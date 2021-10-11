Schoonmaaktips voor de eigenaars van huisdieren
Huisdieren brengen leven in huis. Ze worden gevoed, verzorgd en vooral vertroeteld. De extra moeite die het ons kost bij het schoonmaken, nemen we er graag bij. Want een huisdier betekent niet alleen meer vuil, ze zorgen er ook voor dat het sneller door het hele huis wordt verspreid. Met een paar simpele tips is het mogelijk om een huis met huisdieren schoon en netjes te houden.
Extra werk bij het huishouden
De hond laat met zijn modderige pootjes afdrukken achter op uw pas gedweilde vloer, de kat vindt zijn eten het lekkerst als het naast het etensbakje ligt en de cavia vliegt heen en weer in zijn kooi waardoor zijn haartjes door heel de kamer dwarrelen! Welkom in een huis met dieren. Een huisdier zorgt onvermijdelijk voor extra vuil, allergenen en mogelijke ziekteverwekkers in huis. Een regelmatige en grondige schoonmaak van hun kooien, volières en favoriete plekjes is niet alleen goed voor de netheid, maar ook voor de hygiëne en de gezondheid - van zowel mens als dier. Net als bij veel andere huishoudelijke taken geldt voor het schoonmaken het volgende: bewezen methoden werken meestal goed en zijn bruikbaar, maar met de juiste techniek is het nog praktischer en gemakkelijker.
Maak vaker tussendoor schoon
Als honden, katten, cavia's, hamsters of konijnen deel uitmaken van uw huishouden is één keer per week of om de twee weken het huis een grote schoonmaakbeurt geven in de regel niet voldoende. Dierenharen, etensresten en vuil dat mee binnenkomt van buiten of zelfs poep dat per ongeluk wordt achtergelaten, zorgen ervoor dat je vaker het reinigingsapparaat moet gebruiken. Voor deze dagelijkse taken moet voldoende tijd vrijgemaakt worden. Veel vervuilingen zijn beperkt tot bepaalde ruimtes. Vuil dat van buitenaf naar binnen wordt gebracht, verzamelt zich voornamelijk bij de ingang. Zwerfvuil vind je rondom het hok van het konijn en wanneer de poes de kattenbak verlaat of in de bak aan het graven is.
In dergelijke gevallen is het goed om een stoffer en blik bij de hand te hebben. Een nog betere oplossing voor dit werk is een draadloze stofzuiger, een robotstofzuiger met dweilfunctie, een kruimeldief of een lichte accu-rolveger. Tal van lichte vervuilingen kunnen zo in een mum van tijd worden verwijderd.
Haren van huisdieren verwijderen
Dierenharen zijn bijzonder onaangenaam wanner ze in direct contact komen met mensen, bijvoorbeeld op de sofa. Een pluizenroller is handig om haren van huisdieren te verwijderen van gestoffeerde meubels. Een accu-rolveger daarentegen is veel praktischer voor tapijten of deurmatten, waar dierenharen vaak bijzonder hardnekkig op vast komen zitten. Dankzij zijn roterende borstel worden honden- of kattenharen zeer effectief uit de tapijtvloeren verwijderd. De borstel kan nadien gemakkelijk en betrouwbaar worden gereinigd omdat hij is bedekt met een gaas-sleeve. Bij het uitnemen van de sleeve worden de haren eenvoudig van de borstel getrokken. Om de hoeveelheid haar die op de vloer en de meubels terechtkomt te beperken, is het bovendien raadzaam uw huisdieren regelmatig te borstelen.
Kleding, hun favoriete knuffeldekens en dergelijke kunnen comfortabel en met gegarandeerd succes in de droogtrommel worden "onthaard". Als u geen pluizenroller bij de hand heeft, kan plakband ook helpen om haren van kleding of stoffering te verwijderen. Voor gestoffeerde meubels of dierenbedden zijn speciale opzetstukken voor draadloze stofzuigers zoals turbomondstukken ook geschikt als u dierenharen van textieloppervlakken wilt verwijderen.
