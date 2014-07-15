Autolaveuses compactes / à guidage manuel

Les autolaveuses compactes/à guidage manuel Kärcher offrent une solution de nettoyage efficace pour les surfaces de petite et moyenne taille : maniables et efficaces, elles sont idéales pour l'entretien des surfaces entre 200 et 1000m². Elles se révèlent être un outil précieux pour le nettoyage du sol des installations sportives, les piscines, mais aussi pour les couloirs et les cuisines des restaurants et hôtels, les show-rooms, ainsi que de nombreux autres sites nécessitant un entretien méticuleux réguliers. Les autolaveuses compactes autotractées Kärcher sont conçues pour le nettoyage courant et le lustrage des surfaces dures dans des espaces très fréquentés et encombrés.