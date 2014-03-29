Idee, planning, inbedrijfstelling

De aan Kärcher opgedragen taken zijn even uiteenlopend als de ondernemingen waarvoor wij optimale oplossingen uitwerken. Deze begeleiden wij vanaf het idee en de planning tot en met de bouwfase, de inbedrijfstelling en het permanente gebruik van de installatie.

Bepalend voor het vertrouwen van onze klanten zijn de vele projecten die we realiseerden voor alle mogelijke vormen van containerreiniging. Evenals het feit dat u met Kärcher de wereldwijd technologische partner op het gebied van hogedrukreiniging als partner hebt. Van deze oplossingscompetentie profiteren ondernemingen wereldwijd en in de meest uiteenlopende branches.