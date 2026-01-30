DRAADLOZE ELEKTRISCHE DWEIL
Een dweil is geen match voor de draadloze elektrische dweil EWM 2. Dankzij zijn slim design, reinigt het ook makkelijk onder meubilair en neemt het amper opslagplaats in. Door het lage waterverbruik kan hij voor alle harde vloeren gebruikt worden, ook parket.
Altijd schoon gedweilde vloeren
De draaiende rollen van de EWM 2 worden steeds aangevuld met proper water. Het vuil wordt tijdens het reinigen automatisch verwijderd van de rollen en verzameld in de vuilwater tank. Dat betekent dat u altijd dweilt met proper water en het vuil zich niet verder kan verspreiden. De EWM 2, perfect geschikt voor een hygiënische reiniging op quasi alle types harde vloeren.
Producten
Voordelen die het verschil maken
Altijd net gedweild door zelf reinigende technologie
- Constante proper water toevoer
- De mix van vuil en water gaat meteen in de vuil-water tank
- 20% beter reinigingsresultaat
Makkelijk te gebruiken onder meubels
- Flexibel gewricht
- Makkelijk reinigen onder lage meubels en op smalle en lastige plaatsen
- Reinigen tot volledig aan de randen, tot in de hoeken en de kanten
Geschikt voor alle harde vloeren
- Geschikt voor alle harde vloeren – inclusief parket, laminaat, steen en plastiek
- Laag water verbruik betekent dat u na 2 minuten weer op de vloer kunt lopen
- Uitgebreid assortiment van reinigingsmiddelen en verzorging
Maximale bewegingsvrijheid
- Sterke lithium batterij met een duurtijd van 20 minuten
- Overal reinigen zonder stopcontact
- Batterij indicatie met LED display
Dweilen zonder moeite
- Dankzij de automatisch aangedreven rollen hoeft u niet langer te schrobben
- U hoeft geen emmer mee te dragen dankzij de proper en vuil water tank
- Dankzij de automatisch aangedreven rollen zijn dweilen uitwringen verleden tijd, u kan de rollen meewassen in de wasmachine
Water besparend
- 90% water besparend** – vergeleken met traditionele reinigingsmethodes
Hoe gebruik je het toestel?
Installeer de rollen
Vul de schoonwatertank
Reinig de vloer
Maak de vuilwatertank leeg
Wasbare rollen (in de wasmachine 60 °C)
Berg het toestel op
Reinigingsmiddelen en toebehoren
Dankzij het grote aanbod aan toebehoren voor de Kärcher Floor Cleaner, kan u uw reiniging perfect op maat aanpassen aan de eisen van uw vloer. Het standaard reinigingsmiddel, bijvoorbeeld, is geschikt voor elke harde vloer, terwijl de speciale reinigingsmiddelen voor hout en steen deze vloeren een extra verzorging en bescherming bieden.
Droom je ervan om nooit meer te hoeven stofzuigen voordat je de vloer wast? De Kärcher floor cleaners zijn speciaal ontworpen voor dit doel
Ontdek het assortiment floor cleaners van Kärcher waarmee je grote vuilresten kunt opzuigen en tegelijkertijd kunt schoonmaken. Ze zijn sneller en efficiënter dan stofzuigers en dweilen.
* De Kärcher EWM 2 zorgt voor 20 % betere reinigingsprestaties in vergelijking met een traditionele dweil in de catergorie “schrob-” test. Verwijzing naar gemiddelde testresultaten voor reinigingsefficiëntie, vuilabsorptie en reiniging van de kanten.
** Voor een appartement met een oppervlakte van ongeveer 60 m², heeft de Kärcher EWM 2 slechts 600 ml water nodig, waar de traditionele reinigingsmethodes minstens 5 tot 10 liter water nodig hebben.