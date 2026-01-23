MULTIFUNCTIONELE ALLESZUIGERS

Afhankelijk van de schoonmaaktaken die je in je huis of tuin wilt uitvoeren, is een conventioneel apparaat misschien niet genoeg. Kies voor een multifunctionele alleszuiger van Kärcher en reinig al uw oppervlakken binnen en buiten met gemak! De veelzijdige en gebruiksvriendelijke krachtige stofzuigers van Karcher zijn perfect geschikt voor alle schoonmaaksituaties. Ze zijn veelzijdiger dan bijvoorbeeld een staande stofzuiger en zullen u versteld doen staan van hun efficiëntie.

Met hun hoogefficiënte motoren kun je alle soorten droog afval (stof, puin, glasscherven) of nat afval van alle soorten oppervlakken (tapijt, vloerkleden, enz.) opzuigen. Zo beschik je over een veelzijdig apparaat dat je kunt gebruiken voor al je dagelijkse huishoudelijke taken in huis, maar ook voor al je renovatieprojecten en tuinonderhoud.

Het Kärcher-assortiment biedt een grote verscheidenheid aan modellen om aan uw behoeften te voldoen. Afhankelijk van de oppervlakken en plaatsen die je wilt reinigen, biedt Kärcher multifunctionele alleszuigers aan die geschikt zijn voor droog en nat afval (nat- en droogzuigers), maar ook voor warm afval (as- en stofzuigers).