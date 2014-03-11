Onze krachtigste veegmachine tot nu toe: Kärcher's Veegzuigmachine
Maximale veegprestaties - altijd en overal. Van de handmatige veegmachine via de walk-behind en ride-on zuigmachine tot de extreem krachtige en sterke industriële ride-on veegmachine. Schoon vegen op elk gewenst moment met een betrouwbare en innovatieve Kärcher technologie.
Eén machine, vele mogelijkheden
Flexibel in gebruik, efficiënt in de praktijk: de veegmachines en veegzuigmachines van Kärcher overtuigen over de hele linie. Hun flexibiliteit, eenvoudige bediening en perfecte reinigingsresultaten maken vegen en veegtaken eenvoudiger dan ooit.
Wat is een veegzuigmachine?
Hoogwaardig vegen: veegzuigmachines verwijderen alle soorten vuil van binnen- en buitenoppervlakken. Waarin verschillen ze van veegmachines? Tijdens gebruik verspreidt de veegzuigmachine het stof met een walsborstel, zuigt het stof vervolgens op met een zuigturbine (ventilator) en deponeert het in een filtersysteem.
Hoe werken professionele veegmachines?
Verschillende modellen vereisen verschillende veegprincipes.
Het stoffer en blik principe
De borstel draait in de tegenovergestelde richting van de rijrichting. Hierdoor wordt het vuil naar de voorkant van de veegmachine verplaatst en in de afvalcontainer (directe vuilopname) geplaatst. Kärcher’s handgeleide veeg-/veegzuigmachines en industriële veegzuigmachines werken volgens dit principe.
Voordelen:
- Stofarm vegen door lagere borstelsnelheden en een korte "veegweg"
- Minder borstelslijtage
- Ideaal voor omvangrijke en zware vervuiling en fijn stof
Overgooiprincipe
Het vuil wordt tegen de rijrichting in verzameld en via de hoofdbezem in de achterste vuilcontainer gegooid. Kärcher’s walk-behind veegmachines en zitveegmachines werken volgens dit principe.
Voordelen:
- Container staat tot 100% vulniveau toe
- Ideaal voor grof en licht vuil
- Vangt eenvoudig grof vuil op met behulp van een grofvuilklep
- Goed overzicht door voorwaartse zitpositie
Welke veeg-/zuigmachine is de juiste voor mij?
Het perfecte model voor elke uitdaging: van handveegmachines tot industriële zitveegmachines – de veeg-/zuigmachines van Kärcher voldoen aan de verwachtingen van de klant op het gebied van flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Kärcher biedt ook alle relevante aandrijftypes voor elk toepassingsgebied - benzine, diesel, LPG of elektrisch.
Een overzicht van onze modellen:
Handgeleide veeg-/zuigmachines
Voor binnenplaatsen, paden, werkplaatsen en zalen. Voor conciërges, handelaars, schoonmaakbedrijven en de industrie. Walk-behind veegmachines en veeg-/zuigmachines zijn ergonomisch en gemakkelijk te gebruiken. Ze vegen grondig en met een lage stofontwikkeling - zelfs in de hoeken. Machines met een tractieaandrijving zijn ideaal voor oppervlakken vanaf 300m2.
Zitveeg-/zuigmachines
Zuinig, schoon en efficiënt voor middelgrote tot grote oppervlakken: dankzij het grote aanbod van machines. De Kärcher veeg-/zuigmachines voldoen aan alle eisen. Er wordt speciale aandacht besteed aan de nieuwste, klantgerichte technologie en de eenvoudige bediening, toegang en diensten.
Industriële veegmachines
Of het nu gaat om de logistieke sector, staal, bouw of cementfabrieken: de industriële veegmachines van Kärcher zijn betrouwbaar en efficiënt. Ze zijn ontworpen voor het zwaarste industriële gebruik op grote oppervlakken en grote vuilhoeveelheden. De bekroonde filtersystemen zorgen voor een stofvrije omgeving, zelfs bij extreme gevallen.
Productzoeker Professionele veegmachines
Kies de professionele veegmachine die bij u past met de productzoeker! Ergonomisch reinigen en weinig stofontwikkeling: onze professionele veegmachines houden zowel binnen als buiten schoon, met handmatige of tractiebediening.
