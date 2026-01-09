SensoTimer ST6 eco!ogic - Pour un arrosage plus facile.

Les systèmes d'arrosage automatique SensoTimer ST6 eco!ogic de Kärcher permettent de lancer et de stopper l'arrosage de manière entièrement automatique. Finie la corvée d'arrosage. Vous avez maintenant plus de temps pour l'entretien du jardin ou d'autres activités. Autre avantage : seule la quantité d'eau nécessaire est utilisée. Le capteur mesure l'humidité du sol et active l'arrosage dès que le taux d'humidité est inférieur à la valeur souhaitée. De cette manière, seule l'eau vraiment nécessaire est utilisée. Cela permet de faire des économies et de préserver l'environnement.

Comment fonctionne le ST6 eco!ogic ?

Le SensoTimer ST6 eco!ogic arrose en gérant le taux d'humidité. Le capteur fourni avec l'appareil mesure le taux d'humidité du sol et l'envoie toutes les 30 minutes au SensoTimer par un système sans fil. Le taux d'humidité souhaité peut être réglé à 5 niveaux sur le SensoTimer. Il démarre l'arrosage automatiquement au moment prédéfini si le taux d'humidité est inférieur à la valeur souhaitée. Grâce à l'élément de commande amovible et aux 5 touches de commande, la programmation est très simple. Il est possible de régler jusqu'à deux périodes d'arrosage par jour. La durée maximale d'arrosage est de 90 minutes. La fonction eco!ogic permet de retarder l'arrosage de 1 à 7 jours. L'arrosage manuel reste toujours possible. La touche intégrée permettant de désactiver l'arrosage interrompt la programmation de l'arrosage pour 24 heures. Seule l'eau dont vous avez besoin est utilisée.

Le SensoTimer ST6 Duo eco!ogic permet d'arroser deux zones distinctes du jardin aux besoins différents.

