Voertuig-reinigingssystemen

Kärcher ontvangt de Best Brands-Award

De gerenommeerde vaktijdschriften AUTOHAUS en asp Auto Service Praxis hebben de populairste merken uit de personenautobranche onderscheiden. In de categorie wasinstallaties werd Kärcher uitgeroepen als winnaar met het beste imago. Het onderzoek „Best Brands“, uitgevoerd door het marktonderzoekbureau „Puls“, bepaalt op representatieve basis van 650 AUTOHAUS- en asp-lezers de aanbieders met het beste imago in twaalf productgroepen.

Kärcher is winnaar met het beste imago in de categorie Wasinstallaties