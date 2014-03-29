Reinigen met droogijs hoe werkt dat?

Reiniging met droogijs = koude x snelheid

De Ice Blaster versnelt de tot 3 millimeter grote droogijspellets onder perslucht over een afstand van 150 m/s. Door de koude van –79 °C bevriest het vuil en scheurt het. De droogijspellets kunnen door hun hoge snelheid vervolgens het vuil eenvoudig losbreken. Dit is een bijzonder effectieve methode, waarbij nagenoeg elk vuil wordt verwijderd, zonder dat het materiaal wordt beschadigd.

De reinigende werking van droogijsstralen is gebaseerd op 3 effecten:

Inslageffect: de persluchtstroom die het droogijs versnelt en het ontwerp van de straalpijp zorgen voor een grote kinetische energieoverdracht.



Thermoshock: door het temperatuursverschil tussen het te behandelen oppervlak en het droogijs ontstaat een grote temperatuurgradiënt. Deze temperatuurgradiënt veroorzaakt microscopische scheurtjes in de te verwijderen laag, waardoor deze makkelijker loskomt.



Micro-explosie: op het moment dat een droogijsdeeltje het te behandelen oppervlak raakt, wordt het omgezet in gas. Het volume van het gas is ongeveer 800 keer groter dan het droogijsdeeltje. Dit veroorzaakt een liftende kracht waardoor het vuil verwijderd wordt.





