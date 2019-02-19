VIBRAPAD KV 4: TRILLENDE REINIGER

De trillende KV 4 reiniger maakt vuile gladde oppervlakken moeiteloos snel weer schoon. Eerst wordt het vuil met de KV 4, inclusief elektrische watervoorziening en trilfunctie, losgemaakt van het oppervlak. Vervolgens kan het achterblijvende vocht met de Window Vac streep- en druppelvrij worden afgezogen.