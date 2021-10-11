Maak vaker tussendoor schoon

Als honden, katten, cavia's, hamsters of konijnen deel uitmaken van uw huishouden is één keer per week of om de twee weken het huis een grote schoonmaakbeurt geven in de regel niet voldoende. Dierenharen, etensresten en vuil dat mee binnenkomt van buiten of zelfs poep dat per ongeluk wordt achtergelaten, zorgen ervoor dat je vaker het reinigingsapparaat moet gebruiken. Voor deze dagelijkse taken moet voldoende tijd vrijgemaakt worden. Veel vervuilingen zijn beperkt tot bepaalde ruimtes. Vuil dat van buitenaf naar binnen wordt gebracht, verzamelt zich voornamelijk bij de ingang. Zwerfvuil vind je rondom het hok van het konijn en wanneer de poes de kattenbak verlaat of in de bak aan het graven is.

In dergelijke gevallen is het goed om een stoffer en blik bij de hand te hebben. Een nog betere oplossing voor dit werk is een draadloze stofzuiger, een robotstofzuiger met dweilfunctie, een kruimeldief of een lichte accu-rolveger. Tal van lichte vervuilingen kunnen zo in een mum van tijd worden verwijderd.