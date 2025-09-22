Un nettoyage efficace et uniforme de votre terrasse



Le PCL 6 à entraînement électrique permet de débarrasser les terrasses en bois des salissures tenaces de manière particulièrement pratique, uniforme, rapide et en profondeur. Il suffit de raccorder l'appareil au tuyau d'arrosage et c'est parti pour le nettoyage.

La terrasse est nettoyée en profondeur en un tour de main. À cet effet, seule la quantité d'eau nécessaire est consommée. La largeur et la position des rouleaux sont conçues pour pouvoir nettoyer 2 lames en un seul passage, et ce, jusqu'au bord, ce qui permet un gain de temps supplémentaire.