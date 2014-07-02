Accessoires
Met de originele toebehoren van Kärcher optimaliseert u de prestaties en vergroot u de toepassingsmogelijkheden van uw reinigingsapparaten. Voor speciale taken – bijvoorbeeld zandstralen met hogedrukreinigers – bieden sets met verschillende accessoires optimale oplossingen.
Kent u het exacte model van uw Kärcher-apparaat niet? Geen probleem, onze intelligente zoekmachine helpt u zo goed mogelijk op weg. Selecteer de juiste categorieën waartoe uw apparaat behoort en u zult een selectie van relevante Kärcher accessoires te zien krijgen. Of u nu particulier of professional bent, met behulp van de bijbehorende Kärcher-gebruiksaanwijzing kunt u alle functies van uw apparaten optimaal benutten.
Wilt u het juiste Kärcher-accessoire voor uw apparaat vinden? Dan hoeft u alleen maar het nummer of de naam van uw product in te voeren in het onderstaande veld. Zo vindt u de juiste hulpstukken terug voor uw machine zodat u nog optimaler kan reinigen.
Kärcher BeLux wil al zijn klanten, zowel particulieren als professionelen, een optimale ervaring- en een ultiem gebruiksgemak van zijn producten bieden. Met originele toebehoren van Kärcher optimaliseert u de prestaties en vergroot u de toepassingsmogelijkheden van uw reinigingsapparaten.