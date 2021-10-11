D'où vient la poussière ?

Le zoom au microscope électronique le révèle : la poussière est un « mélange coloré » de particules de différentes tailles se mélangeant et se combinant les unes aux autres. Des squames mortes aux fibres de la moquette, en passant par le pollen, les poils d'animaux et la poussière fine, tout est là : une « nourriture toute trouvée » pour les invités indésirables que sont les psocoptères, les acariens, les bactéries et les spores de moisissures. En fonction de la taille et du poids des particules, la poussière est transportée dans tous les coins et recoins par l'air en circulation ou reste en permanence en suspension sans se déposer.

La composition de la poussière domestique varie en fonction de la pièce, de l'emplacement de la résidence, du nombre de résidents et de leur mode de vie. Nous transportons une grande partie de la pollution dans nos pièces de vie avec nos chaussures. C'est pourquoi l'utilisation de caillebotis, de tapis en coco et en textile ou de profilés en caoutchouc mérite d'être envisagée pour créer des « zones de rétention de la saleté ». Placées devant les entrées, elles récupèrent une grande partie de la saleté qui, sinon, se retrouverait dans le couloir ou dans d'autres espaces de vie. La ventilation transporte également de la suie, des spores fongiques ou du pollen dans la maison.