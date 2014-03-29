Containerreiniging
Kärcher staat al meer dan 40 jaar garant voor betrouwbare en krachtige installaties op het gebied van containerreiniging. Als marktleider op het gebied van professionele reinigingssystemen bieden wij voor elk doel een specifieke oplossing op basis van modulaire componenten. Op grond van onze ervaring en het hoge kwaliteitsniveau werken onze installaties efficiënt en wordt er op energie- en bedrijfskosten bespaard. Van advisering en planning, tot en met de bouw, oplevering en onderhoud aan de installaties: wij staan altijd klaar voor onze klanten. Daarbij overtuigen wij met innovatieve concepten en een uitgebreide service.
Alles voor een verzorgde binnenkant.
Betrouwbare systemen voor containerreiniging zijn zowel in de transport/logistiek als in de chemische industrie nodig. Evenredig aan de toegenomen goederenstromen als gevolg van de globalisering, nemen ook de kwaliteitseisen aan reiniging toe. Behalve hoge kwaliteitsnormen, zoals HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) en SQAS (Safety and Quality Assessment System) zijn uniforme reinigingscertificaten zoals het ECD (European Cleaning Document) van toepassing; deze moeten duurzaam worden vervuld. Dat is bij in totaal ca. 200.000 verschillende materialen een taak die uitgebreide expertise vereist. Elke reinigingsinstallatie van Kärcher wordt voor de specifieke stoffen ontworpen. Een belangrijk bestanddeel daarbij vormen speciaal ontwikkelde reinigingsmiddelen van Kärcher. Het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer, vormt een integraal onderdeel van het reinigingen van de binnenkant van een tank. Hiertoe behoren beschermende maatregelen bij explosiegevaar (ATEX) evenals maatregelen voor afvoerluchtreiniging en behandeling van afvalwater. Met de modulaire systeemoplossingen van Kärcher kunnen de veelzijdige eisen aan een reinigingsinstallatie in een maximaal klantrendement worden omgezet. Veranderingen of uitbreidingen zijn dankzij het modulaire systeem op elk gewenst moment mogelijk.
Toepassingen
Voor reiniging van de binnenkant van een voertuigtank tot en met polysilicium-reiniging biedt Kärcher een verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden.
Componenten
De toepassing van hoogwaardige onderdelen vormt een essentiële kerncompetentie bij het reinigen van de binnenkant van een tank.
Referentiedocumenten
Op deze pagina vindt u een keuze uit ons assortiment installaties, waarvan er reeds meet dan 250 wereldwijd zijn gepland en geïnstalleerd.
Doelgroepen – altijd de juiste oplossing.
Goederenlogistiek vormt wereldwijd een centrale taak binnen nagenoeg alle economische sectoren. De hoeveelheid hiervoor getransporteerde stoffen is enorm. Dit zijn vloeibare, pasteuze, poedervormige of vaste stoffen. Deze worden in zeer uiteenlopende tanks, containers, vaten en bakken afgevuld voor opslag, overslag of transport. Kärcher levert reinigingsinstallatie voor ondernemingen van uiteenlopende grootte in alle branches en voor bakken van zeer uiteenlopende soort.
Chemische industrie en handel
Medicijnen/farmaceutische producten, lak en verf, metalen, hout, aardolie, kunststoffen, lijm, bouwmaterialen, beton.
Transport en logistiek
Transport-, opslag- en orderpicking-ondernemingen, silotransport, transport van stuk- en bulkgoederen, beton-, cement-, asfalt- en vuiltransporten alsmede speciale transporten.
Levensmiddelenindustrie
Zuivelfabrieken en brouwerijen, fabrikanten van grondstoffen, producenten van olie en vetten, glucose en zetmeel, chocolade, suiker, proteïnen en voedingssupplementen, dranken en sappen, kant-en-klare voedingsmiddelen en diervoeding.
