VIBRAPAD KV 4: TRILLENDE REINIGER
De trillende KV 4 reiniger maakt vuile gladde oppervlakken moeiteloos snel weer schoon. Eerst wordt het vuil met de KV 4, inclusief elektrische watervoorziening en trilfunctie, losgemaakt van het oppervlak. Vervolgens kan het achterblijvende vocht met de Window Vac streep- en druppelvrij worden afgezogen.
Streepvrije reiniging in 4 stappen
Automatische bevochtiging
Automatische waterafgifte: de automatische bevochtiging van de microvezeldoek zorgt ervoor dat de omliggende oppervlakken niet nat worden. Handen en vloeren blijven droog. En omdat spuiten niet nodig is, bespaart u ook tijd.
Trillende functie
Dankzij de vibraties van de KV 4 wordt de reiniging kinderspel, waardoor het handmatig schrobben van hardnekkige vervuiling niet langer nodig is.
Vuil losmaken
De combinatie van de automatisch bevochtigde microvezeldoek- en de trillende functie van de KV 4 zorgen voor een eenvoudige verwijdering van al het vuil.
Streepvrij afzuigen
Het achterblijvende vocht eenvoudig met de Window Vac streep- en druppelvrij afzuigen.
Toestellen
Maakt door vibratie het vuil los - zonder schrobben
Specificaties
Moeiteloos reinigen
De vibratie ondersteunt de reiniging, waardoor het wegpoetsen van hardnekkige vervuiling niet langer nodig is.
Eenvoudige hantering
De rechterknop start de bevochtiging, de linkse knop, de vibraties. Zo simpel is het.