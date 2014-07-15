Schrob-/zuigmachines
Zelfs de inkepingen schitteren. Met behulp van hoge contactdruk, kunnen schrobmachines zowel gladde als oneven vloeren reinigen, strippen en polijsten of tapijten wassen.
Zit/step-on schrob-/zuigmachines
Geschikt vanaf een oppervlakte van 1500 m2: de Kärcher ride-on schrob-/zuigmachines zijn het comfortabele alternatief voor de grote walk-behind machines. Deze zijn bijzonder wendbaar dankzij hun geringe breedte!
Walk-behind schrob-/zuigmachines
Walk-behind schrob-/zuigmachines zijn perfect voor efficiënte reiniging op middelgrote oppervlakken tussen 400 en 5000m², zoals in winkels, zwembaden, hallen, maar ook in gangen en gangpaden en op vloeren van vele faciliteiten.
Handgeleide compacte schrob-/zuigmachines
Reinig snel kleine oppervlakken: deze schrob-/zuigmachines verzekeren een schitterende netheid tussen de bezoeken van de klanten door. Zuiniger dan een natreiniging op een oppervlakte van 100m2.