Vind een verscheidenheid aan machines in een oogopslag.
Wij tonen je in een handomdraai het optimale Kärcher Professional apparaat voor jouw specifieke reinigingstaak.
Wat zijn de toepassingsgebieden voor veegzuigmachines?
Eén machine, vele toepassingsgebieden: veeg-/zuigmachines worden met name gebruikt voor grotere binnen- en buitenoppervlakken. In vergelijking met normale bezems verwijderen ze zelfs grof en hardnekkig vuil, stof en afval snel en effectief – met minimale inspanning.
Typische toepassingsgebieden voor veegmachines en veegzuigmachines zijn:
- Magazijnen en logistieke faciliteiten
- Fabrieken
- Parkeerplaatsen en laadbruggen
- Voedingsmiddelenindustrie
- Sport en recreatie faciliteiten
- Staal- en metaalindustrie
- Elektronische industrie
- Pharmaceutische- en chemische industrie
- Transport en transportindustrie
- Beurs- en congrescentra
Op welke vloeren kunnen veegmachines en veegzuigmachines worden gebruikt?
Verschillende vloeren en soorten vuil stellen ook andere eisen aan de veeg-/zuigmachine en het bijbehorende systeem. De standaard walsborstel is de gebruikelijke keuze en onderscheidt zich door zijn flexibiliteit en lange levensduur. Diezelfde walsborstel is echter niet geschikt voor alle vloeren. Daarom biedt Kärcher verschillende oplossingen om u te helpen optimale reinigingsresultaten te behalen.
Een overzicht van de diverse walsborstels:
Hoofdbezem
- Medium borstelhardheid
- Gebruikt voor: normaal straatvuil, bladeren of stoffige stukken op asfalt, dekvloeren of dicht tegen elkaar liggende stenen
Hoofdbezem, hard
- Aanzienlijk hardere borstelharen, waarvan sommige ook stalen inzetstukken hebben
- Gebruikt voor: ruwe oppervlakken en hardnekkig vuil of zwaar afval
Hoofdbezem, zacht
- Zachte haren
- Gebruikt voor: het verwijderen van vuil en fijnstof op gladde vloeren binnen
Hoofdbezem, antistatisch
- Zachte haren
- Gebruikt voor: efficiënte tapijtreiniging op bijvoorbeeld beurzen of sportaccommodaties en hotels
- De volgende modellen worden aanbevolen voor het reinigen van tapijten en kunstgras: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Welke oppervlakteprestaties hebben veeg-/zuigmachines?
De prestaties van de veeg-/zuigmachine variëren en zijn afhankelijk van het model en de uitrusting. Een overzicht van de oppervlaktereinigingsprestaties (per uur) van de verschillende veeg-/zuigmachines vindt u in onderstaande tabel. Ter vergelijking: de prestatie van een in de handel verkrijgbare handborstel ligt tussen 120 en 160 m² (max.).
Veeg-/zuigmachine
Industriële veeg-/zuigmachines
Oppervlakte reinigingsprestaties (per uur)
7.200 – 28.000 m²
Veeg-/zuigmachine
Zitveeg-/zuigmachines
Oppervlakte reinigingsprestaties (per uur)
5.100 – 13.600 m²
Veeg-/zuigmachine
Walk-behind veeg-/zuigmachine
Oppervlakte reinigingsprestaties (per uur)
3.375 – 4.725 m²
Veeg-/zuigmachine
Handgeleide veeg-/zuigmachines
Oppervlakte reinigingsprestaties (per uur)
2.800 – 3.680 m²
Kärcher heeft de oplossingen om te voorkomen dat kunststofgranulaat in het milieu terecht komt
Het concept van duurzaamheid is diep verankerd in het familiebedrijf van Kärcher. We nemen verantwoordelijkheid voor het milieu, onze producten, de toeleveringsketen, het bedrijf, de samenleving en onze medewerkers. We geloven dat we op deze manier een verschil kunnen maken voor onze samenleving. Be the difference!Meer weten over Operation Clean Sweep