ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

En fonction des tâches ménagères que vous souhaitez effectuer dans votre maison ou votre jardin, il peut arriver qu'un appareil conventionnel ne soit pas suffisant. Optez pour un aspirateur multifonction Kärcher et nettoyez avec facilité toutes vos surfaces intérieures ou extérieures ! Polyvalents et faciles d’utilisation, les aspirateurs puissants de Karcher sont parfaitement adaptés pour toutes les situations de nettoyage. Plus versatiles par exemple qu'un aspirateur balai, ils vous étonneront par leur efficacité.

Leurs moteurs à haut rendement permettent d'aspirer tous types de déchets secs (poussières, gravat, débris de verre) ou humides et ce sur tout type de surface (moquette, tapis, etc.). Vous disposez ainsi d'un appareil polyvalent que vous pouvez utiliser pour votre ménage quotidien dans votre maison mais aussi pour vos travaux et projets de rénovation ainsi que l’entretien du jardin.

La gamme Kärcher vous propose une grande diversité de modèles qui sauront s’adapter à vos besoins. En fonction des surfaces et endroits que vous souhaitez nettoyer, Kärcher vous propose des aspirateurs multifonctions adaptés aux déchets secs et humides (aspirateurs eau et poussières) mais aussi aux déchets chauds (aspirateurs cendres et poussières).