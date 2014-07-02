Welke sproei-extractiemethodes biedt Kärcher aan?

Afhankelijk van de vervuilingsgraad, de beschikbare tijd en het materiaal, worden sproei-extractieapparaten op verschillende manieren ingezet.

1-stapse reiniging

Bij de pure sproei-extractie in 1 stap wordt de reinigingsvloeistof, bestaande uit water met reinigingsmiddel, met de sproeikop van het sproei-extractieapparaat onder druk in de bekleding gespoten. Tegelijkertijd wordt het losgemaakte vuil direct in dezelfde stap met de zuigmond van het apparaat weer als vuile restvloeistof opgezogen. Deze methode wordt bij de basisreiniging en tussentijdse reiniging van tapijten gebruikt, alsook bij de basisreiniging van stofferingen.

2-stapse reiniging

In de eerste stap van het 2-stappenproces wordt de reinigingsoplossing met het sproei-extractieapparaat of een drukspuit in gedeeltes aangebracht. Na het inwerken wordt de vuile restvloeistof er met het sproei-extractieapparaat en proper water weer uitgespoeld. Deze methode is bijzonder geschikt voor de basisreiniging van sterk vervuilde vloerbedekking of stoffering.

Combinatiemethodes

Hierbij wordt het tapijt nat gewassen met een reinigingsmiddel en een eenschijfsmachine. Aansluitend wordt de behandelde oppervlakte met behulp van de sproei-extractiemethode en proper water grondig gespoeld. Deze reinigingsmethode is niet geschikt voor stofferingen.



