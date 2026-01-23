ASPIRATEURS
Les aspirateurs Kärcher combinent une puissance d'aspiration élevée, maniabilité et flexibilité. Qu'il s'agisse de personnes allergiques, de célibataires ou de familles : Kärcher a le bon aspirateur pour chaque besoin. Avec ou sans câble, avec ou sans sac. Même avec filtre à eau pour les personnes sujettes aux allergies.
Aspirateurs sans fil
VC 7 Cordless yourMax
Pour que le passage de l'aspirateur se transforme en expérience de nettoyage : le VC 7 Cordless yourMax est à la pointe de la technologie, généreusement équipé et confortable à utiliser. Le capteur de poussière innovant permet de détecter la poussière, d'adapter la puissance d'aspiration et d'utiliser efficacement l'autonomie de la batterie pouvant aller jusqu'à soixante minutes. Le moteur BLDC de 350 watts et la tension de batterie de 25,2 volts permettent d'aspirer sans effort. La fonction boost garantit une puissance d'aspiration maximale par simple pression sur un bouton. Parmi les autres avantages, on trouve le vidage de la cuve en un clic, le design ergonomique qui permet également le nettoyage des endroits difficiles d'accès ainsi que l'éclairage à LED du suceur pour sol actif qui révèle la poussière. Le nettoyage du filtre se fait très facilement à l'aide de l'outil fourni et d'un deuxième filtre de rechange. Grâce aux différents suceurs, le nettoyage devient un jeu d'enfant, quel que soit l'endroit : le suceur pour fentes élimine la poussière dans les recoins et les fentes, le suceur 2 en 1 convient au nettoyage des capitonnages et des meubles et la brosse souple permet de nettoyer également les surfaces délicates. L'indicateur d'état de la batterie et le support mural avec fonction de recharge sont aussi des atouts pratiques.
VC 6 Cordless ourFamily
La propreté est un jeu d'enfant : avec l'aspirateur poussières sans fil VC 6 Cordless ourFamily, passer l'aspirateur devient une véritable expérience de nettoyage. Le vidage du bac à poussière en un clic, la fonction boost, le design ergonomique pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès et l'éclairage LED du suceur pour sol actif, qui rend la poussière plus visible et garantit un ramassage fiable des saletés, font partie des nombreuses caractéristiques intelligentes de l'appareil.
Il se démarque également par la longue autonomie de sa batterie (50 minutes), son faible volume sonore, son outil de nettoyage du filtre séparé et son affichage clair qui indique à tout moment l'état de la batterie et les messages correspondants.
VC 4 Cordless myHome
Une liberté de mouvement maximale pour un confort maximal : avec jusqu'à 30 minutes d'autonomie, l'aspirateur poussières VC 4 Cordless myHome évite d'avoir à tirer un gros gabarit. Grâce à ses nombreuses fonctions intelligentes, passer l'aspirateur devient une véritable expérience de qualité : vidage du bac à poussière en un clic, fonction boost, volume sonore agréable, design ergonomique et suceur pour sol actif garantissant un ramassage fiable des saletés sur les sols durs et les tapis.
Fonctionnalités
De nombreuses possibilités d'utilisation
La possibilité de brancher un grand nombre d'accessoires rends le VC 4-, VC 6-, et VC 7 Cordless encore plus polyvalents.
Système de filtration sophistiqué
Composé d'un filtre cyclonique, d'un filtre à air entrant et d'un filtre hygiénique HEPA* (pour le VC 6-, & VC 7 Cordless), le système de filtration à 3 niveaux assure une évacuation de l'air particulièrement propre.
Les filtres sont faciles à nettoyer et à remplacer, ce qui augmente la durée de vie de l'aspirateur.
* EN 1822:1998
Vidage du bac à poussière en une simple pression
Éliminez la saleté facilement, de manière hygiénique et sans contact avec la saleté en appuyant sur un bouton.
Support mural pratique
Grâce à son support mural, l'appareil peut être rangé rapidement et facilement et est toujours prêt à l'emploi. Le support mural du VC 6-, & VC 7 Cordless permet aussi de charger l'aspirateur sans effort.
