DROOGIJSREINIGING
Vervuilde oppervlakken, onderdelen of machines zijn dikwijls moeilijk schoon te krijgen. Bij het droogijsstralen met de krachtige ice blasters van Kärcher zijn extra napoetsbehandelingen overbodig. De droogijspellets lossen na het stralen volledig in kooldioxide (CO2) op. Wat overblijft, is een schoon product.
Kooldioxide (CO2) basis voor een milieuvriendelijke manier van reiniging.
Wat is droogijs?
Droogijs of CO2 in vaste vorm wordt verkregen door de expansie van vloeibaar koolstofdioxide bij atmosferische druk. De CO2 -sneeuw die daardoor ontstaat, wordt samengedrukt waardoor blokken of pellets ontstaan. Droogijs is de vaste vorm van kooldioxide (CO2) gevormd bij een temperatuur van -79 °C. Koolstofdioxide wordt van nature als gas op aarde aangetroffen. Het is niet giftig en geurloos en wordt onderandere gebruikt om dranken te verzadigen om ze een frisse smaak te geven en de consumptie te verlengen. Droogijs wordt ook gebruikt in bijvoorbeeld de voedingsindustrie om voedsel te koelen of toegepast in de gezondheidszorg voor verschillende toepassingen.
Reinigen met droogijs hoe werkt dat?
Reiniging met droogijs = koude x snelheid
De Ice Blaster versnelt de tot 3 millimeter grote droogijspellets onder perslucht over een afstand van 150 m/s. Door de koude van –79 °C bevriest het vuil en scheurt het. De droogijspellets kunnen door hun hoge snelheid vervolgens het vuil eenvoudig losbreken. Dit is een bijzonder effectieve methode, waarbij nagenoeg elk vuil wordt verwijderd, zonder dat het materiaal wordt beschadigd.
De reinigende werking van droogijsstralen is gebaseerd op 3 effecten:
Inslageffect: de persluchtstroom die het droogijs versnelt en het ontwerp van de straalpijp zorgen voor een grote kinetische energieoverdracht.
Thermoshock: door het temperatuursverschil tussen het te behandelen oppervlak en het droogijs ontstaat een grote temperatuurgradiënt. Deze temperatuurgradiënt veroorzaakt microscopische scheurtjes in de te verwijderen laag, waardoor deze makkelijker loskomt.
Micro-explosie: op het moment dat een droogijsdeeltje het te behandelen oppervlak raakt, wordt het omgezet in gas. Het volume van het gas is ongeveer 800 keer groter dan het droogijsdeeltje. Dit veroorzaakt een liftende kracht waardoor het vuil verwijderd wordt.
Hoe belangrijk is de kwaliteit van droogijs?
De ervaring leert, dat met vers geproduceerde droogijs-spellets aanzienlijk beter en sneller kan worden gereinigd. Daarom is het bij droogijsstralen van essentieel belang dat er altijd zo vers mogelijk droogijs wordt gebruikt.
Droogijs dat enkele dagen oud is, verliest aan dichtheid en vermindert de reinigingsresultaten. Het resultaat is dat er meer droogijs nodig is om een bepaald oppervlak te reinigen. Bovendien sublimeert het droogijs continu. Dit betekent dat er bijvoorbeeld van oorspronkelijk 100 kg droogijs-pellets na één dag nog maar ca. 92 kg resteert.
De voordelen op een rijtje
Reinigen waar water niet gewenst is
Overal waar niet gereinigd mag/kan worden met water is droogijsstralen ideaal. Bijvoorbeeld bij de reiniging van schakelkasten of de periodieke reiniging van andere elektrische componenten. Droogijs is niet-geleidend en vonkvrij zodat er geen risico is op elektrocutie, kortsluiting of explosie.
