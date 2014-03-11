Voertuig-reinigingssystemen
Reinigt auto's en vrachtwagens op een rendabele manier Kärcher biedt een compleet gamma aan van systemen voor een binnen- en buitenreiniging van auto's en bedrijfsvoertuigen: de portaal- en zelfbedieniningswasinstallaties zijn duurzaam en leveren een perfect schoon resultaat. Ze hebben een laag waterverbruik en zijn milieuvriendelijk. Ons flexibel concept is perfect aangepast aan uw specifieke eisen - van het plannen tot het individueel ontwerp. Kärcher is al decennia lang een succesvolle fabrikant van wasinstallaties. Onze ervaring als fabrikant van wasplaatsen en duizenden geïnstalleerde systemen biedt de zekerheid dat Kärcher een ervaren partner is. Ons wasinstallatie-team zal u graag adviseren.
Wasinstallaties voor bedrijfsvoertuigen
Met een systeemprogramma voor het commercieel reinigen van voertuigen, Kärcher biedt het aan voor alle verschillende types voertuigen en eisen.
Zelfbedieningswasinstallaties
Of het nu gaat om een carwash-centrum of een tankstation: de zelfbedieningswasinstallaties van Kärcher kunnen alle eisen aan.
Personenauto's en vrachtwagens effectief reinigen.
Ons flexibele concept is volledig afgestemd op uw behoeften - van de planning tot en met de individuele vormgeving. Kärcher is al tientallen jaren een succesvolle fabrikant van wasinstallaties. Onze ervaringen als fabrikant van wasinstallaties en duizenden geïnstalleerde installaties verschaffen u de zekerheid, dat u met Kärcher beschikt over een ervaren partner.
Laat u vandaag nog door ons Wasinstallatie-team adviseren!
Tevredenheid vanaf het begin: de systeemoplossingen van Kärcher.
Autobedrijven, benzinestations, investeringsmaatschappijen of wascentra – Kärcher zorgt vanaf het begin voor tevredenheid. Kärcher biedt voor elke toepassing en voor iedere gebruiker geavanceerde systeemoplossingen, die overtuigen door kwaliteit en efficiency. Daar kunt u altijd van op aan – en dat al meer dan 75 jaar.
De aanschaf van de Kärcher wasinstallatie is een investering die zichzelf terugbetaalt.
Om in de toekomst beter te kunnen reageren op uw specifieke vereisten, hebben we samen met onze partner Technical Services Group een nieuwe structuur voor verkoop en service ontwikkeld. Vanaf nu voert Tokheim Service onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit voor alle voertuigreinigingssystemen en verzorgt bovendien de volledige verkoop voor alle tankstations. Wat verkoopvragen betreft, blijft Kärcher de contactpartner voor autodealers, carwash-installaties en alle andere operatoren.
Ondersteuning ook na de inbedrijfstelling
Ook na de feitelijke planning en bouw van de Kärcher wasinstallatie ondersteunen wij onze klanten met de exploitatie en het gebruik van de installatie, technische instructies en trainingen, klantenservice en marketing, om een rendabel gebruik van uw wasinstallatie te waarborgen.
Kärcher ontvangt de Best Brands-Award
De gerenommeerde vaktijdschriften AUTOHAUS en asp Auto Service Praxis hebben de populairste merken uit de personenautobranche onderscheiden. In de categorie wasinstallaties werd Kärcher uitgeroepen als winnaar met het beste imago. Het onderzoek „Best Brands“, uitgevoerd door het marktonderzoekbureau „Puls“, bepaalt op representatieve basis van 650 AUTOHAUS- en asp-lezers de aanbieders met het beste imago in twaalf productgroepen.
Kärcher is winnaar met het beste imago in de categorie Wasinstallaties
Kärcher behoort tot de beste merknamen van 2014
Kärcher werd in een onderzoek onder lezers van het tijdschrift WERKSTATT in de categorie mobiele en vaste wasinstallaties als beste merknaam gekozen. Er kon worden gekozen uit 93 merken in 12 categorieën, een representatieve afspiegeling van de belangrijkste relevante merken op de Duitse markt. In totaal namen 400 zeer betrokken lezers deel aan het onderzoek dat met ondersteuning van de vakorganisatie DEKRA werd uitgevoerd.
"Onze klanten moeten tevreden kunnen zijn - met alles wat wij hen bieden."
Kwaliteit en reinigingsresultaten van de Kärcher wasinstallatie overtuigen - in het interview met Kärcher licht onder andere Michael Graf, ondernemer en eigenaar van 5 autobedrijven in Brandenburg, de voordelen toe, die het reinigen met een Kärcher wasinstallatie met zich meebrengt.