Technologie innovante à capteur de poussière
Avec le VC 7 Cordless yourMax, le passage de l'aspirateur devient encore plus facile et efficace. Le capteur de poussière innovant permet une détection de la poussière et un contrôle de la puissance automatiques. Grâce à l'ajustement intelligent de la puissance, l'autonomie de la batterie pouvant atteindre soixante minutes est utilisée de manière efficace. Pour aspirer en toute simplicité et en tout confort.
Un aspirateur sans fil avec batterie lithium-ion pour une plus grande liberté de mouvement
Maniables, puissants et légers, nos aspirateurs sur batterie sauront vous convaincre. Leurs puissantes batteries permettent de nettoyer sans effort le moindre recoin. Et grâce à notre vaste gamme d'accessoires, les aspirateurs sans fil sont encore plus polyvalents.
Utilisation facile
Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins. Grâce à la touche de verrouillage, vous n'avez pas besoin d'appuyer en permanence sur le bouton de marche, et le mode boost est idéal pour les endroits particulièrement sales.
Suceur pour sol actif
Ramassage optimal des saletés grâce aux rouleaux motorisés, excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles. Avec un suceur pour sol universel actif adapté aux sols durs et aux moquettes.
L'éclairage LED supplémentaire du suceur pour sol du VC 6 Cordless vous permet de voir les saletés et garantit un résultat irréprochable.
Aspirateurs à sac
VC 2
L'aspirateur traîneau compact VC 2 de Kärcher convient parfaitement pour le nettoyage des appartements et des petites maisons. Il prend peu de place lorsqu'il est rangé et est garant d'une remarquable fiabilité de nettoyage. En outre, le VC 2 séduit par de nombreuses caractéristiques de confort comme l'enrouleur de câble automatique qui permet de faire rapidement disparaître le câble après utilisation, la poignée escamotable qui assure le confort de transport même sur plusieurs étages, le réglage continu de la puissance sur l'appareil ainsi que le compartiment de rangement pour accessoires.
Technologie avec sac
Les aspirateurs avec sac Kärcher sont particulièrement hygiéniques, étant donné que la saleté et la poussière aspirées sont collectées dans le sac avec fiabilité. Lorsque le sac est plein, il peut être facilement retiré de l'appareil et éliminé sans contact avec les saletés et sans soulever la poussière.
Enrouleur de câble automatique
Après utilisation, le câble s'enroule facilement et rapidement.
Poignée escamotable
La poignée escamotable permet de transporter facilement l'appareil même sur plusieurs étages.
Réglage continu de la puissance sur l'appareil
Une puissance adaptable : vous pouvez toujours régler la puissance d'aspiration de l'appareil en fonction de vos besoins.
Compartiment de rangement pour les accessoires
Les accessoires peuvent être rangés directement sur l'appareil et restent à portée de main.
Produits
Aspirateurs sans sac
VC 3
Compte tenu de sa compacité, l'aspirateur à technologie multicyclone VC 3 de Kärcher est particulièrement indiqué pour les appartements et les petites maisons. Il nettoie non seulement les sols durs et les tapis, mais aussi les interstices étroits et les surfaces délicates grâce à son suceur pour fentes et sa brosse plumeau.
Il se distingue également par son filtre hygiénique HEPA, qui retient les saletés les plus fines telles que le pollen et autres particules allergènes, ainsi que par sa position de stationnement pratique.
Technologie multicyclone
L'aspirateur Kärcher VC 3 avec technologie multicyclone ne stocke pas les saletés dans des sacs filtrants, mais dans un bac à déchets transparent. Non seulement cela vous épargne d'avoir à racheter un sac filtrant et de procéder au remplacement pénible du filtre, mais vous pouvez aussi voir en un coup d'œil quand le bac doit être vidé.
Position de stationnement
La position de stationnement pratique garantit un rangement rapide et sûr de l'appareil en cas d'interruption du nettoyage.
Bac à déchets transparent
Le bac à déchets vous indique quand il doit être vidé, et cette opération se fait en un tour de main.
Enrouleur de câble automatique
Après utilisation, le câble s'enroule facilement et rapidement.
Suceur pour sol amovible
Possibilité d'ajout d'autres accessoires pour le nettoyage adéquat d'autres zones de la maison.
Produits
Aspirateur balai
Assistant (au quotidien) très absorbant
Notre aspirateur balai sans fil ne laisse aucune chance à la poussière : le CVH 2 léger, compact et facile à manier est votre allié fiable pour le nettoyage quotidien de la cuisine, du salon et des chambres ainsi que du véhicule.