Verlagen van de downtijd in verband met reiniging
Dankzij droogijsstralen kan de downtijd aanzienlijk beperkt worden omdat de te reinigen onderdelen/machines niet gedemonteerd hoeven te worden. De ijspallets komen werkelijk overal en reinigen uiterst efficient in de meest kleine hoekjes. De downtime wordt zo aanzienlijk verkort omdat de tijdrovende demontage en montage overbodig zijn. Het productieproces ondervind dankzij cleaning in place (CIP) maar heel weinig hinder waarmee de reinigingskosten in de meeste gevallen niet op kunnen tegen de economische meerwaarde van het sneller reinigen.
Milieuvriendelijke reiniging
Bij droogijsstralen worden geen chemicaliën of straalmiddelen gebruikt. Hierdoor ontstaan er bij de reiniging geen giftige of schadelijke dampen.
Oppervlakken blijven intact
U wilt gevoelige oppervlakken behoedzaam reinigen? Droogijsstraling is niet abrasief en verwijdert het vuil zonder het oppervlak aan te tasten. Bij droogijsstralen worden geen chemicaliën of straalmiddelen gebruikt. Hierdoor ontstaan er bij de reiniging geen giftige of schadelijke dampen. Het reinigen met droogijs levert dus geen gevaar op voor de gebruiker en de mensen in de directe omgeving van het te reinigen object.
Wereldprimeur; de L2P droogijsreiniger
Een revolutionaire reinigingsmethode
Onze gepatenteerde droogijsreiniger IB 10/8 L2P is een technisch hoogstaande machine. Voor het eerst kunt u deze geavanceerde reinigingsmethode op elke gewenst moment en zonder lange voorbereiding toepassen. De IB 10/8 L2P is altijd direct klaar voor gebruik omdat de ijspellets on-demand worden geproduceerd. Deze machine heeft tijdens het gebruik bovendien weinig perslucht nodig. Deze en andere speciale eigenschappen maken droogijsstralen met de IB 10/8 L2P een aantrekkelijke en betaalbare optie voor veel doelgroepen en toepassingen.
De afkorting L2P staat voor "Liquid to Pellet" en daarmee voor de directe omzetting van vloeibaar CO₂ in droogijspellets. Een gepatenteerde compressoreenheid die in het apparaat is geïntegreerd, genereert de droogijspellets rechtstreeks uit de CO₂ die in de gasfles wordt vervoerd - niet als reserve, maar precies zoals vereist en zonder vertraging. In vergelijking met het conventionele proces scheelt dit de hele logistieke inspanning en opslag in koelcontainers. Het verlies van droogijs door sublimatie wordt voorkomen. Het reinigingsresultaat is hetzelfde als bij de vorige methode. Het komt erop neer dat het veel flexibeler, eenvoudiger en onafhankelijker is.
Voorbeelden van reiniging met Ice Blasting
Zuiverheid voor alle toepassingen.
Kärcher Ice Blasters kunnen volledig zonder reinigingsmiddelen of chemische additieven. Ze kunnen zonder problemen ook worden gebruikt voor toepassingen waarbij een reiniging met water of zand wettelijk verboden is. Doordat de pellets zonder resten oplossen, ontstaat er geen afvalwater. De droogijspellets kunnen met behulp van de krachtige droogijs-pelletizers van Kärcher in een handomdraai zelf worden gemaakt.
Staal-, metaal- en machinebouw
De basis- en onderhoudsreiniging van productiemachines, lasrobots, transportbanden en lakinstallaties kan met de ice blasters van Kärcher zeer eenvoudig handmatig plaatsvinden.
Drukkerijen
Na het droogijsstralen zien alle gereinigde drukmachines en -cilinders, gereedschappen etc. er weer als nieuw uit.
Hout- en elektro-industrie
Het droogijsstralen is ook ideaal voor het reinigen van houtbewerkingsmachines, generatoren, turbines, schakelkasten etc.
Kunststof- en verpakkingsindustrie
Spuitgietmatrijzen en productiestraten worden door de droogijsstralers ontdaan van siliconen en rubber en van verf, lak en vele andere verontreinigingen.
Auto-industrie, gieterijen en kunststofspuiterijen
Onze droogijsreinigers ontdoen alle mogelijke onderdelen en werkstukken van bind- en antikleefmiddelen. Resten van siliconen, rubber, verf, lak, lagen etc. kunnen zonder enige moeite uit spuitgietmatrijzen, werkstukken en complete productiestraten worden verwijderd. Alles wordt schoon zonder sporen achter te laten.
