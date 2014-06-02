Levensmiddelenindustrie
Ontelbare reinigingstaken. Eén systeem. De naam Kärcher staat wereldwijd voor kracht, kwaliteit en innovatie. En voor reinigingscompetentie die nieuwe normen stelt. Als uitvinder van de hogedrukreiniging is Kärcher momenteel marktleider en een van de stuwende krachten achter technologische vooruitgang en niet alleen op dit gebied. Als leverancier van industriële uitrustingen en speciaal op het gebied van de verwerking van levensmiddelen biedt Kärcher in technisch én economisch opzicht toonaangevende oplossingen voor elk productiebereik, alsmede voor kantoorruimten en buitenfaciliteiten. Van standaardapparaten tot complete oplossingen op maat. Van advisering en planning tot en met inbedrijfstelling en full service. Vraag meer van Kärcher en u zult het ontvangen. Meer capaciteit. Meer toekomstgerichtheid. Meer duurzaamheid. Meer partnerschap. Vraag meer van Kärcher en u zult het verschil ervaren. Kärcher maakt het verschil.
Gecertificeerde systemen voor droge reiniging.
Productie-installaties voor droge producten vragen in eerste instantie om droge reinigingsprocedures voor vloeren en wanden, tanks en installaties. Stof is daarbij niet alleen een hygiënisch of gezondheidsbedreigend probleem, maar is dikwijls ook explosief. De investeringen in hoogwaardige reinigingsapparaten zijn overeenkomstig vooral investeringen in duurzaamheid, veiligheid en efficiency.
Snel opzuigen
Bij tankstations of bij overslag van producten treden er altijd weer verontreinigingen op als gevolg van morsen; deze dienen direct te worden verwijderd. Industriële zuigers van Kärcher leveren hier prima diensten door hun zuigprestaties en overeenkomstig krachtige filtertechnologie.
IJskoude professional die zacht reinigt
De Ice Blaster ontdoet vul- en menginstallaties, productielijnen en handlingsystemen alsmede tanks en ovens van hardnekkige resten, zoals vetten, afzettingen, aanbrandingen of cokes. Zonder chemische middelen of water.
Heet reinigen
Bakovens moeten regelmatig worden gereinigd. Dankzij de speciale toebehoren van Kärcher van hittebestendige materialen, van de zuigmond tot en met het filtervlies, hoeft de oven hiervoor niet langer te worden afgekoeld.
Zuigen – helemaal naar behoefte
Met de geschikte toebehoren kan elke reinigingstaak snel en perfect worden uitgevoerd. Hiervoor biedt het Kärcher systeem een verscheidenheid aan toebehoren, zoals zuigmonden, slangen en filterinzetstukken – voor elke behoefte en elke individuele eis.
Onze producten voor droogreiniging
Gecertificeerde systemen voor natte reiniging.
Productie-installaties inclusief logistieke omgeving en alle ruimten waarin met dierlijke of plantaardige olie en vet en met name vlees wordt gewerkt, stellen maximale eisen aan de hygiëne en veiligheid. Het Kärcher systeem beschikt over ideale voorwaarden om hieraan tegemoet te komen. In het bijzonder door het gebruik van moderne reinigingsmiddelen met een betrouwbaar effect. Hiervoor dient het DOSE-systeem voor een optimale dosering en een zuinig gebruik. Van cruciaal belang zijn ook het onderhoud en uitstekende werkprocedures. Hiervoor vormen, afhankelijk van de bedrijfsomvang, vaste hogedrukinstallaties de ideale technische keuze. Deze bieden door middel van een centrale aanvoer van water, heet water en reinigingsmiddelen een correcte afscheiding, bereiding en afvoer van de reinigingsmiddelen.
Hygiëne voor tafels, vloeren, wanden
De regelmatige basisreiniging alsook dagelijkse reiniging in de levensmiddelenindustrie is erop gericht de hygiëne, veiligheid op de werkvloer en de duurzaamheid te waarborgen. Een domein met vaste hogedrukinstallaties voor een maximale efficiency en speciale mobiele apparaten. Voor de vleesverwerking biedt Kärcher blauwe hogedrukslangen van levensmiddelenkwaliteit met niet afgevende buitenmantel, die resistent zijn tegen dierlijke vetten. Desgewenst ook in Longlife-uitvoering en geleidend voor tegen explosies beveiligde ruimten.
