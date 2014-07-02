Tapijtreinigers
Kärcher tapijtreinigers zorgen voor frisheid en properheid. Hun grootste kracht bewijzen de machines bij vervuilde tapijtoppervlakken in drukke gebouwen. Maar ook vlekken op textieloppervlakken van gestoffeerde meubels of autostoelen kunnen de sproei-extractieapparaten verwijderen.
Welke machine kan een tapijt reinigen ?
Sproei- extractieapparaten
Vloerbedekkingen, bekledingen, bureaustoelen en autostoelen - de krachtige en handige Kärcher sproei-extractie-apparaten reinigen alle textieloppervlakken en ontbinden en verwijderen vuil in een enkele beweging. De krachtige zuigturbines zorgen voor een ongekend laag rest-vochtgehalte.
Tapijtreinigers
De economische tapijtreinigers van Kärcher reinigen grote tapijtoppervlakken tot diep in de kern. Ze zijn ook geschikt voor zowel een traditionele sproei-extractie als voor een nieuw tussentijds reinigingsproces.
Tapijtreinigers: tapijten en stofferingen vezeldiep proper.
Tapijtvloeren in openbare gebouwen, hotels, restaurants, kantoren of in winkels worden dagelijks intensief belast door het publiek. Hier hebben onze Kärcher tapijtreinigers voor de basisreiniging zich bewezen. Ze werken met sproei-extractie en staan ook wel bekend als waszuiger, sproeizuiger of Puzzi. Hierbij wordt water onder druk in bekleding gespoten, de vervuiling opgelost, en wordt daarna direct weer als vuilwater opgezogen. Dankzij het onovertroffen opzuigresultaat en het geringe restvocht van de Kärcher tapijtreinigers kunnen tapijtvloeren snel weer worden betreden. In combinatie met de iCapsol-technologie is dit proces ook voor de tussentijdse reiniging perfect. Ook bekleding en autostoelen worden met de Kärcher tapijtreinigers vezeldiep proper. Met de juiste toebehoren kunnen ze zelfs voor de reiniging van tegels worden ingezet.
Welke sproei-extractiemethodes biedt Kärcher aan?
Afhankelijk van de vervuilingsgraad, de beschikbare tijd en het materiaal, worden sproei-extractieapparaten op verschillende manieren ingezet.
1-stapse reiniging
Bij de pure sproei-extractie in 1 stap wordt de reinigingsvloeistof, bestaande uit water met reinigingsmiddel, met de sproeikop van het sproei-extractieapparaat onder druk in de bekleding gespoten. Tegelijkertijd wordt het losgemaakte vuil direct in dezelfde stap met de zuigmond van het apparaat weer als vuile restvloeistof opgezogen. Deze methode wordt bij de basisreiniging en tussentijdse reiniging van tapijten gebruikt, alsook bij de basisreiniging van stofferingen.
2-stapse reiniging
In de eerste stap van het 2-stappenproces wordt de reinigingsoplossing met het sproei-extractieapparaat of een drukspuit in gedeeltes aangebracht. Na het inwerken wordt de vuile restvloeistof er met het sproei-extractieapparaat en proper water weer uitgespoeld. Deze methode is bijzonder geschikt voor de basisreiniging van sterk vervuilde vloerbedekking of stoffering.
Combinatiemethodes
Hierbij wordt het tapijt nat gewassen met een reinigingsmiddel en een eenschijfsmachine. Aansluitend wordt de behandelde oppervlakte met behulp van de sproei-extractiemethode en proper water grondig gespoeld. Deze reinigingsmethode is niet geschikt voor stofferingen.
Welke textieloppervlakken kunnen met de Kärcher tapijtreinigers worden behandeld?
Alle textiele bekledingen zijn geschikt als de ondergrond, lijm of fixatie kleurecht is en bestand tegen vocht en oplosmiddelen. Of dit het geval is, kunt u op een onopvallende plek testen, bijvoorbeeld aan de onderkant van een fauteuil of het tapijt onder een kast. Beslis echter pas of de tapijtreiniger voor uw doel geschikt is, wanneer alles weer droog is. Controleer vooraf ook of de tapijtrug en de rugmaterialen niet krimpen of verkleuren. Absorberende, meestal geschuimde rugmaterialen leiden tot langere droogtijden. Het zichtbare oppervlak moet uiteraard kleurecht zijn en gemaakt zijn van geschikte vezelsoorten.
Reinigingsmiddelen voor de reiniging van tapijten en stofferingen
Het Kärcher systeem voldoet aan alle voorwaarden om tapijten en stofferingen hoogwerkzaam en materiaalvriendelijk te behandelen. De reinigingsapparaten werken bijzonder krachtig met de bijpassende vloeibare reinigingsmiddelen van Kärcher met een sneldrogende formule, die geschikt zijn voor tapijten, vloerkleden, stofferingen, autostoelen en andere textieloppervlakken, bijvoorbeeld het CarpetPro tapijtreinigingsmiddel iCapsol RM 768 OA. Het resultaat is zichtbare properheid en een aangename kamergeur, korte droogtijden en het snel weer opnieuw kunnen gebruiken van de gereinigde plekken.Naar de reinigingsmiddelen
iCapsol-technologie
Speciaal voor een gemakkelijke en effectieve tussentijdse reiniging heeft Kärcher de iCapsol Encapsulation-technologie ontwikkeld. Het dringt tot diep in het vuil door, lost het op, kapselt het in, en verwijdert het vervolgens grondig.
Kärcher tapijtreinigers – overal waar experts voor properheid en hygiëne zorgen
Openbare gebouwen
Het veelvuldige gebruik door het publiek stelt hoge eisen aan de dagelijkse reiniging, een propere uitstraling en waardevolle verzorging.
Horeca
Properheid en frisheid zijn een vereiste voor gastvrijheid. Met hoge eisen aan comfort en zuinigheid.
Kantoren en bedrijfspanden
De vermindering van ziekteverwekkers en allergenen op de werkplek beschermt de werknemers tegen ziektes. De basisreiniging van tapijten levert op dit punt een belangrijke bijdrage aan een hygiënische werkomgeving.
Wereldwijd uniek: het eerste sproei-extractie apparaat op batterijen
Draadloos flexibel – daarmee scoort de Puzzi 9/1 Bp, het enige professionele batterijgedreven sproei-extractie apparaat op de markt. De krachtige 36 V batterij beschikt over een LCD-batterijweergave en toont de resterende looptijd, oplaadtijd en batterijcapaciteit in realtime. De batterij is compatibel met alle apparaten van de 36 V Kärcher Battery Power+-batterijplatform.Meer weten
Wat is de krachtigste sproei-extractiemachine?
De krachtigste sproei-extractiemachine in het Kärcher-gamma is de Puzzi 10/1 Edition. Deze netstroom aangedreven machine beschikt over een turbine van 1.250 W, een zuigkracht van 254 mbar en een sproeidruk van 1 bar. Dit maakt hem ideaal voor intensief professioneel gebruik. Het is de aanbevolen keuze voor wie maximale prestaties en efficiëntie wenst op grote oppervlakken.Meer informatie