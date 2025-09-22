Nettoyeur de terrasses
Votre partenaire pour le nettoyage de votre terrasse. Fini le frottage fatigant: Le tout nouvel nettoyeur de terrasses PCL 6 élimine la saleté des terrasses rapidement, en profondeur et de manière uniforme grâce à ses brosses-rouleaux rotatives et à son système d'alimentation en eau intégré.
Un nettoyage efficace et uniforme de votre terrasse
Le PCL 6 à entraînement électrique permet de débarrasser les terrasses en bois des salissures tenaces de manière particulièrement pratique, uniforme, rapide et en profondeur. Il suffit de raccorder l'appareil au tuyau d'arrosage et c'est parti pour le nettoyage.
La terrasse est nettoyée en profondeur en un tour de main. À cet effet, seule la quantité d'eau nécessaire est consommée. La largeur et la position des rouleaux sont conçues pour pouvoir nettoyer 2 lames en un seul passage, et ce, jusqu'au bord, ce qui permet un gain de temps supplémentaire.
Votre allié pour le nettoyage de la terrasse.
Mettre fin au frottement énergivore : grâce au nettoyeur de terrasse, vous n'aurez plus jamais à nettoyer manuellement les sols en bois des espaces extérieurs. Vous pouvez également nettoyer des sites éloignés en un rien de temps et sans avoir besoin d'une connexion électrique : pour le nettoyeur de terrasse sans fil, vous n'avez pas besoin d'une source d'alimentation séparée, et vous pouvez profiter d'une flexibilité maximale et d'une liberté de mouvement. Les brosses rotatives et l'eau nettoient uniformément, éliminant même la saleté tenace et incrustée du bois. Le volume d'eau peut être facilement ajusté, ce qui signifie que vous n'utilisez que la quantité d'eau nécessaire. La saleté est desserrée et emportée en une seule étape. En association avec les brosses rotatives compatibles, le nettoyeur de terrasse élimine également efficacement et sans effort la saleté des carreaux en pierre des espaces extérieurs.
Nettoyage complet et uniforme
Des brosses rotatives innovantes et à rotation inversée garantissent un nettoyage complet et uniforme des terrasses en bois.
Fonction 2-in-1
Les deux buses d'eau intégrées desserrent et rincent la saleté en une seule étape.
Pas besoin d'une alimentation électrique
Le nettoyeur de terrasse est disponible avec la batterie échangeable 18 V Kärcher Battery Power pour une utilisation plus flexible sans nécessité d'une alimentation électrique, ou en tant qu'appareil câblé pour le nettoyage de surfaces plus grandes.
Peut être utilisé sur une variété de surfaces extérieures différentes
Grâce à l'option de changements sans outil, les brosses en bois incluses dans le kit peuvent être remplacées par des brosses pour nettoyer les carreaux de pierre lisses en un rien de temps.
Adapté à différentes surfaces
Le nettoyeur de terrasse PCL convient à une utilisation sur les terrasses et les sols de balcon en bois et en WPC. Avec les brosses pour les surfaces en pierre (disponibles séparément), vous pouvez également nettoyer différents types de surfaces en pierre, en fonction de l'appareil.
Application
Bois
PCL 4
oui
PCL 6
oui
Application
WPC
PCL 4
oui
PCL 6
oui
Application
Carreaux de pierre lisses
PCL 4
oui
PCL 6
oui
Application
Carreaux et dalles en pierre à pores fins
PCL 4
non
PCL 6
oui
Application
Dalles en pierre grossière/pavés autobloquants
PCL 4
non
PCL 6
non
Avantages
Un nettoyage efficace et uniforme
Des brosses-rouleaux innovatives à rotation inverse permettent un nettoyage profond et uniforme de vos terrasses en bois – et elles garantissent en plus des résultats de nettoyage brillants.
Consommation intelligente de l'eau au lieu de gaspillage
Le réglage manuel du débit d'eau garantit que vous n'utilisez plus d'eau que nécessaire pour vos tâches de nettoyage.
Un nettoyage au plus près des bords
Grâce à la fixation centrale du moteur, les brosses-rouleaux peuvent nettoyer au plus près des bords.
Position de travail ergonomique
Le PCL 4 a un design ergonomique, de sorte que vous pouvez garder à tout moment une position de travail horizontale, quelle que soit votre taille.
Peut être utilisé sur différentes surfaces à l'extérieur
Grâce à l'option du changement des brosses sans outils, vous pouvez remplacer les brosses pour les surfaces en bois - inclus dans la livraison - par des brosses pour le nettoyage des dalles de pierre en un rien de temps.