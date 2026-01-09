Accessoires d'arrosage
Une nouvelle façon d'arroser, plus intelligente ! La gamme étendue des produits d’arrosage a été pensée pour répondre à tous les besoins des amoureux du jardin. Les gammes de pompes et d’accessoires d’arrosage allient technologie de pointe et développement durable pour une utilisation de l’eau responsable et respectueuse de l’environnement. L’innovation et les différents capteurs garantissent que l’eau dont vous avez besoin soit gérée intelligemment, acheminée en économisant l’énergie et délivrée au bon endroit le plus précisément possible, exactement là où elle est nécessaire. Kärcher propose un large choix de produits d’arrosage tels que des pistolets, des chariots dévidoirs, tuyaux d’arrosage, pompes, pour un entretien du jardin en toute simplicité.
Arrosage automatique
Même lorsque vous êtes en vacances, vous n'avez pas à vous soucier de votre jardin : les programmateurs de Kärcher contrôlent votre installation d'arrosage avec précision.
Kärcher Rain System®
Le Kärcher Rain System® est idéal pour l'intégration dans les haies, les arbustes, les potagers et les parterres de fleurs. L'eau est amenée exactement au bon endroit, sans en perdre une goutte, pour un arrosage aussi écologique qu'économique.
Raccords et lances
Les pistolets et lances d'arrosage Kärcher impressionnent par leur conception ergonomique et leur facilité d'utilisation. Le jet s'ajuste en fonction de chaque besoin.
Arroseurs
Arroser dans les moindre recoins : notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente.
Raccords universels et connecteurs
Connecter, déconnecter et réparer : Kärcher a ce qu'il vous faut, et ce, pour tous les accessoires et tuyau d'arrosage courants.
Tuyaux
Les tuyaux d'arrosage Kärcher sont extrêmement souples et résistent aux torsions. Avec eux, aucun obstable à l'entretien du jardin!
Rangements de tuyau
Toujours bien rangé, toujours prêt à l'emploi : avec les rangements de tuyau Kärcher comme les dévidoirs, les chariots dévidoirs, les stations d'arrosage et les supports à tuyau, l'arrosage devient aussi facile que rapide, quel que soit l'endroit du jardin.
Moments forts.
La nouvelle manière intelligente d'arroser.
Kärcher Rain System®
Haies, parterres de fleurs, arbustes ou herbes aromatiques - Avec sa fonction d'arrosage ciblé, le nouveau système intelligent d'arrosage de Kärcher arrose chaque plante séparément et en fonction de ses besoins. Le nouveau Kärcher Rain System® conjugue les avantages de l'arrosage goutte-à-goutte et de l'arrosage classique. Le système fonctionne à une pression maximale de 4 bars et est équipé d'un flexible en PVC d'un diamètre de 1/2" doté de manchons à goutte-à-goutte et à pulvérisation. Il est possible d'y adjoindre un réducteur de pression et un filtre afin de protéger le système des surpressions et des particules de saleté. Le Kärcher Rain System™ s'adapte à n'importe quel jardin et, associé au SensoTimer, gère l'arrosage en fonction des besoins.
Aperçu de l'utilisation de Kärcher Rain System®
Arrosage sur mesure
Les embouts de raccordement permettent de combiner les flexibles et les flexibles goutte-à-goutte du Kärcher Rain System® à l'envi.
Arrosage goutte-à-goutte efficace
Un arrosage fiable le long des plantes avec le flexible goutte-à-goutte Kärcher. Adapté à des plantations jusqu'à 50 mètres de long.
Arrosage ciblé
Manchon goutte-à-goutte avec réglage du débit pour un arrosage ciblé à proximité directe des plantes.
Arrosage de surface
Manchons de pulvérisation avec trois formes de pulvérisation (360°, 180°, 90°) et débit réglable.
SensoTimer ST6 eco!ogic - Pour un arrosage plus facile.
Les systèmes d'arrosage automatique SensoTimer ST6 eco!ogic de Kärcher permettent de lancer et de stopper l'arrosage de manière entièrement automatique. Finie la corvée d'arrosage. Vous avez maintenant plus de temps pour l'entretien du jardin ou d'autres activités. Autre avantage : seule la quantité d'eau nécessaire est utilisée. Le capteur mesure l'humidité du sol et active l'arrosage dès que le taux d'humidité est inférieur à la valeur souhaitée. De cette manière, seule l'eau vraiment nécessaire est utilisée. Cela permet de faire des économies et de préserver l'environnement.
Comment fonctionne le ST6 eco!ogic ?
Le SensoTimer ST6 eco!ogic arrose en gérant le taux d'humidité. Le capteur fourni avec l'appareil mesure le taux d'humidité du sol et l'envoie toutes les 30 minutes au SensoTimer par un système sans fil. Le taux d'humidité souhaité peut être réglé à 5 niveaux sur le SensoTimer. Il démarre l'arrosage automatiquement au moment prédéfini si le taux d'humidité est inférieur à la valeur souhaitée. Grâce à l'élément de commande amovible et aux 5 touches de commande, la programmation est très simple. Il est possible de régler jusqu'à deux périodes d'arrosage par jour. La durée maximale d'arrosage est de 90 minutes. La fonction eco!ogic permet de retarder l'arrosage de 1 à 7 jours. L'arrosage manuel reste toujours possible. La touche intégrée permettant de désactiver l'arrosage interrompt la programmation de l'arrosage pour 24 heures. Seule l'eau dont vous avez besoin est utilisée.
Le SensoTimer ST6 Duo eco!ogic permet d'arroser deux zones distinctes du jardin aux besoins différents.
Unités d'arrosage compatibles
Arroseur rectangulaire
Surface d’arrosage réglable progressivement – jusqu'à 320 m² maximum.
Kärcher Rain System®
Combiné au SensoTimer ST6 eco!ogic, il permet de gérer l'arrosage en fonction des besoins.
Arroseur à impulsions, circulaire, sectoriel
Surface d'arrosage de 30 à 360°.
Arroseur de surfaces multifonction
6 buses de formes différentes pour des arrosages différents