Des miettes de muesli sous la table ? La litière pour chat dans la salle de bain ? Des salissures tenaces sur la moquette ? Aucun problème pour votre solution puissante en aspiration. L'aspirateur balai rechargeable réunit un design compact et de solides performances qui permettent également d'éliminer de grosses miettes, partout, à tout moment et avec une mobilité maximale.
Système de filtre efficace
Filtre parfait : à l'aide de son préfiltre, une grille métallique à maillage fin, le double système de filtration retient de façon efficace des particules de poussière particulièrement grosses. Sa particularité est le filtre hygiénique HEPA filter (EN 1822:1998) qui rejette un air propre, absorbe même les particules les plus fines avec brio et est en outre facile à nettoyer et à remplacer. Il garantit une durée de vie encore plus longue de l'aspirateur balai.
Nettoyage de l'habitable d'un véhicule
Prise en main facile et grande puissance d'aspiration : l'aspirateur balai sans fil nettoie les surfaces, tableaux de bord, sièges et tapis auto ainsi que des endroits difficiles d'accès en un tour de main et fait briller à nouveau l'habitacle de votre véhicule.
Suceur pour fentes 2 en 1
Que ce soit des bibliothèques, des claviers d'ordinateur ou des interstices et joints : le suceur combiné rabattable est particulièrement adapté aux surfaces délicates et aux endroits difficiles d'accès.
Nettoyage facile
Ouvrir, retirer le filtre, vider : le bac à déchets en plastique se retire facilement et se rince à l'eau claire.
Produits
Aspirateurs avec filtre à eau
DS 6
L'aspirateur DS 6 avec filtre à eau garantit des sols impeccables et un air évacué plus propre et débarrassé de 99,95% de ses poussières. La qualité de l'air intérieur s'en trouve considérablement améliorée. Un avantage que les personnes allergiques ne seront pas les seules à apprécier.
Fonctionnement de l'aspirateur avec filtre à eau
Contrairement aux modèles d'aspirateurs poussières avec sacs, le filtre à eau de l'aspirateur DS 6 s'appuie sur la puissance naturelle de l'eau. La forte puissance d'aspiration fait tourbillonner l'eau à grande vitesse dans le filtre. Ce tourbillon d'eau permet de libérer l'air de la saleté aspirée de manière extrêmement efficace et de capturer la poussière immédiatement dans le bain d'eau. Résultat : un air frais et pur également bénéfique pour les personnes allergiques. Étant équipé d'un filtre à eau, l'aspirateur ne nécessite plus de sac à poussières dans lesquels les allergènes peuvent se multiplier et les déjections d'acariens sont simplement évacuées avec l'eau après la mise en œuvre. Le fait qu'aucun nuage de poussière ne se forme lors de l'évacuation constitue un avantage supplémentaire pour les personnes allergiques.
- Filtration efficace dans un filtre à eau transparent.
- Le filtre intermédiaire lavable longue durée retient les microparticules en suspension dans l’air humide grâce à la condensation.
- Le filtre haute performance HEPA 13 retient 99,95% des particules allergènes telles que les pollens, les spores de champignon, les bactéries et les déjections d'acariens.
Filtre à eau très performant
Le filtre à eau permet d'évacuer un air particulièrement propre et sa conception pratique le rend facile à vider et à nettoyer.
Tube d'aspiration télescopique variable
Le tube d'aspiration télescopique variable assure un nettoyage confortable et s'adapte parfaitement à la taille de l'utilisateur.
Enrouleur de câble automatique
Après utilisation, le câble s'enroule facilement et rapidement.
Position de stationnement pratique
En cas d'interruption, l'appareil peut être rangé confortablement et rapidement.
Nettoyage facile
Le filtre à eau amovible est facile à remplir et à nettoyer.
Position de stationnement pour rangement vertical
Pour moins d'encombrement, le DS 6 se range également à la verticale.
Rangement pratique des accessoires
Le compartiment à accessoires permet de ranger tous les accessoires convenablement et à portée de main.
Poignée de transport ergonomique
La poignée ergonomique permet de transporter le DS 6 sans effort.
Filtre intermédiaire lavable
Filtre intermédiaire lavable pour une longue durée de vie et un nettoyage irréprochable.