Eén keer sproeien – dubbel effect
Reiniging en desinfectie met slechts één spuitstuk. Kärcher heeft alles in huis wat u daarvoor nodig hebt: van het Inno-Foam-systeem en diverse schuimspuiten tot en met diverse reinigingsmiddelen.
Tot in het kleinste hoekje
Vuil en kiemen houden zich overal verborgen. Onder hoge druk en met heet of koud water en met de juiste reinigingsmiddelen zorgt u voor zuiverheid en hygiëne tot in het kleinste hoekje.
Aanbrengen, reinigen, opzuigen – en klaar
De T-Racer van Kärcher realiseert in vergelijking tot hogedrukstralen een tot 10 keer hoger oppervlakresultaat. Bijzonder comfortabel dankzij de spuitbeveiliging, die kruisbesmettingen voorkomt. En naar keuze met vuilwaterafzuiging.
Onze producten voor natte reiniging
Krachtig en efficiënt op kantoor.
De eisen aan zuiverheid en hygiëne zijn onbegrensd in de levensmiddelenindustrie. Met name ruimten in de buurt van de productiezones, zoals kantoren, serverruimten of sanitaire ruimten, leveren risico's op. Hier moet vuil en stof uit de productieruimte naar buiten, maar ook omgekeerd worden geweerd.
Sterk op grote oppervlakken
De innovatieve BRC-apparaatserie combineert de voordelen uit de sproei-extractie met de mechanische reinigingskracht van de borstel en is daardoor ideaal voor het tijdsbesparend behandelen van grote oppervlakken.
Droogzuiger met professionele kwaliteiten
De innovatieve T 10/1 Adv werd samen met dienstverleners in gebouwen ontwikkeld en overtuigt door zijn hoge zuigkracht in combinatie met het 5-voudige filtersysteem bestaande uit een 3-laags fleece-stofzak, permanent hoofdfilter en motorbeschermingsfilter. Een HEPA-filterpatroon kan achteraf worden aangebracht.
Reinigt grondig en diep
Doorgaande ruimten en kantoren met tapijten vereisen een regelmatige, grondige reiniging, idealiter met een tapijtborstelzuigers van Kärcher.
Mobiele reinigingskrachten
Sproei-extractieapparaten van Kärcher zijn geschikt voor alle textieloppervlakken: vloerbedekkingen, gestoffeerde meubels, bureaustoelen, passagierszitplaatsen. De praktische, mobiele en even sterke als robuuste sproei-extractieapparaten uit de Puzzi-serie beschikken over omvangrijke toebehoren en veelzijdige toepassingsmogelijkheden.
Onze producten voor kantoorreiniging
Perfecte schoonmakers voor buiten.
De buitenkant moet goed ogen. Dit geldt in het bijzonder voor de buitenoppervlakken van de onderneming, die zowel het visitekaartje van de onderneming als een weerspiegeling van de productie zijn. Hierbij komt de noodzaak om reeds bij de ingangen te voorkomen dat vuil mee naar binnen wordt gelopen. En om zowel de laadzones als de rijwegen schoon te houden. Van bladeren en straatvuil tot en met gebroken pallets en grof vuil, zowel nat als droog.
Een groot oppervlak in korte tijd
Het tijdsbesparend en efficiënt reinigen van grote buitenvlakken vereist het gebruik van veegmachines met een groot vermogen bij een laag energieverbruik, een extreme wendbaarheid, een grote inhoud en veelzijdige toebehoren.
Hard tegen vuil. Gebruiksvriendelijk
Parkeergarages, transportwegen, verbindingstunnels en taluds zijn toepassingsplaatsen voor de extreem robuuste Kärcher schrob/zuig- en veegmachines, die beschikken over een enorm klimvermogen. Ze reinigen zowel bergop als bergaf.
Volhardend in het gebruik – tot in elk hoekje
Volledig hydraulische zitveegmachines van Kärcher zijn comfortabel uitgerust en komen tot in elk hoekje. Voor elke toepassing beschikken ze over een optimale aandrijving: diesel, gas of accu.
Vegen voor een goed imago
Ieder moet zijn eigen stoep schoonvegen. De veegmachines van Kärcher zijn voor elke behoefte leverbaar in de optimale vermogensklasse. Voor een verzorgde uitstraling van de buitenoppervlakken.