Arroseur automatique Kärcher Rain System™
De la pluie sur commande ! Le Kärcher Rain System est un arroseur automatique facilement intégrable dans les haies, les jardinières, les buissons etc. L'eau est amenée exactement là où vous en avez besoin, de manière économique et inoffensif pour l'environnement.
KRS® kit d'arrosage pour pots de fleurs
Le kit d'arrosage pour pots KRS® pour les terrasses: idéal pour une arrivée d'eau efficace jusqu'à 15 plantes. De cette façon les pots et les bacs à fleurs peuvent être arrosés confortablement grâce au système de flexibles et de goutteurs.