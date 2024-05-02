Assistant produit pour les appareils Kärcher Professional
Trouver des équipements variés en un clin d'œil.
Quel que soit votre projet, nous avons l'appareil Professional qu'il vous faut. Avec notre outil de recherche Product Finder, vous trouverez en un tour de main l'équipement optimal pour votre tâche de nettoyage concrète.
Nettoyeurs haute pression professionnels
Accomplir facilement les missions difficiles : nos nettoyeurs haute pression Professional viennent rapidement et efficacement à bout d'une multitude de tâches. Ici, vous trouverez tous les appareils à eau froide et à eau chaude ainsi que les détergents.
Aspirateurs eau et poussières professionnels
Humide ou sèche, grossière ou fine: nos aspirateurs eau et poussières Professional sont à la hauteur de toutes les saletés et ont su se rendre indispensables dans bon nombre de secteurs, y compris pour les applications spéciales.
Aspirateurs poussières Professionnes
Aspirateurs poussières, aspiro-brosseurs pour moquettes, aspirateurs à batterie ou balais électriques : notre gamme Professional offre des solutions performantes et faciles d'utilisation pour tous les domaines d'utilisation.
Balayeuses professionnelles
Nettoyage ergonomique et faible dégagement de poussière : nos balayeuses et balayeuses aspirantes Professional font régner la propreté jusque dans les derniers recoins, à l'extérieur comme à l'intérieur, avec guidage manuel ou traction.
Équipements indutrielles d'aspiration et de dépoussièrage
Un système qui fait la différence : nous proposons des équipements d'aspiration industriels dans toutes les variantes, de l'appareil mobile jusqu'à l'installation d'aspiration ou de dépoussiérage clés en main.
Détergents professionnels
Un nettoyage efficace qui préserve vos supports : Nos produits de nettoyage professionnels éliminent la saleté en profondeur, jusque dans les moindres pores. Que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur, pour une application manuelle ou pour une utilisation avec nos machines de nettoyage.