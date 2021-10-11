Nettoyage des vitres avec un produit de nettoyage

Si les vitres sont très sales, il est préférable d'utiliser un produit de nettoyage pour venir à bout de la saleté.

En plus des nettoyants disponibles dans le commerce, il existe également des produits concentrés spécifiques pour le nettoyage des vitres à diluer avec de l'eau avant utilisation. Ceux-ci délogent même les saletés les plus tenaces, telles que les graisses, les insectes, les huiles de la peau et la pollution. Autre avantage : ils laissent un film protecteur sur le verre, ce qui permet à la pluie de s'écouler plus facilement et au verre de se salir à nouveau plus longtemps.

Conseil n°2 : utiliser les produits de nettoyage avec parcimonie

L'utilisation d'une trop grande quantité de produits de nettoyage des vitres peut laisser un film gras sur le verre. C'est pourquoi il faut toujours utiliser des nettoyants pour vitres ou d'autres détergents ménagers avec parcimonie et en les dosant correctement. Vous éviterez ainsi les traces et les rayures.