Hygiënisch schoonmaken
Wanneer u een dier in huis hebt, is vooral de keuze van het schoonmaakmiddel van groot belang. Tijdens het eten en spelen kunnen de viervoeters in contact komen met resten van schoonmaakmiddelen op de vloer en op andere oppervlakken. Veel huisdieren zijn hier gevoelig voor. Door hun verhoogde reukzin is de geur alleen soms al genoeg om problemen te veroorzaken. Een andere oplossing is de stoomreiniger gebruiken voor de regelmatige reiniging van vloerbekledingen zoals parket, laminaat, steen of keramische tegels. Chemische reinigingsmiddelen worden hier helemaal niet gebruikt. De hete stoom en de mechanische wrijving van doeken en opzetborstels zorgen ervoor dat het tot in de poriën schoon wordt. Zeker in de buurt van etensbakken is dit een belangrijk thema.
Neus- en pootafdrukken op glas en andere gladde oppervlakken
Ramen waaraan honden of katten hebben gelikt of pootafdrukken op glas en andere gladde oppervlakken maken onlosmakelijk deel uit van het dagelijks leven van de baasjes. Het verwijderen van deze lelijke vlekken kan veel tijd in beslag nemen. Maar deze klus is snel geklaard met een Window Vac: sproei met de spuitflacon de reinigingsoplossing op de vlek en verdeel dit gelijkmatig met de microvezelovertrek. Zuig daarna alles in één keer op met de Window Vac en wrijf alles droog met een microvezeldoek. Resultaat: de vlekken zijn verdwenen.
Als de speekselresten al zijn opgedroogd en hardnekkig vastzitten, helpt een trillende draadloze ramenreiniger KV4 om de oppervlakken makkelijk schoon te maken.
Schoonloopmat tegen vuil schoonmaken
Er bestaat niet zoiets als slecht weer voor buitenkatten en al zeker niet voor honden. Ze moeten elke dag een frisse neus halen. Maar als alles buiten nat en modderig is, lukt het niet om geen sporen achter te laten als je thuiskomt. Bij honden kan men het meeste vuil in de gang van hun pootjes halen of ze onder de douche zetten en daarna droogwrijven. Katten pikken dat meestal niet. Een schoonloopmat kan hier uitkomst bieden. Meestal is het toereikend als je bij de deur matten neerlegt waar de viervoeters overheen moeten lopen. Dit neemt het meeste vuil al op voordat de pootjes sporen kunnen achterlaten op de vloer.
Als er pootafdrukken op harde vloeren en tegels terecht zijn gekomen, kunnen deze eenvoudig worden verwijderd met een Floor Cleaner.
Als het buiten regent, zijn pootafdrukken van honden en katten op tapijten en stofferingen niet ongewoon. Maar geen zorgen: er is geen haast bij moddervlekken. Gewoon laten opdrogen, daarna het grove vuil verwijderen en de vlek tussen de vezels nabewerken met water. Blijft het vuil toch hardnekkig zitten, dan kan u voor de reiniging van uw tapijt of meubels ook een tapijtreiniger gebruiken.
Kattenbakvuling, geen probleem
Katten begraven hun behoefte - zelfs thuis in de kattenbak. Afhankelijk van het temperament en de bedrevenheid van de kat wordt het als kattenbakvulling gebruikte granulaat royaal buiten het toilet verspreid. De kleine korrels kunnen snel en eenvoudig worden opgevangen met een accu-rolveger of een draadloze stofzuiger. Dit is ook sterk aan te raden want als het granulaat achteloos wordt vertrapt, kan dit krassen veroorzaken op de vloer.
Als u wilt voorkomen dat er te veel granulaat in de kamer wordt verspreid, kies dan voor een kattenbak met een ver naar binnen stekende rand. Zo bent u zeker dat de kattenbakvulling in de bak blijft.