Contaminatiesoorten:
- Vloeibare producten (zoals levensmiddelen, olie, chemische producten)
- Bulkgoederen
- Gassen
Reinigingsmiddelen
- Water, waterhoudende oplossingen (alkalisch, zuur)
- Osmosewater
- Logen, zuren, oplosmiddelen
Oplossingen op maat – van modulair tot kant-en-klaar.
Installaties van Kärcher voor reiniging van containers zijn modulaire systeemoplossingen, die klantspecifiek voor de betreffende contaminatie en reinigingsfrequentie worden toegepast. Een eerste stap voor een optimaal geplande installatie is de ontwikkeling van een behoeftenanalyse die gericht is op kwaliteit, bedrijfsveiligheid en efficiency. Engineering – made in Germany.
Idee, planning, inbedrijfstelling
De aan Kärcher opgedragen taken zijn even uiteenlopend als de ondernemingen waarvoor wij optimale oplossingen uitwerken. Deze begeleiden wij vanaf het idee en de planning tot en met de bouwfase, de inbedrijfstelling en het permanente gebruik van de installatie.
Bepalend voor het vertrouwen van onze klanten zijn de vele projecten die we realiseerden voor alle mogelijke vormen van containerreiniging. Evenals het feit dat u met Kärcher de wereldwijd technologische partner op het gebied van hogedrukreiniging als partner hebt. Van deze oplossingscompetentie profiteren ondernemingen wereldwijd en in de meest uiteenlopende branches.
Conform de normen, klaar voor aanvaarding en efficiënt
De meeste van onze klanten kiezen voor een complete oplossing, dat wil zeggen: een kant-en-klare installatie. Hiervoor bieden wij via moderne, beproefde en krachtige installatietechniek ook het verkrijgen van bedrijfsvergunningen conform de geldende normen. Bijvoorbeeld in vorm van explosiebeveiliging conform nach ATEX 94/9 of voor de afvoerwater- en afvoerluchttechniek conform de nationale wetgeving inzake emissie (BImSchG).
Kärcher levert alle bijbehorende systemen, zoals warm- en heetwaterproductie, drooginstallaties, valbeschermingen en afvoerwater- en afvoerluchtreiniging.
Wij komen tegemoet aan de wensen voor een afname van energiekosten en vermindering van CO2-uitstoot door middel van innovatieve en in de praktijk beproefde procestechnologieën, die een betrouwbaar gebruik mogelijk maken. Speciale reinigingsmiddelen van Kärcher voor containerreiniging ondersteunen de optimalisatie van reinigingsresultaten, de efficiency en milieubescherming.
„Plug & Play“ – het geavanceerde containerconcept.
Kärcher containerconcepten zijn kant-en-klare veelvoudig beproefde complete oplossingen. Een speciaal kenmerk in de opzet is de volledig geïntegreerde containerconstructie. Deze biedt ruimtelijke onafhankelijkheid in combinatie met minimale installatietijd en een optimale mobiliteit – wereldwijd. Direct klaar voor gebruik, zodra de container staat. Reinigingsinstallaties van Kärcher in de container kunnen altijd modulair worden uitgebreid. Hiervoor zijn alle systemen volgens het principe „Plug & Play“ voorgemonteerd.
Efficiënte oplossingen
Containerconcepten van Kärcher zijn beproefd: alle vereiste aansluitingen voor elektronica en buisverbindingen bevinden zich optimaal toegankelijk bij de containerwand.
Componenten van basismodel tot premiumklasse
Vaste warmwater-hogedrukcomponenten voor reiniging van binnen- en buitenkant van containers en tanks zijn 1000-voudig beproefd. En dankzij de veelzijdige toebehoren zijn deze voor elke toepassing geschikt gemaakt.
Voordelen van het TSC-concept:
- Kortere installatietijd
- Grote plannings- en kostenzekerheid
- Maximale flexibiliteit en mobiliteit
- Modulaire constructie met beproefde individuele componenten
Contact
