VIBRAPAD KV 4: TRILLENDE REINIGER

De trillende KV 4 reiniger maakt vuile gladde oppervlakken moeiteloos snel weer schoon. Eerst wordt het vuil met de KV 4, inclusief elektrische watervoorziening en trilfunctie, losgemaakt van het oppervlak. Vervolgens kan het achterblijvende vocht met de Window Vac streep- en druppelvrij worden afgezogen.

Streepvrije reiniging in 4 stappen

Wasseraustrag

Automatische bevochtiging

Automatische waterafgifte: de automatische bevochtiging van de microvezeldoek zorgt ervoor dat de omliggende oppervlakken niet nat worden. Handen en vloeren blijven droog. En omdat spuiten niet nodig is, bespaart u ook tijd.

Vibration

Trillende functie

Dankzij de vibraties van de KV 4 wordt de reiniging kinderspel, waardoor het handmatig schrobben van hardnekkige vervuiling niet langer nodig is.

 

 

 

KV 4

Vuil losmaken

De combinatie van de automatisch bevochtigde microvezeldoek- en de trillende functie van de KV 4 zorgen voor een eenvoudige verwijdering van al het vuil.

Absaugen

Streepvrij afzuigen

Het achterblijvende vocht eenvoudig met de Window Vac streep- en druppelvrij afzuigen.

Toestellen

Maakt door vibratie het vuil los - zonder schrobben

Specificaties

vorreinigung

Moeiteloos reinigen

De vibratie ondersteunt de reiniging, waardoor het wegpoetsen van hardnekkige vervuiling niet langer nodig is.

Bedienung

Eenvoudige hantering

De rechterknop start de bevochtiging, de linkse knop, de vibraties. Zo simpel is het.

 

 

Vuil? Weg op alle gladde oppervlakken!

KV 4 Kitchen
 
KV 4 Table
 
KV 4 Bath
 
Window
 
Bathroom
 
Kitchen
 