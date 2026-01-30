DRAADLOZE ELEKTRISCHE DWEIL

* De Kärcher EWM 2 zorgt voor 20 % betere reinigingsprestaties in vergelijking met een traditionele dweil in de catergorie “schrob-” test. Verwijzing naar gemiddelde testresultaten voor reinigingsefficiëntie, vuilabsorptie en reiniging van de kanten.

** Voor een appartement met een oppervlakte van ongeveer 60 m², heeft de Kärcher EWM 2 slechts 600 ml water nodig, waar de traditionele reinigingsmethodes minstens 5 tot 10 liter water nodig hebben.