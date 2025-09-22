Nettoyeur de terrasses

Votre partenaire pour le nettoyage de votre terrasse. Fini le frottage fatigant: Le tout nouvel nettoyeur de terrasses PCL 6 élimine la saleté des terrasses rapidement, en profondeur et de manière uniforme grâce à ses brosses-rouleaux rotatives et à son système d'alimentation en eau intégré.

Un nettoyage efficace et uniforme de votre terrasse


Le PCL 6 à entraînement électrique permet de débarrasser les terrasses en bois des salissures tenaces de manière particulièrement pratique, uniforme, rapide et en profondeur. Il suffit de raccorder l'appareil au tuyau d'arrosage et c'est parti pour le nettoyage.

La terrasse est nettoyée en profondeur en un tour de main. À cet effet, seule la quantité d'eau nécessaire est consommée. La largeur et la position des rouleaux sont conçues pour pouvoir nettoyer 2 lames en un seul passage, et ce, jusqu'au bord, ce qui permet un gain de temps supplémentaire. 

Mettre fin au frottement énergivore : grâce au nettoyeur de terrasse, vous n'aurez plus jamais à nettoyer manuellement les sols en bois des espaces extérieurs. Vous pouvez également nettoyer des sites éloignés en un rien de temps et sans avoir besoin d'une connexion électrique : pour le nettoyeur de terrasse sans fil, vous n'avez pas besoin d'une source d'alimentation séparée, et vous pouvez profiter d'une flexibilité maximale et d'une liberté de mouvement. Les brosses rotatives et l'eau nettoient uniformément, éliminant même la saleté tenace et incrustée du bois. Le volume d'eau peut être facilement ajusté, ce qui signifie que vous n'utilisez que la quantité d'eau nécessaire. La saleté est desserrée et emportée en une seule étape. En association avec les brosses rotatives compatibles, le nettoyeur de terrasse élimine également efficacement et sans effort la saleté des carreaux en pierre des espaces extérieurs.

Nettoyage complet et uniforme

Des brosses rotatives innovantes et à rotation inversée garantissent un nettoyage complet et uniforme des terrasses en bois.

Fonction 2-in-1

Les deux buses d'eau intégrées desserrent et rincent la saleté en une seule étape.

Pas besoin d'une alimentation électrique

Le nettoyeur de terrasse est disponible avec la batterie échangeable 18 V Kärcher Battery Power pour une utilisation plus flexible sans nécessité d'une alimentation électrique, ou en tant qu'appareil câblé pour le nettoyage de surfaces plus grandes.

Peut être utilisé sur une variété de surfaces extérieures différentes

Grâce à l'option de changements sans outil, les brosses en bois incluses dans le kit peuvent être remplacées par des brosses pour nettoyer les carreaux de pierre lisses en un rien de temps.

Adapté à différentes surfaces

Le nettoyeur de terrasse PCL convient à une utilisation sur les terrasses et les sols de balcon en bois et en WPC. Avec les brosses pour les surfaces en pierre (disponibles séparément), vous pouvez également nettoyer différents types de surfaces en pierre, en fonction de l'appareil.

Application

Bois

PCL 4

oui

PCL 6

oui

Application

WPC

PCL 4

oui

PCL 6

oui

Application

Carreaux de pierre lisses

PCL 4

oui

PCL 6

oui

Application

Carreaux et dalles en pierre à pores fins

PCL 4

non

PCL 6

oui

Application

Dalles en pierre grossière/pavés autobloquants

PCL 4

non

PCL 6

non

Avantages

Application d'un nettoyeur de terrasses

Un nettoyage efficace et uniforme

Des brosses-rouleaux innovatives à rotation inverse permettent un nettoyage profond et uniforme de vos terrasses en bois – et elles garantissent en plus des résultats de nettoyage brillants.

Consommation intelligente de l'eau d'un nettoyeur de terrasses

Consommation intelligente de l'eau au lieu de gaspillage

Le réglage manuel du débit d'eau garantit que vous n'utilisez plus d'eau que nécessaire pour vos tâches de nettoyage.

Nettoyeur de terrasse pour le nettoyage des bords

Un nettoyage au plus près des bords

Grâce à la fixation centrale du moteur, les brosses-rouleaux peuvent nettoyer au plus près des bords.

Position de travail ergonomique nettoyeur de terrasses

Position de travail ergonomique

Le PCL 4 a un design ergonomique, de sorte que vous pouvez garder à tout moment une position de travail horizontale, quelle que soit votre taille.

Nettoyage de surfaces diverses nettoyeur de terrasse

Peut être utilisé sur différentes surfaces à l'extérieur

Grâce à l'option du changement des brosses sans outils, vous pouvez remplacer les brosses pour les surfaces en bois - inclus dans la livraison - par des brosses pour le nettoyage des dalles de pierre en un rien de temps.