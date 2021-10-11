Woonkamer schoonmaken : tips tegen stof en vuil
Een verzorgde slaap- en woonkamer zijn heel belangrijk om je binnen je eigen vier muren prettig te voelen. Door een beetje op te ruimen en met de juiste tips kan het huis met weinig moeite worden schoon gehouden.
Opruimen is het halve werk
Proper en opgeruimd worden vaak in een adem genoemd, maar ze moeten wel apart worden aangepakt. Een huis dat niet opgeruimd is proberen schoon te maken is vaak een onnodig zware klus en duurt erg lang. Het is daarom beter om voor het schoonmaken eerst flink op te ruimen.
Goed opruimen
Door regelmatig op te ruimen blijft het huis op orde. Opruimen gaat eenvoudiger als het in kleine stukjes gebeurt, zo voorkom je ook de gevreesde chaos. Dingen die snel gedaan kunnen worden, kun je beter meteen doen in plaats van ze op een to-do-lijstje of een poetsschema te zetten. Alles in huis zou een vaste plaats moeten hebben. Geschikte opbergplaatsen zoals dozen of manden kunnen helpen om ruimtes leeg te houden, maar moeten zelf ook af en toe opgeruimd worden. Het is beter om tafels, boekenplanken en vensterbanken niet te vol te zetten want afstoffen wordt dan een tijdrovende klus.
Minimalisme
Over het trendy onderwerp minimalisme kan je boeken vol schrijven maar met een paar kleine aanpassingen kan je grote resultaten behalen. Hoe minder je bezit, hoe minder er voor het schoonmaken opgeruimd moet worden en hoe eenvoudiger het is om alles op de lange termijn netjes te houden. Dat klinkt heel simpel maar bij de uitvoering gaat het vaak toch mis. Net als bij het opruimen is het ook hierbij verstandig om kleine stappen te zetten en niet te proberen om alles in één weekend af te werken.
Het kan helpen om eens kritisch naar je eigen spullen te kijken: zijn die vakantiesouvenirs op de boekenplank wel zo leuk? Moet ik oude misdaadromans echt bewaren? Wanneer heb ik dat kledingstuk voor het laatst gedragen? Het is niet nodig om zo radicaal te werk te gaan als de Japanse opruimspecialist Marie Kondo, maar met net iets minder spullen gaat het wekelijkse afstoffen duidelijk sneller. En als de eerste dingen eenmaal de deur uit zijn, wordt het opruimen vanzelf gemakkelijker.
Eenvoudig te onderhouden inrichting
Al van bij het uitzoeken van meubels en vloerbedekking moet er nagedacht worden over de schoonmaak ervan. Open kasten zijn prachtig om te zien maar zijn ook een ideale broedplaats voor stof. Dichte kasten en laden zijn gemakkelijker schoon te houden, zolang ze maar niet te vol worden gestopt. Voor bepaalde dingen is een goede opbergplek nodig, zo kun je bijvoorbeeld de post een vaste plaats geven zodat die niet op de eettafel komt te liggen. Dingen die vaak gebruikt worden, moeten een vaste plaats krijgen en snel te pakken zijn. Ook het materiaal en de eigenschappen van de oppervlakken spelen een grote rol. Op veel meubels is elk stofje zichtbaar en met name donkere, gladde oppervlakken in één kleur zien er al snel smoezelig uit. Tip: natuurlijke oppervlakken in hout of imitatiehout blijven er langer proper uitzien.
Schoonmaakklussen in woon- en slaapruimtes
Tips voor het afstoffen
Het hele huis is van boven tot beneden weer brandschoon en na het luchten blijven ramen en deuren gesloten. En toch ontstaat er na korte tijd weer een flinterdun laagje stof op uw meubels, planten en vloer. Helaas helpt vegen, dweilen of stofzuigen maar voor korte tijd want waar mensen wonen, ontstaat onvermijdelijk stof.
Waar komt stof vandaan ?
Onder de microscoop wordt het duidelijk: stof is een ‘bont geheel’ van deeltjes van verschillend formaat die zich met elkaar mengen en verbinden. Van dode huidschilfers, tapijtvezels, pollen en haren van huisdieren tot fijn stof, het is er allemaal bij en vormt een voedingsbodem voor ongenode gasten zoals stofluizen, huisstofmijten, bacteriën en schimmelsporen. Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de deeltjes vliegt het stof naar alle kanten of blijft het rondcirculeren zonder neer te slaan.
De samenstelling van huisstof is afhankelijk van de kamer, de ligging van de woning en het aantal bewoners en hun leefwijze. Een groot deel van het vuil brengen we met onze schoenen mee naar binnen. Daarom zijn schoonlooproosters, kokos- en textielmatten of rubbermat belangrijk als ‘vuilvangers’. Als ze voor de deur worden gelegd, vangen zij al een groot deel van het vuil op, dat anders in de gang of in andere woonruimtes terecht zou komen. Door te ventileren komen er ook roet, schimmelsporen of pollen in huis binnen.
Eerst stofzuigen of eerst afstoffen ?
Bij de vraag of het beter is om eerst af te stoffen of eerst te stofzuigen, zijn er twee kampen. Als u eerst stofzuigt kan bij het afstoffen het vuil van meubels en voorwerpen op de schone vloer vallen. Omgekeerd gaat er door het stofzuigen weer stof dwarrelen dat dan op zojuist afgestofte oppervlakken terechtkomt. In de meeste gevallen lijkt het toch het beste om eerst af te stoffen en daarna te stofzuigen. Bij het afstoffen valt er ook ander vuil op de grond, zoals kruimels en haren, dat dan meteen ook wordt opgezogen. Als tijdens het stofzuigen de ramen open zijn en het huis geventileerd wordt, verdwijnt een groot deel van het ronddwarrelende stof direct naar buiten.
Goed afstoffen
- U kan stof het beste verwijderen met een droge, zachte katoenen doek. Er bestaan ook speciale stofdoeken, die elektrostatisch geladen zijn waardoor ze het stof nog beter aantrekken.
- Door de doek tweemaal te vouwen, ontstaan er 8 gelijke delen die na elkaar kunnen worden gebruikt om af te stoffen. Zo kan de doek langer worden gebruikt voordat hij uitgewassen moet worden.
- Ook kleine oppervlakken zoals lijsten en deurposten, radiatoren en bladeren van kamerplanten trekken stof aan. Ga daarom systematisch te werk en werk van boven naar beneden.
- Nat afstoffen lijkt in eerste instantie een slimme keuze, maar op deze manier wordt het stof vaak uitgeveegd. Als u toch liever nat stof afneemt, gebruik dan een niet te natte lap om watervlekken te voorkomen.
Hoe vaak moet er worden afgestoft ?
Hoe vaak u afstoft hangt in de eerste plaats af van uw persoonlijke behoefte aan hygiëne. Ook levensomstandigheden spelen daarbij een belangrijke rol. Wie alleen woont en veel tijd buitenshuis doorbrengt, hoeft minder te poetsen dan een gezin van 4 personen. Als vuistregel kan gesteld worden dat de meeste huishoudens eenmaal per week zouden moeten afstoffen. Dan is het stof wel zichtbaar maar voor de meeste mensen nog binnen de grenzen van het aanvaardbare.