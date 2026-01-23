ASPIRATEURS

VC 6 Cordless ourFamily

La propreté est un jeu d'enfant : avec l'aspirateur poussières sans fil VC 6 Cordless ourFamily, passer l'aspirateur devient une véritable expérience de nettoyage. Le vidage du bac à poussière en un clic, la fonction boost, le design ergonomique pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès et l'éclairage LED du suceur pour sol actif, qui rend la poussière plus visible et garantit un ramassage fiable des saletés, font partie des nombreuses caractéristiques intelligentes de l'appareil.

Il se démarque également par la longue autonomie de sa batterie (50 minutes), son faible volume sonore, son outil de nettoyage du filtre séparé et son affichage clair qui indique à tout moment l'état de la batterie et les messages correspondants.