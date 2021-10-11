Woonkamer schoonmaken : tips tegen stof en vuil

Minimalisme

Over het trendy onderwerp minimalisme kan je boeken vol schrijven maar met een paar kleine aanpassingen kan je grote resultaten behalen. Hoe minder je bezit, hoe minder er voor het schoonmaken opgeruimd moet worden en hoe eenvoudiger het is om alles op de lange termijn netjes te houden. Dat klinkt heel simpel maar bij de uitvoering gaat het vaak toch mis. Net als bij het opruimen is het ook hierbij verstandig om kleine stappen te zetten en niet te proberen om alles in één weekend af te werken.

Het kan helpen om eens kritisch naar je eigen spullen te kijken: zijn die vakantiesouvenirs op de boekenplank wel zo leuk? Moet ik oude misdaadromans echt bewaren? Wanneer heb ik dat kledingstuk voor het laatst gedragen? Het is niet nodig om zo radicaal te werk te gaan als de Japanse opruimspecialist Marie Kondo, maar met net iets minder spullen gaat het wekelijkse afstoffen duidelijk sneller. En als de eerste dingen eenmaal de deur uit zijn, wordt het opruimen vanzelf gemakkelijker.