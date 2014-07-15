Handgeleide compacte schrobzuigmachines

De compacte/handgeleide schrobzuigmachines van Kärcher bieden een efficiënte, eenvoudig te bedienen reinigings- en onderhoudsoplossing voor kleine en middelgrote oppervlakken: tussen 200 en 1000 m². Ze blijken een waardevol hulpmiddel te zijn voor het reinigen van vloeren van sportfaciliteiten en zwembaden, maar ook voor gangen en keukens van restaurants en hotels, showrooms en vele andere locaties waar regelmatig nauwkeurig onderhoud nodig is. De compacte zelfrijdende schrobzuigmachines van Kärcher zijn ontworpen voor het routinematig reinigen en polijsten van harde oppervlakken in drukke en drukke omgevingen. De compacte zelfrijdende schrobzuigmachines van Kärcher zijn ontworpen voor het routinematig reinigen en polijsten van harde oppervlakken in drukke en drukke omgevingen.