Levensmiddelen-, farmaceutische en cosmeticaindustrie
Met een Ice Blaster kunnen vul- en menginstallaties, productiestraten en handling-systemen alsook tanks en ovens worden ontdaan van cokes, aanbrandingen en aanslag, vet en afzettingen.
Papierindustrie
In de papierindustrie ontstaan afzettingen van lijm, kalk, stof en celstoffen. Machinestoringen en kwaliteitsafnames zijn hiervan het gevolg. Met droogijs gereinigde installaties zijn sneller schoon en daardoor ook weer sneller operationeel.
Steden en gemeenten
Graffiti en kauwgom: het probleem van vele steden en gemeenten. Hierbij is een reinigingsmethode vereist, waarbij de wanden en oppervlakken grondig maar tegelijk veilig worden gereinigd – zoals de Ice Blasters van Kärcher. Deze verwijderen vuil, zonder het basismateriaal te beschadigen.
De milieuvriendelijkheid van de droogijsstraal.
Geen gevaarlijke substanties
Bij droogijsstralen worden geen giftige of milieuvriendelijke chemicaliën of oplosmiddelen gebruikt. Hierdoor ontstaan geen giftige of schadelijke dampen. Hierdoor bestaat er geen gevaar voor medewerkers door het gebruik van gevaarlijke of schadelijke substanties.
Eenvoudig af te voeren
Bij droogijsstralen blijft er geen straalmiddel achter. Het verwijderde vuil valt op de grond en kan worden weggeveegd. Alleen het vuil hoeft nog te worden afgevoerd. Wanneer er daarentegen chemicaliën en oplosmiddelen worden gebruikt, blijft er giftig afval achter, dat tegen hoge kosten moet worden afgevoerd.
Geen restafval
Bij zand-, soda- of waterstralen wordt het gebruikte straalproduct zelf een probleem, wanneer hiermee gevaarlijke verontreinigingen zijn verwijderd. Er ontstaat een zeer grote hoeveelheid restafval, die vaak tegen zeer hoge kosten moet worden afgevoerd.
Winning van kooldioxide
CO2 ontstaat als bijproduct van andere verwerkingsprocessen in de industrie. Zo ontstaat kooldioxide bijvoorbeeld bij CO2-wassen tijdens ammoniak- en methanolsynthese. Een groot gedeelte van het gebruikte CO2 wordt uit ruw kooldioxidegas gewonnen, dat in chemische verwerkingsprocessen van aardolie en aardgas als afvalgas ontstaat. Verder ontstaat kooldioxide tijdens verbrandingsprocessen in krachtcentrales of tijdens gistingsprocessen.
In industrielanden wordt daarom CO2 niet meer apart/extra geproduceerd en is de verbranding van fossiele brandstoffen voor CO2-winning compleet verdwenen.
Veiligheidsuitrusting.
Voor droogijsstralen is de volgende beschermende uitrusting vereist.
Gehoorbescherming
Aangezien het geluidsniveau bij droogijsstralen voor een deel boven 85 dB(A) ligt, moet gehoorbescherming worden gedragen.
Handschoenen
Om bevriezingsverschijnselen door droogijspellets tegen te gaan wordt aangeraden handschoenen te dragen.
Veiligheidsbrillen
Om ogen te beschermen tegen rondvliegende deeltjes wordt het dragen van een veiligheidsbril aanbevolen. Ook het gebruik van een compleet systeem van helm, vizier en gehoorbescherming wordt aangeraden.
Adembescherming
Afhankelijk van de stofontwikkeling resp. vrijkomende CO2-concentratie is een lichte of zelfs zware adembescherming noodzakelijk.
Kooldioxidewaarschuwingssysteem
Voor detectie van CO2-concentraties in de ademlucht moet het uitvoerend personeel een eigen CO2-detector dragen. Deze slaat alarm, zodra er een kritieke concentratie wordt bereikt.