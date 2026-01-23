ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS
En fonction des tâches ménagères que vous souhaitez effectuer dans votre maison ou votre jardin, il peut arriver qu'un appareil conventionnel ne soit pas suffisant. Optez pour un aspirateur multifonction Kärcher et nettoyez avec facilité toutes vos surfaces intérieures ou extérieures ! Polyvalents et faciles d’utilisation, les aspirateurs puissants de Karcher sont parfaitement adaptés pour toutes les situations de nettoyage. Plus versatiles par exemple qu'un aspirateur balai, ils vous étonneront par leur efficacité.
Leurs moteurs à haut rendement permettent d'aspirer tous types de déchets secs (poussières, gravat, débris de verre) ou humides et ce sur tout type de surface (moquette, tapis, etc.). Vous disposez ainsi d'un appareil polyvalent que vous pouvez utiliser pour votre ménage quotidien dans votre maison mais aussi pour vos travaux et projets de rénovation ainsi que l’entretien du jardin.
La gamme Kärcher vous propose une grande diversité de modèles qui sauront s’adapter à vos besoins. En fonction des surfaces et endroits que vous souhaitez nettoyer, Kärcher vous propose des aspirateurs multifonctions adaptés aux déchets secs et humides (aspirateurs eau et poussières) mais aussi aux déchets chauds (aspirateurs cendres et poussières).
Aspirateurs eau et poussière
Grâce à des systèmes de filtration spéciaux, des moteurs adaptés et des cuves particulièrement robustes, les aspirateurs eau et poussières Kärcher permettent le nettoyage à la fois rapide et efficace de divers types de saletés sèches ou humides. Ils sont notamment capables d’aspirer la boue et les petites flaques grâce à leur système sans sac, et la gamme WD est parfaitement adaptée pour gérer de grandes quantités d’eau !
Aspirateurs cendres et poussières
Qu'il s'agisse des cendres du barbecue, du grill, de la cheminée ou du poêle à bois ou granules, les aspirateurs cendres et poussières Kärcher éliminent tous les résidus de cendre. Ces modèles disposent d’une très grande puissance d’aspiration les rendant adaptés à tout type de surface. Particulièrement robustes, ils aspireront des déchets chauds jusqu’à une température de quarante degrés. Et grâce aux modèles sans fil alimentés par batterie vous pourrez les utiliser en toute liberté !