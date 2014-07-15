Deze machine is even gemakkelijk te manoeuvreren als een borstelstofzuiger. Er is tien keer meer contactdruk in vergelijking met dweilen met de hand, waardoor de reinigingsprestaties veel beter zijn. En dit bij een rollersnelheid van ongeveer 1.500 omwentelingen. De machine behoudt de zuigkracht zowel bij het voor- als bij het achterwaarts reinigen. De zuigmonden kunnen ook omhoog worden gezet voor hardnekkig vuil. Dit zorgt voor een langere contacttijd van de reinigingsoplossing op de ondergrond.