéries.
- Les châssis en matériaux synthétiques peuvent être nettoyés avec des produits de nettoyage antistatiques spécialement conçus pour le plastique.
Par la même occasion, vous pouvez également nettoyer l'appui de fenêtre en profondeur.
Rapide et sans traces avec le nettoyeur de vitres
L'utilisation d'un nettoyeur pour vitres Window Vac rend le nettoyage des vitres très facile :
- Vaporisez le mélange détergent-eau sur la vitre.
- Enlevez la saleté en frottant avec un chiffon en microfibre ou un chiffon de nettoyage.
- Utilisez le nettoyeur pour vitre pour aspirer l'humidité. L'eau sale s'écoule directement dans le réservoir et non sur le sol.
Après utilisation, vous obtiendrez des fenêtres sans traces. Si vous voyez encore des traces sur le verre, cela peut être dû à la raclette de l'appareil :
- La raclette du Window Vac s'use avec le temps et devient irrégulière. Des stries apparaissent donc parfois sur la surface du verre. Petite astuce : retournez la bande de caoutchouc de la raclette pour l'utiliser des deux côtés, avant de la remplacer.
- Les traces peuvent aussi être liées aux petites particules de poussière et de saleté, qui s'accumulent sur la raclette et la rendent irrégulière. Avant d'utiliser le nettoyeur pour vitre, passez une éponge sur la raclette pour éliminer ces particules et assurez-vous que la surface de la raclette est aussi lisse que possible.
La façon de travailler avec un nettoyeur pour vitre Window Vac sans fil est toujours la même, quel que soit l'endroit où vous l'utilisez. Les domaines d'application sont très variés :
- Vitres/fenêtres
- Miroirs
- Cabine de douche
- Tables en verre
- Carrelages
- Vérandas
- Portes en verre
- Autres surfaces lisses
Rapide et sans traces avec le nettoyeur vapeur
Si vous avez un nettoyeur à vapeur chez vous, vous pouvez non seulement l'utiliser pour nettoyer les miroirs et les surfaces vitrées, mais aussi pour nettoyer vos fenêtres :
- Étape 1 : Appliquez de la vapeur sur la vitre à l'aide du suceur à main et de la housse en microfibres et détachez la saleté en la frottant. Vous pouvez également appliquer de la vapeur sur la vitre sale uniquement avec la buse à jet crayon. La vapeur dissout même les taches les plus tenaces.
- Étape 2 : Enlevez l'eau qui s'est condensée avec une raclette ou un aspirateur nettoyeur de vitres. Si nécessaire, séchez les rebords et les châssis de fenêtre avec un chiffon doux.
La vapeur d'eau qui sort du nettoyeur vapeur est déminéralisée et se comporte donc comme de l'eau distillée. Cela signifie qu'elle ne laisse pas de traces ou de taches sur le verre. Toutefois, si des stries apparaissent après le nettoyage, c'est généralement parce que les résidus de détergent n'ont pas bien été éliminés. Dans ce cas, soyez patient et passez plusieurs fois sur le verre jusqu'à ce que tous les résidus aient été enlevés.
Pour un nettoyage complet : rideaux et stores
Si vous souhaitez nettoyer complètement vos fenêtres, vous devez non seulement nettoyer les châssis et les vitres, mais aussi laver les rideaux et épousseter les stores intérieurs.
- Accrochez les rideaux à la tringle immédiatement après l'essorage. Cela permet, selon le tissu, d'éviter le repassage.
- Époussetez les stores à l'aide d'un chiffon humide. Un autre moyen très efficace est le nettoyage à l'aide d'une spatule en silicone garnie d'une lavette en microfibre.
- Une alternative pratique pour nettoyer les stores est également le nettoyeur vapeur, qui peut être utilisé pour éliminer facilement la poussière et la saleté des lamelles et de leurs interstices.