Nettoyage des espaces de vie : conseils pour éviter la poussière et la saleté
Des chambres et un salon bien entretenus contribuent de manière significative au sentiment de bien-être dans son foyer. Avec un peu d'ordre et des conseils adaptés, la maison peut être tenue propre en permanence à moindre effort.
L'ordre simplifie la vie
La propreté et l'ordre sont souvent mentionnés comme allant de pair, cependant ces questions doivent être traitées séparément. Essayer de nettoyer un logement en désordre est généralement inutilement fastidieux et prend beaucoup de temps. C'est pourquoi il est conseillé de faire d'abord un grand rangement avant de nettoyer.
Ranger correctement
La façon la plus simple de maintenir l'ordre est de ranger régulièrement. Le rangement est plus facile lorsqu'il est effectué par étapes régulières, ce qui évite le chaos redouté. Il est préférable de ranger tout de suite les objets qui peuvent l'être rapidement plutôt que de les noter sur une liste de choses à faire ou sur un calendrier de nettoyage. Tous les objets du foyer doivent avoir une place déterminée. Des récipients adaptés, tels que des boîtes ou des paniers, peuvent contribuer à libérer les surfaces, mais il faut également les ranger de temps en temps. Ne surchargez pas les surfaces horizontales telles que les tables, les étagères et les rebords de fenêtre, au risque de rendre le dépoussiérage fastidieux.
Minimalisme
On pourrait écrire des livres entiers sur le thème très à la mode du minimalisme, mais quelques considérations simples peuvent déjà avoir un impact considérable. Moins vous possédez d'objets, moins vous devez ranger avant de nettoyer, et plus il est facile de conserver votre intérieur en ordre à long terme. La règle semble presque trop simple, mais son application l'est moins. Comme le rangement, le tri doit être effectué par petites étapes, sans essayer de tout faire en un week-end.
Il peut être utile de vous interroger sur l'intérêt de vos objets : appréciez-vous vraiment tous ces souvenirs de vacances sur l'étagère ? Devez-vous garder tous mes vieux romans policiers ? Quand avez-vous porté ce vêtement pour la dernière fois ? Il n'est pas toujours nécessaire de faire un grand ménage tel que décrit par l'experte japonaise en rangement Marie Kondo, mais quelques objets en moins peuvent accélérer sensiblement le dépoussiérage hebdomadaire. Une fois que vous vous êtes débarrassé de quelques objets, le rangement devient nettement plus facile.
Mobilier nécessitant peu d'entretien
Dès le choix des meubles et des revêtements de sol, il faut tenir compte de leurs besoins en nettoyage. Les étagères ouvertes sont très chics, mais sont également un terrain propice à l'accumulation de la poussière. Les armoires et les tiroirs fermés sont plus faciles à nettoyer, à condition qu'ils ne soient pas trop encombrés. Pour certaines fonctions, nous recommandons de disposer d'un espace de rangement adéquat. Par exemple, vous pouvez installer une étagère pour le courrier au lieu de le poser sur la table à manger. Les objets qui sont utilisés particulièrement souvent doivent avoir un emplacement déterminé et être facilement accessibles. Le matériau et la texture des surfaces jouent également un rôle important. Sur certains meubles, on peut voir le moindre grain de poussière ; en particulier les surfaces sombres, lisses et monochromes ont rapidement l'air négligées. Conseil : les surfaces en bois naturel ou en imitation de bois gardent généralement un aspect propre plus longtemps.
Tâches de nettoyage dans les espaces de vie et le coin chambre
Conseils pour le dépoussiérage
La maison brille de mille feux du grenier à la cave et les fenêtres et portes restent fermées après l'aération — pourtant, une très fine couche de poussière se dépose sur les meubles, les plantes d'intérieur et le sol, en peu de temps. Malheureusement, passer la serpillère, le balai ou l'aspirateur n'est souvent qu'une solution temporaire, car nous soulevons inévitablement de la poussière dans nos espaces de vie.
D'où vient la poussière ?
Le zoom au microscope électronique le révèle : la poussière est un « mélange coloré » de particules de différentes tailles se mélangeant et se combinant les unes aux autres. Des squames mortes aux fibres de la moquette, en passant par le pollen, les poils d'animaux et la poussière fine, tout est là : une « nourriture toute trouvée » pour les invités indésirables que sont les psocoptères, les acariens, les bactéries et les spores de moisissures. En fonction de la taille et du poids des particules, la poussière est transportée dans tous les coins et recoins par l'air en circulation ou reste en permanence en suspension sans se déposer.
La composition de la poussière domestique varie en fonction de la pièce, de l'emplacement de la résidence, du nombre de résidents et de leur mode de vie. Nous transportons une grande partie de la pollution dans nos pièces de vie avec nos chaussures. C'est pourquoi l'utilisation de caillebotis, de tapis en coco et en textile ou de profilés en caoutchouc mérite d'être envisagée pour créer des « zones de rétention de la saleté ». Placées devant les entrées, elles récupèrent une grande partie de la saleté qui, sinon, se retrouverait dans le couloir ou dans d'autres espaces de vie. La ventilation transporte également de la suie, des spores fongiques ou du pollen dans la maison.
Passer l'aspirateur ou dépoussiérer d'abord ?
Les avis divergent sur la question de savoir s'il faut d'abord dépoussiérer ou passer l'aspirateur. Si l'on passe d'abord l'aspirateur, la saleté peut tomber sur le sol propre lorsque l'on nettoie ensuite les meubles et les objets. À l'inverse, passer l'aspirateur soulève toujours de la poussière, qui vient se déposer sur les surfaces fraîchement nettoyées. Dans la plupart des cas, cependant, il semble toujours plus judicieux de dépoussiérer d'abord et d'aspirer ensuite le sol. Lors du dépoussiérage, d'autres saletés telles que des miettes ou des cheveux tombent également sur le sol et sont ensuite aspirées. Si vous ouvrez les fenêtres et ventilez pendant que vous passez l'aspirateur, une grande partie de la poussière soulevée est transportée directement à l'extérieur.
Dépoussiérer correctement
- La meilleure façon d'éliminer la poussière est d'utiliser un chiffon sec et doux en coton. Il existe également des époussettes spéciales chargées électrostatiquement, qui capturent encore mieux la saleté.
- Plier le chiffon deux fois permet d'obtenir 8 sections de taille égale, utilisables pour le dépoussiérage l'une après l'autre. Cela permet d'utiliser le chiffon plus longtemps avant de devoir le laver.
- Même les petites surfaces comme les cadres de tableaux et de portes, les radiateurs ou les feuilles des plantes d'intérieur prennent la poussière – il faut donc toujours procéder systématiquement et travailler de haut en bas.
- Le nettoyage humide semble pertinent à première vue, mais cette méthode fait souvent disparaître la poussière. Si vous souhaitez tout de même dépoussiérer à l'aide d'un chiffon humide, celui-ci ne doit pas être trop mouillé, au risque de faire apparaître des traces d'eau.
À quelle fréquence faut-il procéder au dépoussiérage ?
La fréquence du dépoussiérage dépend principalement de votre besoin personnel en matière de propreté. Cependant, les conditions de vie jouent également un rôle important. Si vous vivez seul et passez beaucoup de temps à l'extérieur de la maison, vous n'avez pas besoin de dépoussiérer aussi souvent qu'une famille de 4 personnes. En règle générale, la plupart des ménages doivent dépoussiérer une fois par semaine. La poussière est alors déjà visible, mais sa quantité reste supportable pour la plupart des gens.