Kärcher Rain System ™

Kärcher heeft regen opnieuw uitgevonden Kärcher‘s uitgebreide assortiment besproeiingsapparaten zal elke tuinierliefhebber plezieren. De perfect op maat gemaakte pompen en sproeiers zorgen voor een verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen zodat het kostbare water optimaal en op een milieuvriendelijke manier gebruikt wordt. Innovatieve technologieën en nauwkeurige sensoren zorgen ervoor dat planten besproeid worden met exact de juiste hoeveelheid water die ze nodig hebben. Kärcher biedt sproeiers, spuitpistolen, slangen, watertimers, pompen, slangaansluitingen en opbergsystemen die afgestemd zijn op een maximale efficiëntie. Dit zorgt voor puur genot van uw tuin in harmonie met de natuur. Welk Kärcher product u ook gebruikt, het is altijd de juiste keuze.