Schrob-/zuigmachine BR 30/4 C
Lichte en compacte schrobzuigmachine, goed voor harde oppervlakken van 20 tot 200m² als alternatief voor handmatig schoonmaken. Geschikt voor handelszaken of aanvullend op schrobzuigmachine.
Deze machine is even gemakkelijk te manoeuvreren als een borstelstofzuiger. Er is tien keer meer contactdruk in vergelijking met dweilen met de hand, waardoor de reinigingsprestaties veel beter zijn. En dit bij een rollersnelheid van ongeveer 1.500 omwentelingen. De machine behoudt de zuigkracht zowel bij het voor- als bij het achterwaarts reinigen. De zuigmonden kunnen ook omhoog worden gezet voor hardnekkig vuil. Dit zorgt voor een langere contacttijd van de reinigingsoplossing op de ondergrond.
Kenmerken en voordelen
Sneldraaiende walsborstel
- Voor een tienmaal hogere borsteldruk dan bij handmatige reiniging.
- De walsborstel reinigt ook oppervlakken met structuur of voegen.
- De wals zorgt ervoor dat het apparaat automatisch vooruitrijdt. Het hoeft dus niet te worden geduwd.
Onmiddellijk droog
- De zachte zuigstrips zuigen de vloer droog – in voorwaartse en achterwaartse richting.
- De vloer kan onmiddellijk weer belopen worden.
- Tijdens de intensieve reiniging kan de afzuiging met het voetpedaal worden uitgeschakeld.
Afzuiging uitschakelbaar
- De afzuiging kan met het voetpedaal worden uitgeschakeld.
- Voor een grondige reiniging kan tijdens de eerste stap de reinigingsvloeistof worden aangebracht en tijdens de tweede stap worden opgezogen.
Afneembare reservoirs
- Het handige schoonwaterreservoir kan worden verwijderd en gevuld in kleine wasbakken.
- Het vuilwaterreservoir kan apart worden verwijderd en kan bijvoorbeeld in een gootsteen worden geleegd.
- De reservoirs kunnen samen of apart worden verwijderd. Met hengsel voor eenvoudig transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Werking op elektriciteit
|Tractie-aandrijving
|Vooruitgang door borstelrotatie
|Werkbreedte borstels (mm)
|300
|Werkbreedte zuigen (mm)
|300
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|4 / 4
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|200
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|130
|Borsteltoerental (tr/min)
|1450
|Borsteldruk (g/cm²)
|100
|Waterverbruik (l/min)
|0,3
|Geluidsniveau (dB(A))
|max. 72
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Max. vermogen (W)
|820
|Kleur
|antraciet
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|507 x 343 x 1145
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 1 Stuk(s)
- Transportwielen
- 2 zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Werking op elektriciteit